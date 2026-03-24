Apakah Lionel Messi ikut menentukan keputusan transfer Barcelona? Mantan presiden klub Josep Maria Bartomeu mengklarifikasi hal tersebut

Namun, Bartomeu telah membantah tuduhan tersebut, dengan menegaskan bahwa hubungan antara pemain dan klub murni bersifat profesional. Ia menjelaskan bahwa meskipun Messi menjadi kunci kesuksesan tim di lapangan, perannya hanya sebatas di pinggir lapangan, sehingga urusan administratif dan perekrutan pemain diserahkan sepenuhnya kepada dewan direksi dan direktur olahraga.

"Semua orang membicarakan pengaruh Leo saat ia masih di Barca, tetapi Messi tidak memutuskan soal perekrutan pemain atau pelatih; ia tidak memiliki hak istimewa. Di luar urusan olahraga, ia tidak pernah membuat keputusan apa pun," kata Bartomeu kepada Catalunya Radio.

Mencermati kebuntuan pada 2020 ketika Messi berusaha hengkang melalui surat pemberitahuan hukum, mantan presiden tersebut menjelaskan sikap tegasnya. "Pada Agustus 2020, ketika Messi meminta untuk pergi, saya menolaknya karena dia adalah aset terpenting kami dan salah satu sumber pendapatan utama kami," tambah Bartomeu. "Saya tidak bisa memberinya transfer gratis, dan selain itu, dia masih terikat kontrak. Saya pikir dia mengerti, dan itulah mengapa dia tetap tinggal. Dia mengira akan ada dewan direksi baru dalam beberapa bulan yang akan memperbarui kontraknya. Kejutannya datang ketika waktunya tiba untuk memperbarui kontrak dan mereka memecatnya."