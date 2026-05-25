Apakah Lionel Messi diragukan tampil di Piala Dunia? Pelatih Inter Miami memberikan kabar terbaru mengenai cedera sang ikon Argentina setelah ia meminta diganti dalam laga seru MLS melawan Philadelphia Union
Kekhawatiran cedera menimpa legenda Argentina
Dunia sepak bola menahan napas pada Minggu malam saat Messi langsung menuju ruang ganti pada menit ke-73 di Nu Stadium. Bintang Inter Miami itu tampak mengalami cedera tak lama setelah mengambil tendangan bebas, terlihat memegangi bagian atas paha kirinya sebelum memberi isyarat kepada bangku cadangan bahwa pertandingannya telah berakhir.
Meskipun Messi mampu berjalan keluar lapangan dan masuk ke terowongan tanpa bantuan, waktu terjadinya insiden ini sangat sensitif. Dengan pertahanan gelar Piala Dunia Argentina yang akan dimulai pada pertengahan Juni, masalah otot apa pun yang dialami ikon berusia 38 tahun ini cukup untuk menimbulkan kegemparan di kubu Albiceleste dan basis penggemar global mereka.
Manajer Inter Miami meredam spekulasi tentang kepergian Messi
Meskipun pergantian Messi yang dilakukan lebih awal itu terlihat mengkhawatirkan, pelatih kepala Inter Miami Guillermo Hoyos berusaha meredam spekulasi yang semakin merebak dalam konferensi pers pasca-pertandingan. Pelatih tersebut menyatakan bahwa pergantian tersebut lebih merupakan langkah pencegahan daripada diagnosis pasti adanya robekan atau ketegangan otot.
Saat berbicara kepada wartawan, Hoyos mengatakan: "Sejauh yang saya tahu, kami belum menerima laporan mengenai hal itu, tetapi dia memang kelelahan. Ya, itu kelelahan. Dia lelah, lapangan berat, dan daripada meragukan, Anda selalu mengatakan untuk tidak mengambil risiko."
Malam bersejarah di Florida
Insiden cedera tersebut membayangi apa yang menjadi salah satu pertandingan paling menakjubkan dalam sejarah Major League Soccer. Babak pertama saja sudah menghasilkan delapan gol yang memecahkan rekor, dengan Philadelphia Union unggul 2-0 sebelum Messi memberikan umpan kepada German Berterame yang memicu respons menakjubkan dari Miami.
Luis Suarez dan Berterame berperan penting dalam kebangkitan tersebut, meskipun hat-trick Milan Iloski untuk Union memastikan kedua tim memasuki jeda dengan skor imbang 4-4, menandai jumlah gol terbanyak yang pernah dicetak dalam babak pertama dalam sejarah MLS. Meskipun hujan lebat di babak kedua memperlambat tempo permainan, Suarez menyelesaikan hat-trick-nya sendiri dan Rodrigo De Paul menambahkan gol keenam untuk mengamankan tiga poin bagi Herons.
Menjelang Piala Dunia
Dengan MLS yang kini memasuki jeda panjang untuk mengakomodasi Piala Dunia, perhatian kini beralih ke kondisi kebugaran Messi menjelang tugas internasionalnya. Argentina belum secara resmi mengumumkan skuad mereka untuk turnamen tersebut, namun sang juara bertahan tetap cukup bergantung pada pemain nomor 10 legendaris mereka saat mempersiapkan diri untuk laga pembuka Grup J melawan Aljazair pada 16 Juni.
Inter Miami saat ini berada di posisi kedua di Wilayah Timur, hanya tertinggal dua poin dari pemuncak klasemen Nashville. Semua mata kini tertuju pada laporan medis yang keluar dari Miami saat Lionel Scaloni dan staf Argentina menanti kabar mengenai kesiapan kapten mereka untuk panggung dunia.