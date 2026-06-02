Apakah Liverpool dan Bayern München akan gagal? Yan Diomande, pemain bernilai 100 juta euro, tampaknya memberi lampu hijau kepada klub besar lain untuk melakukan transfer besar-besaran

Diomande bahkan dilaporkan telah memberi lampu hijau kepada PSG untuk bergabung dengan juara Liga Champions tersebut pada musim panas nanti. Ini merupakan sinyal penting bagi pihak Prancis untuk semakin mengintensifkan upaya mereka dalam merekrut bintang muda yang bersinar di musim Bundesliga lalu. Menurut Foot Mercato, beberapa pertemuan antara petinggi PSG dan jajaran manajemen RB Leipzig telah berlangsung untuk membahas transfer tersebut.

Namun, ada satu halangan yang mungkin menghalangi. Menurut laporan tersebut, PSG sama sekali tidak ingin mengeluarkan dana yang sangat besar untuk pemain baru, tetapi RB berada dalam posisi tawar yang kuat karena sisa durasi kontrak Diomande yang masih panjang (hingga 2030). Menurut kabar yang beredar, Leipzig baru akan mempertimbangkan penjualan pemain timnas Pantai Gading tersebut setelah satu tahun di klub jika tawaran mencapai sekitar 100 juta euro.

"Kita harus melihat ke arah musim panas. Tentu saja dia tidak bisa dilepas setelah satu tahun," tegas Direktur Eksekutif RB Oliver Mintzlaff pada Januari lalu di Sky. "Sebagai Ketua Dewan Pengawas, saya akan mengatakan: Dia pasti akan bersama kami musim depan, bahkan jika ada tawaran di atas 80 atau 90 juta euro," tambahnya.