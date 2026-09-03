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Apakah Liverpool melepas penerus sempurna Alisson? Liverpool bersiap menghadapi perubahan di posisi penjaga gawang saat kiper nomor satu Brasil itu menuju status bebas transfer pada 2027
Alisson telah menghabiskan sembilan tahun yang penuh kenangan di Anfield
Beberapa musim di Anfield dihabiskan untuk mencari benteng pertahanan terakhir yang bisa diandalkan, ketika Jurgen Klopp dengan cermat merangkai puzzle juara. Kiper asal Amerika Selatan, Alisson, terbukti menjadi tambahan yang cerdas pada musim panas 2018.
Ia memang datang dengan banderol £67 juta ($90 juta), yang sempat menjadikannya kiper termahal di dunia, tetapi itu terbukti sebagai uang yang dibelanjakan dengan sangat baik. Alisson telah mencatatkan lebih dari 330 penampilan untuk Liverpool, termasuk secara terkenal mencetak satu gol di sepanjang perjalanannya, dan memiliki gelar juara Premier League serta trofi Liga Champions dalam CV gemilangnya.
Opsi perpanjangan 12 bulan dalam kontraknya telah diaktifkan, tetapi belum ada kesepakatan baru yang dirampungkan. Artinya, setelah melewati ulang tahunnya yang ke-34, Alisson akan meninggalkan Merseyside ketika musim ini berakhir.
Menggantikannya tidak akan mudah, mengingat semua yang telah ia capai selama sembilan tahun di Inggris, dengan Giorgi Mamardashvili masih dianggap sebagai opsi pelapis sementara Lucca Brughmans yang berusia 18 tahun, yang akan bergabung dari klub Belgia Genk, masih merupakan proyek yang relatif belum teruji.
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Apakah Alisson hampir mustahil untuk digantikan?
Saat ditanya apakah akan nyaris mustahil bagi Liverpool untuk menemukan pengganti siap pakai untuk Alisson, mantan bintang Liverpool Warnock, yang berbicara bekerja sama dengan Gambler Media, mengatakan kepada GOAL: “Ini menarik karena Anda bisa melihat begitu banyak orang yang mengatakan bahwa mereka sangat sulit digantikan, tetapi pada akhirnya Anda memang menemukan pengganti. Mereka mungkin bukan tipe pemain yang sama dalam cara mereka memainkan permainan, tetapi mereka akan memberikan jenis dampak yang berbeda pada tim.
“Ketika Alisson datang, dia agak tidak terlalu dikenal oleh banyak orang di Inggris. Dia sebenarnya tidak terlalu banyak bermain di Roma, lalu datang dan semua orang terkejut mengapa tidak ada orang lain yang membeli kiper ini serta kualitas yang dia miliki, karena betapa bagusnya dia saat menguasai bola dan dalam situasi satu lawan satu.
“Catatannya saat dia bermain dibandingkan saat dia tidak bermain cukup luar biasa. Jadi saya pikir menemukan pengganti akan sangat sulit.”
Haruskah Liverpool berbuat lebih banyak untuk mempertahankan Kelleher?
Warnock kemudian melanjutkan, dengan seorang pemain internasional Republik Irlandia memutuskan hubungan dengan Liverpool saat menuju Brentford pada 2025: “Saya pikir mereka punya pengganti yang memadai pada diri [Caoimhin] Kelleher ketika dia masih di klub. Saya menyukai Kelleher dan apa yang dia tunjukkan.
“Saya pikir dia sudah berada di sekitar Alisson selama kurang lebih lima, enam tahun, dan belajar banyak darinya. Saya pikir Anda bisa melihat ciri-ciri itu dalam permainannya sekarang, lewat pembawaannya, ketenangannya, kemampuannya dalam situasi satu lawan satu. Jelas, dia menginginkan sepak bola tim utama dan tidak cukup sabar untuk menunggu lebih lama, yang bisa dimengerti.
“Tetapi sekarang mereka berada dalam situasi ketika mereka mencoba membeli Mamardashvili. Saat ini, dia belum cukup bagus dalam menguasai bola, baik dengan kaki maupun tangannya. Dia didatangkan sebagai calon penjaga gawang dengan kemampuan penyelamatan tembakan, yang merupakan cara bermain yang berbeda. Namun ketika Anda adalah Liverpool dan diharapkan mendominasi bola, Anda juga harus bagus dengan kaki. Anda harus bisa memulai serangan. Saya hanya tidak berpikir dia sudah berada di level itu.
“Tetapi jelas, mereka telah merekrut seorang pemain muda dari Genk. Ini pertaruhan besar, karena dia baru memainkan 12 pertandingan dan mereka menghabiskan £35 juta untuknya. Tetapi mereka jelas melihat sesuatu yang spesial dalam dirinya.”
- Getty/GOAL
Jadwal Liverpool 2026-27: Tandang ke Ipswich berikutnya
Alisson berharap bisa mengakhiri kiprahnya sebagai pemain Liverpool dengan catatan manis, dengan Liverpool kembali dalam perburuan gelar-gelar utama setelah menjalani kampanye 2025-26 tanpa trofi yang pada akhirnya membuat Arne Slot kehilangan pekerjaannya.
Andoni Iraola kini berada di kursi pelatih, dengan pelatih asal Spanyol itu melihat timnya ditahan imbang 2-2 secara beruntun oleh Newcastle dan Nottingham Forest pada awal 2026-27. Kemenangan perdana, bersama tambahan poin berharga, akan diburu saat menjalani lawatan ke tim promosi Ipswich pada Jumat.
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