Takhayul yang dikenal luas sebagai “Kutukan Drake” ini menyatakan bahwa setiap atlet atau tim yang mendapat dukungan publik dari sang rapper akan mengalami hasil yang mengecewakan.

Kekhawatiran seputar nasib Argentina semakin diperparah oleh serangkaian kegagalan taruhan Drake baru-baru ini. Awal tahun ini, ia dilaporkan menderita kerugian sebesar $1 juta setelah New England Patriots dikalahkan oleh Seattle Seahawks di Super Bowl pada bulan Februari. Selain itu, ia kembali kehilangan $300.000 setelah bertaruh bahwa Jannik Sinner akan mengalahkan Carlos Alcaraz di AS Terbuka.

Di luar sepak bola, riwayat taruhan sang rapper dipenuhi dengan kegagalan yang merugikan di berbagai cabang olahraga. Menurut laporan dari Marca, kerugian bersihnya dalam taruhan sepak bola saja diperkirakan melebihi $1,9 juta. Situs web TheDrakeCurse, yang melacak taruhan publiknya, saat ini mencapnya sebagai “terkutuk,” dengan mencatat bahwa ia hanya memiliki tingkat keberhasilan sebesar 36,8% dari hampir 90 taruhan berisiko tinggi.