Apakah Lionel Messi ikut menentukan keputusan transfer Barcelona? Mantan presiden klub Josep Maria Bartomeu mengklarifikasi hal tersebut
Mitos seputar kewenangan pemerintah Argentina
Narasi bahwa Messi bertindak sebagai "direktur bayangan" selama masa kejayaannya di Catalonia telah menjadi topik hangat dalam dunia gosip sepak bola Spanyol selama satu dekade. Dikabarkan bahwa pemenang Ballon d’Or delapan kali itu memiliki hak veto atas perekrutan pemain dan penunjukan pelatih, sehingga menciptakan lingkungan di mana preferensi sang bintang lebih diutamakan daripada strategi teknis.
Bartomeu soal kontroversi Burofax
Namun, Bartomeu telah membantah tuduhan tersebut, dengan menegaskan bahwa hubungan antara pemain dan klub murni bersifat profesional. Ia menjelaskan bahwa meskipun Messi menjadi kunci kesuksesan tim di lapangan, perannya hanya sebatas di pinggir lapangan, sehingga urusan administratif dan perekrutan pemain diserahkan sepenuhnya kepada dewan direksi dan direktur olahraga.
"Semua orang membicarakan pengaruh Leo saat ia masih di Barca, tetapi Messi tidak memutuskan soal perekrutan pemain atau pelatih; ia tidak memiliki hak istimewa. Di luar urusan olahraga, ia tidak pernah membuat keputusan apa pun," kata Bartomeu kepada Catalunya Radio.
Mencermati kebuntuan pada 2020 ketika Messi berusaha hengkang melalui surat pemberitahuan hukum, mantan presiden tersebut menjelaskan sikap tegasnya. "Pada Agustus 2020, ketika Messi meminta untuk pergi, saya menolaknya karena dia adalah aset terpenting kami dan salah satu sumber pendapatan utama kami," tambah Bartomeu. "Saya tidak bisa memberinya transfer gratis, dan selain itu, dia masih terikat kontrak. Saya pikir dia mengerti, dan itulah mengapa dia tetap tinggal. Dia mengira akan ada dewan direksi baru dalam beberapa bulan yang akan memperbarui kontraknya. Kejutannya datang ketika waktunya tiba untuk memperbarui kontrak dan mereka memecatnya."
Pandemi dan dampaknya terhadap perekonomian
Dewan direksi Blaugrana saat ini, yang dipimpin oleh Joan Laporta, sering menyebut "warisan yang bermasalah" sebagai alasan di balik keterbatasan ekonomi klub yang terus berlanjut. Bartomeu membantah hal ini, dengan berargumen bahwa tren sebelum pandemi menunjukkan pertumbuhan yang memecahkan rekor, dan kerugian sebesar €500 juta yang terjadi setelahnya merupakan bencana global yang tak terhindarkan.
"Itu bukanlah warisan yang buruk. Itu adalah warisan dengan beberapa hal baik dan beberapa hal yang kurang baik, tetapi semuanya sepenuhnya dipengaruhi oleh Covid. Pada saat itu, Barca adalah klub yang berada dalam posisi olahraga dan keuangan yang baik, tumbuh dan menghasilkan pendapatan," jelasnya. "Covid menyebabkan pendapatan anjlok, dan pada musim 2019-20 dan 2020-21, Barca mengalami kerugian sebesar €500 juta, yang berdampak signifikan terhadap keuangan klub.
"Saya prihatin dengan masalah fair play finansial; pada 2021, Barca membesar-besarkan kerugiannya. Saya tidak tahu mengapa. Memperbesar angka kerugian dan tidak mengakui bahwa pandemi berdampak sebesar €500 juta pada Barca menyebabkan kami kehilangan status fair play. Hal ini terjadi meskipun La Liga telah menerbitkan laporan yang memperingatkan dampak tersebut. Kami sebenarnya bisa mempertahankannya. Langkah-langkah ini pada akhirnya merupakan kerugian aset, dan aset-aset ini tidak digunakan untuk mengurangi utang."
Persaingan antara Negreira dan Laporta
Bartomeu juga menyinggung kasus Negreira yang kontroversial serta kurangnya hubungan baiknya dengan penggantinya, Laporta. Meskipun ada ketegangan di jajaran pimpinan klub, ia memuji penunjukan Hansi Flick sebagai pelatih, namun tetap kritis terhadap aspek-aspek lain dari kepemimpinan saat ini, termasuk keputusan untuk mempekerjakan sebuah perusahaan Turki dalam proyek renovasi Spotify Camp Nou.
"Saya tidak akan memiliki hubungan apa pun dengannya [Laporta]. Terakhir kali kami bertemu adalah saat pemilihan tahun 2015, yang saya menangkan, dan dia bahkan tidak datang untuk memberi selamat kepada saya," ungkap Bartomeu.
"Hal terbaik yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir adalah merekrut Flick dan membangun tim yang juga menjadi bagian dari warisan, karena dari skuad saat ini yang berjumlah 23 pemain, 10 atau 11 di antaranya berasal dari masa kami. Flick telah melakukan pekerjaan yang hebat dan merupakan pilihan yang sangat baik dari Laporta, tetapi hal-hal lain tidak sepenuhnya sesuai dengan saya."
Mengenai skandal wasit, ia mencatat: “Setiap dari kami telah membela masa jabatan kami dalam kasus Negreira. Dalam kasus saya, saya sedang diselidiki hingga 2018, saat kami memutuskan untuk mengakhiri kontrak Javier Enriquez. Saya adalah satu-satunya yang meminta hakim untuk tidak menyerahkan dokumen internal Barcelona kepada Real Madrid, yang mereka minta beberapa bulan lalu. Saya tidak berpikir adil bagi Real Madrid untuk melihat dokumen internal klub yang paling rahasia. Masalah laporan wasit adalah sesuatu yang banyak klub lakukan, bukan hanya Barcelona."