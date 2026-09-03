Beberapa musim di Anfield dihabiskan untuk mencari benteng pertahanan terakhir yang bisa diandalkan, ketika Jurgen Klopp dengan cermat merangkai puzzle juara. Kiper asal Amerika Selatan, Alisson, terbukti menjadi tambahan yang cerdas pada musim panas 2018.

Ia memang datang dengan banderol £67 juta ($90 juta), yang sempat menjadikannya kiper termahal di dunia, tetapi itu terbukti sebagai uang yang dibelanjakan dengan sangat baik. Alisson telah mencatatkan lebih dari 330 penampilan untuk Liverpool, termasuk secara terkenal mencetak satu gol di sepanjang perjalanannya, dan memiliki gelar juara Premier League serta trofi Liga Champions dalam CV gemilangnya.

Opsi perpanjangan 12 bulan dalam kontraknya telah diaktifkan, tetapi belum ada kesepakatan baru yang dirampungkan. Artinya, setelah melewati ulang tahunnya yang ke-34, Alisson akan meninggalkan Merseyside ketika musim ini berakhir.

Menggantikannya tidak akan mudah, mengingat semua yang telah ia capai selama sembilan tahun di Inggris, dengan Giorgi Mamardashvili masih dianggap sebagai opsi pelapis sementara Lucca Brughmans yang berusia 18 tahun, yang akan bergabung dari klub Belgia Genk, masih merupakan proyek yang relatif belum teruji.