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Apakah Liverpool kekurangan magis nomor 10 saat Cole Palmer, Bruno Fernandes & Rayan Cherki bersinar? Legenda Liverpool buat seruan transfer di tengah kesulitan Florian Wirtz senilai £116 juta
Gol dan assist: Catatan angka Wirtz di Liverpool
Pemain internasional Jerman itu, setelah membawa Bayer Leverkusen menjuarai Bundesliga, seharusnya menjadi kreator utama baru di Anfield menyusul kepindahannya dengan nilai besar ke sepak bola Inggris pada musim panas 2025.
Ia hanya membukukan tujuh gol dan jumlah assist yang sama musim lalu, sementara baru mencatatkan satu assist pada pekan-pekan awal musim 2026-27. Lebih banyak lagi memang diharapkan, dan masih diharapkan, dari pemain berbakat berusia 23 tahun tersebut.
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Liverpool juga melihat Salah pergi dan kehilangan Ekitike karena cedera
Saat Wirtz kesulitan, ketika pertanyaan mulai muncul soal masa depan jangka panjangnya di Merseyside, Liverpool juga kehilangan sosok talismanik Mohamed Salah, dengan "Raja Mesir" itu pergi sebagai agen bebas setelah mencetak 257 gol dalam sembilan tahun yang penuh kenangan.
Percikan kreativitas sempat kurang pada beberapa kesempatan, dengan Hugo Ekitike masih memulihkan diri dari cedera Achilles yang serius, dan Liverpool hanya bisa menyaksikan saat para rival seperti Manchester United, Chelsea, Manchester City, dan Arsenal semuanya menemukan cara untuk membongkar pertahanan rapat di sepertiga akhir lapangan.
Apakah Liverpool perlu merekrut satu lagi playmaker kreatif?
Ketika ditanya apakah Liverpool kekurangan pemain di posisi No.10 - mengingat angka yang dibukukan Fernandes, Palmer dan kawan-kawan - legenda Liverpool Houghton, yang berbicara bekerja sama dengan IrishBetting.ie, mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir kami butuh satu lagi. Saya sudah mengatakan itu pekan lalu, saya pikir kalau Anda punya dua pemain nomor 10, karena kami punya dua penyerang, kami punya empat winger, dua di masing-masing sisi, atau bagaimana pun Anda ingin melihatnya, kami punya empat gelandang tengah, saya hanya tidak melihat kami punya dua pemain nomor 10, dan saya pikir itu area di mana Anda butuh sedikit magis.
“Kalau satu pemain nomor 10 tidak berjalan, maka Anda bisa memasukkan yang lain. Menarik untuk melihat apa yang dilakukan manajer. Maksud saya, semua orang mencarinya, karena mereka bisa jadi pembeda.
“Ada aspek lain dari Liverpool yang saya pikir akan membaik seiring musim berjalan. Saya pikir musim lalu mereka bermain terlalu sempit, para winger masuk ke dalam dan para gelandang saling berdekatan, jadi tidak ada ruang, sedangkan musim ini, dengan bermain sedikit lebih melebar, entah itu Cody [Gakpo] di kanan, atau Victor [Munoz] di kanan, Rio [Ngumoha] atau Bradley [Barcola], sekarang Anda punya opsi untuk menjaga lapangan tetap terbuka lebar.
“Itu seharusnya membebaskan area tengah untuk Florian Wirtz, tetapi Florian sekarang harus menunjukkan konsistensi itu. Saya pikir dia akan diberi lebih banyak waktu bermain, dia akan bermain di posisi favoritnya, dia tidak akan ditempatkan ke kiri atau ke kanan, seperti yang terkadang terjadi musim lalu, dia harus berada dalam peran sentral itu, jadi sekarang terserah dia untuk menunjukkan konsistensi itu, dari pertandingan ke pertandingan.
“Ketika Anda datang dengan label harga besar dan Anda datang ke Liverpool, Anda harus tampil bagus, karena para suporter akan melihat Anda dan bertanya kenapa, kalau Anda tidak menunjukkannya, apa alasan di balik itu.”
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Masih ada ruang untuk perbaikan bagi Liverpool dalam start tak terkalahkan di 2026-27
Keberuntungan tidak selalu berpihak kepada Wirtz selama waktunya di Inggris, dengan keputusan tipis dan peluang yang disia-siakan pemain lain sama-sama merugikannya, tetapi jelas ia harus memberi lebih banyak bagi kepentingan kolektif tim.
Liverpool membutuhkan seseorang untuk mengisi peran Fernandes/Palmer bagi mereka, meski tetap tak terkalahkan musim ini, dan bisa jadi terpaksa kembali terjun ke bursa transfer jika mereka yang sudah ada dalam skuad menunjukkan sedikit tanda mampu mencapai level yang diharapkan dari mereka.
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