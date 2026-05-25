Apakah Lionel Messi diragukan tampil di Piala Dunia? Pelatih Inter Miami memberikan kabar terbaru mengenai cedera sang ikon Argentina setelah ia meminta diganti dalam laga seru MLS melawan Philadelphia Union

Dunia sepak bola menahan napas pada Minggu malam saat Messi langsung menuju ruang ganti pada menit ke-73 di Nu Stadium. Bintang Inter Miami itu tampak mengalami cedera tak lama setelah mengambil tendangan bebas, terlihat memegangi bagian atas paha kirinya sebelum memberi isyarat kepada bangku cadangan bahwa pertandingannya telah berakhir.

Meskipun Messi mampu berjalan keluar lapangan dan masuk ke terowongan tanpa bantuan, waktu terjadinya insiden ini sangat sensitif. Dengan pertahanan gelar Piala Dunia Argentina yang akan dimulai pada pertengahan Juni, masalah otot apa pun yang dialami ikon berusia 38 tahun ini cukup untuk menimbulkan kegemparan di kubu Albiceleste dan basis penggemar global mereka.



