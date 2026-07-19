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messi Getty Images
Donny Afroni

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Apakah Lionel Messi ‘terkena kutukan’ akibat taruhan senilai $1,5 juta? Drake mengungkap taruhan final Piala Dunia menjelang laga Argentina vs Spanyol - meski dukungan dari superstar rap tersebut tak selalu dihargai

L. Messi
World Cup
Spain vs Argentina
Argentina
Spain

Lionel Messi dan Argentina sedang mempersiapkan diri untuk laga final Piala Dunia yang bersejarah melawan Spanyol, namun sang juara bertahan mungkin harus mengatasi rintangan berupa kepercayaan takhayul. Rapper Drake secara terbuka mendukung Albiceleste dengan taruhan finansial yang sangat besar, sehingga memicu kekhawatiran di kalangan pendukung bahwa "kutukan Drake" yang terkenal itu bisa saja terjadi.

  • Drake semakin memperkuat posisinya di Argentina dengan investasi besar-besaran

    Messi memang sudah tak asing lagi dengan tekanan, namun saat ia bersiap memimpin Argentina menghadapi Spanyol di final Piala Dunia FIFA 2026, sebuah kisah baru muncul di luar lapangan. Drake telah mengungkap taruhan yang mencengangkan sebesar $1,5 juta untuk raksasa Amerika Selatan itu agar meraih kemenangan dalam waktu 90 menit.

    Potensi keuntungan bagi sang raja musik ini sama menggiurkannya dengan jumlah taruhannya, dengan hasil yang sukses diproyeksikan akan menghasilkan sekitar $5,1 juta. Meskipun ikon rap asal Kanada ini jelas percaya pada bakat pemenang Ballon d'Or delapan kali tersebut, berita ini disambut dengan kekhawatiran yang cukup besar oleh para penggemar setia Argentina.


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  • CM Grafica Venezia Drake 16 9Getty Images/Calciomercato

    Kekalahan-kekalahan belakangan ini memicu munculnya kepercayaan takhayul menjelang pertandingan final

    Takhayul yang dikenal luas sebagai “Kutukan Drake” ini menyatakan bahwa setiap atlet atau tim yang mendapat dukungan publik dari sang rapper akan mengalami hasil yang mengecewakan.

    Kekhawatiran seputar nasib Argentina semakin diperparah oleh serangkaian kegagalan taruhan Drake baru-baru ini. Awal tahun ini, ia dilaporkan menderita kerugian sebesar $1 juta setelah New England Patriots dikalahkan oleh Seattle Seahawks di Super Bowl pada bulan Februari. Selain itu, ia kembali kehilangan $300.000 setelah bertaruh bahwa Jannik Sinner akan mengalahkan Carlos Alcaraz di AS Terbuka.

    Di luar sepak bola, riwayat taruhan sang rapper dipenuhi dengan kegagalan yang merugikan di berbagai cabang olahraga. Menurut laporan dari Marca, kerugian bersihnya dalam taruhan sepak bola saja diperkirakan melebihi $1,9 juta. Situs web TheDrakeCurse, yang melacak taruhan publiknya, saat ini mencapnya sebagai “terkutuk,” dengan mencatat bahwa ia hanya memiliki tingkat keberhasilan sebesar 36,8% dari hampir 90 taruhan berisiko tinggi.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Perjuangan Argentina melawan pertanda-pertanda buruk

    Namun, ada secercah harapan historis bagi tim asuhan Lionel Scaloni. Drake terkenal pernah memenangkan taruhan senilai $1 juta dengan memilih Argentina pada final Piala Dunia 2022 di Qatar, setelah secara akurat memprediksi kemenangan mereka atas Prancis—yang harus ditentukan melalui adu penalti.

    Terlepas dari semua keributan itu, Argentina akan mengandalkan keunggulan teknis mereka, bukan takhayul. Messi telah berhasil mengatasi “Kutukan IShowSpeed” di awal turnamen ini, di mana kehadiran streamer populer tersebut dianggap sebagai pertanda buruk.

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  • Lionel MessiGetty Images

    Messi vs Yamal: Pertarungan pamungkas

    Menghadapi tim Spanyol yang memiliki rekor pertahanan terbaik di turnamen ini serta inti skuad yang diisi bintang-bintang Barcelona, pertarungan psikologisnya sama intensnya dengan pertarungan fisik. Final ini juga dipandang sebagai momen yang puitis bagi Messi, di mana ia kembali ke titik awal kariernya. Bintang Inter Miami ini akan berhadapan dengan sensasi Spanyol, Lamine Yamal, seorang remaja yang telah mendominasi berita utama sepanjang kompetisi.

    Argentina berupaya menjadi negara ketiga dalam sejarah yang berhasil menjuarai Piala Dunia secara berturut-turut, sebuah prestasi yang akan mengukuhkan warisan Messi tanpa perlu perdebatan lebih lanjut.

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