Menurut laporan dari Foot Mercato, pemain serang andalan RB Leipzig tersebut kabarnya sedang berupaya keras untuk pindah ke Paris Saint-Germain.
Apakah Liverpool dan Bayern München akan gagal? Yan Diomande, pemain bernilai 100 juta euro, tampaknya memberi lampu hijau kepada klub besar lain untuk melakukan transfer besar-besaran
Diomande bahkan dilaporkan telah memberi lampu hijau kepada PSG untuk bergabung dengan juara Liga Champions tersebut pada musim panas nanti. Ini merupakan sinyal penting bagi pihak Prancis untuk semakin mengintensifkan upaya mereka dalam merekrut bintang muda yang bersinar di musim Bundesliga lalu. Menurut Foot Mercato, beberapa pertemuan antara petinggi PSG dan jajaran manajemen RB Leipzig telah berlangsung untuk membahas transfer tersebut.
Namun, ada satu halangan yang mungkin menghalangi. Menurut laporan tersebut, PSG sama sekali tidak ingin mengeluarkan dana yang sangat besar untuk pemain baru, tetapi RB berada dalam posisi tawar yang kuat karena sisa durasi kontrak Diomande yang masih panjang (hingga 2030). Menurut kabar yang beredar, Leipzig baru akan mempertimbangkan penjualan pemain timnas Pantai Gading tersebut setelah satu tahun di klub jika tawaran mencapai sekitar 100 juta euro.
"Kita harus melihat ke arah musim panas. Tentu saja dia tidak bisa dilepas setelah satu tahun," tegas Direktur Eksekutif RB Oliver Mintzlaff pada Januari lalu di Sky. "Sebagai Ketua Dewan Pengawas, saya akan mengatakan: Dia pasti akan bersama kami musim depan, bahkan jika ada tawaran di atas 80 atau 90 juta euro," tambahnya.
Yan Diomande: Tetap di Leipzig atau sudah saatnya mengambil langkah selanjutnya dalam kariernya?
Selain itu, pada pertengahan Mei lalu, dalam wawancara dengan majalah kicker, Diomande sendiri menjawab dengan tegas "Ya" ketika ditanya apakah ia akan tetap bermain untuk Leipzig musim depan. Saat ini ia tidak memikirkan minat dari klub-klub lain: "Saya berada di Leipzig dan senang bermain di sini."
Keberhasilan lolos ke Liga Champions sebagai peringkat ketiga di klasemen Bundesliga musim lalu merupakan nilai tambah bagi RB. Seandainya klub asal Saxony ini gagal lolos ke kompetisi bergengsi tersebut, pindah klub akan menjadi pilihan yang lebih menarik bagi Diomande dari sudut pandang olahraga semata. Selain itu, tanpa dana dari Liga Champions, Leipzig akan lebih bergantung pada pendapatan dari penjualan pemain pada musim panas.
Apakah PSG masih melihat kebutuhan yang lebih besar untuk merekrut Diomande dalam skuadnya, juga bergantung pada situasi Bradley Barcola. Pemain sayap tersebut, yang posisinya tidak aman karena persaingan yang ketat, terus dikaitkan dengan kemungkinan hengkang dari Paris. FC Bayern juga dikabarkan tertarik pada Barcola.
Diomande akan menjadi pengganti yang tepat bagi PSG jika Barcola dijual. Namun, pemain berusia 19 tahun ini kemungkinan besar harus bersaing dengan trio penyerang yang saat ini menjadi andalan dalam pertandingan-pertandingan penting, yaitu Khvicha Kvaratskhelia, Desire Doue, dan Ousmane Dembele.
PSG? Sebenarnya, Yan Diomande bermimpi bergabung dengan Liverpool FC
Selama berbulan-bulan telah beredar spekulasi mengenai dugaan ketertarikan Bayern terhadap Diomande. Namun, pemain asal Pantai Gading ini tidak terlalu cocok dengan profil pemain serang yang menjadi prioritas FCB, karena juara Bundesliga tersebut tampaknya lebih mencari pemain yang bisa bermain di sayap sekaligus menjadi cadangan bagi Harry Kane di posisi penyerang tengah. Anthony Gordon, yang akhirnya memutuskan pindah dari Newcastle United ke FC Barcelona, akan cocok dengan profil tersebut. Diomande, di sisi lain, adalah pemain sayap klasik dan belum membuktikan bahwa ia juga dapat memberikan nilai tambah sebagai penyerang tengah di level tertinggi.
Dalam beberapa bulan terakhir, FC Liverpool lebih sering dikaitkan dengan Diomande daripada Bayern. Pemain muda itu sendiri memicu rumor tersebut ketika ia mengatakan dalam sebuah video TikTok pada bulan Januari: "Saya ingin bermain di Liverpool. Saya adalah penggemar berat Liverpool. Ayah saya bermimpi melihat saya bermain di Anfield suatu hari nanti. Itu juga impian saya - dan saya ingin mewujudkannya."
Di The Reds, Diomande tampaknya menjadi pemain idaman mutlak untuk menggantikan Mohamed Salah, yang seperti diketahui telah meninggalkan Anfield Road pada akhir musim. Pada bulan April, Sky Sport melaporkan adanya pembicaraan konkret antara Liverpool dan agensi perwakilan Diomande. Baru-baru ini, Real Madrid juga dikabarkan tertarik pada pemain Leipzig yang jago menggiring bola ini, dan FC Chelsea juga dilaporkan ikut menawar.
Akankah Yan Diomande membuat gebrakan di Piala Dunia?
Diomande pindah dari sebuah akademi di AS ke CD Leganes pada awal 2025, dan setelah hanya tampil dalam sepuluh pertandingan untuk klub yang saat itu bermain di kasta tertinggi Spanyol—yang pada akhir musim terdegradasi dari LaLiga—Leipzig membayar biaya transfer sebesar 20 juta euro untuk Diomande pada musim panas tahun lalu.
Investasi tersebut terbukti sangat menguntungkan. Hanya dalam beberapa minggu, Diomande berhasil mengamankan posisi starter di tim asuhan pelatih Ole Werner dan menjadi pemain yang tak tergantikan, serta menjadi salah satu pemain serang terbaik di musim Bundesliga yang baru saja berakhir. Dengan 12 gol dan 9 assist dalam 33 penampilan liga, ia berperan besar dalam memastikan Leipzig kembali lolos ke Liga Champions setelah satu tahun absen dari kompetisi internasional.
Saat ini, Diomande sedang mempersiapkan diri bersama Pantai Gading untuk Piala Dunia di AS, Meksiko, dan Kanada, dan menjadi salah satu harapan besar bagi tim Afrika tersebut. Pada pertandingan grup kedua, Pantai Gading akan menghadapi Jerman pada 20 Juni, sementara seminggu sebelumnya, Piala Dunia bagi Diomande dan rekan-rekannya akan dimulai dengan pertandingan pembuka yang sangat penting melawan Ekuador. Lawan ketiga di babak penyisihan grup adalah Curacao.
Yan Diomande: Catatan statistiknya bersama RB Leipzig
Permainan
36
Gol
13
Assist
10