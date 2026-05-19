Apakah Lionel Messi menunda pensiunnya? Pelatih Argentina mengungkapkan harapannya agar Messi terus bermain sambil membuat perbandingan yang ‘menyedihkan’ dengan Diego Maradona
Seruan Scaloni agar Messi tetap bertahan
Dalam wawancara dengan Conmebol, Scaloni mengungkapkan keinginannya untuk mempertahankan Messi di lapangan selama mungkin. Kapten yang telah mencatatkan 198 penampilan internasional dan 116 gol ini terkenal karena telah membawa Argentina meraih gelar juara Piala Dunia 2022 di Qatar serta dua gelar Copa America. Meskipun Argentina telah menyerahkan daftar 55 pemain awal untuk turnamen mendatang, sang manajer belum siap untuk mengucapkan selamat tinggal. Berfokus pada saat ini, ia berkata: "Dapat melihatnya bermain adalah sesuatu yang luar biasa. Terlepas dari apakah ini Piala Dunia terakhirnya atau bukan. Saya tidak suka merindukan atau memikirkan apa yang akan terjadi, saya ingin menikmati momen ini. Semua orang ingin melihatnya bermain."
Perbandingan yang menyedihkan dengan Maradona
Beban emosional akibat kehilangan seorang talenta generasi ini sangat membebani pelatih Argentina, yang mengingatkan pada legenda Diego Maradona, yang terkenal karena memenangkan Piala Dunia 1986. Scaloni merasa sulit menerima gagasan tentang skuad tanpa pemain andalannya itu. Ia menambahkan: "Saya suka berpikir bahwa dia akan terus bermain, karena hal itu membuat Anda sedih, seperti yang terjadi pada Diego, tidak melihatnya lagi di lapangan. Mereka adalah pemain yang menandai sejarah sepak bola. Memikirkan bahwa dia tidak akan bermain lagi tidak membuat Anda tenang. Saya lebih suka memikirkan masa kini."
Kemitraan impian bagi Argentina
Juara dunia tiga kali ini sedang gencar-gencarnya mengejar gelar keempat, dengan mempersiapkan diri melalui kemenangan dalam laga persahabatan 2-1 dan 5-0 atas Mauritania dan Zambia baru-baru ini. Ketika ditanya bagaimana ia akan mengelola Messi dan Maradona, sang pelatih menegaskan bahwa hal itu tidak akan menjadi masalah taktis. "Tentu saja mereka akan bermain bersama di tim nasional saya. Saya tidak memikirkan sistem permainan berdasarkan pelatih, melainkan berdasarkan para pemain; mereka adalah yang terbaik di dunia dan mereka bisa menyesuaikan diri. Mereka bisa saling melengkapi dengan mudah, dan masalahnya justru akan ada pada lawan," jelasnya.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi para juara?
Menjelang pertandingan-pertandingan mereka di Grup J Piala Dunia, Argentina akan menghadapi Honduras pada 7 Juni dan Islandia pada 10 Juni. Tim asuhan Scaloni kemudian akan memulai upaya mempertahankan gelar mereka melawan Aljazair pada 17 Juni, sebelum bertanding melawan Austria pada 22 Juni dan Yordania pada 28 Juni, dengan harapan kapten legendaris mereka kembali tampil gemilang.