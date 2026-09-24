Ketika ditanya apakah Liverpool kekurangan pemain di posisi No.10 - mengingat angka yang dibukukan Fernandes, Palmer dan kawan-kawan - legenda Liverpool Houghton, yang berbicara bekerja sama dengan IrishBetting.ie, mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir kami butuh satu lagi. Saya sudah mengatakan itu pekan lalu, saya pikir kalau Anda punya dua pemain nomor 10, karena kami punya dua penyerang, kami punya empat winger, dua di masing-masing sisi, atau bagaimana pun Anda ingin melihatnya, kami punya empat gelandang tengah, saya hanya tidak melihat kami punya dua pemain nomor 10, dan saya pikir itu area di mana Anda butuh sedikit magis.

“Kalau satu pemain nomor 10 tidak berjalan, maka Anda bisa memasukkan yang lain. Menarik untuk melihat apa yang dilakukan manajer. Maksud saya, semua orang mencarinya, karena mereka bisa jadi pembeda.

“Ada aspek lain dari Liverpool yang saya pikir akan membaik seiring musim berjalan. Saya pikir musim lalu mereka bermain terlalu sempit, para winger masuk ke dalam dan para gelandang saling berdekatan, jadi tidak ada ruang, sedangkan musim ini, dengan bermain sedikit lebih melebar, entah itu Cody [Gakpo] di kanan, atau Victor [Munoz] di kanan, Rio [Ngumoha] atau Bradley [Barcola], sekarang Anda punya opsi untuk menjaga lapangan tetap terbuka lebar.

“Itu seharusnya membebaskan area tengah untuk Florian Wirtz, tetapi Florian sekarang harus menunjukkan konsistensi itu. Saya pikir dia akan diberi lebih banyak waktu bermain, dia akan bermain di posisi favoritnya, dia tidak akan ditempatkan ke kiri atau ke kanan, seperti yang terkadang terjadi musim lalu, dia harus berada dalam peran sentral itu, jadi sekarang terserah dia untuk menunjukkan konsistensi itu, dari pertandingan ke pertandingan.

“Ketika Anda datang dengan label harga besar dan Anda datang ke Liverpool, Anda harus tampil bagus, karena para suporter akan melihat Anda dan bertanya kenapa, kalau Anda tidak menunjukkannya, apa alasan di balik itu.”