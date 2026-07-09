"Tuduhan yang tidak berdasar tidak punya tempat dalam olahraga kami," kata pria asal Italia itu seperti dikutip di laman resmi federasi dunia tersebut, tanpa menyebut kasus konkret apa pun. Namun, Collina menambahkan dengan nada yang penuh makna: "Tidak ada yang bisa mengklaim bahwa keputusan wasit dapat dipengaruhi oleh siapa pun, bahkan oleh Presiden FIFA sekalipun."
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Apakah Lionel Messi dibantu untuk meraih kemenangan? Ketua Wasit Collina menanggapi tuduhan serius setelah drama Piala Dunia
Asosiasi Sepak Bola Mesir telah secara resmi mengajukan protes setelah tersingkir secara dramatis di babak 16 besar melawan Argentina (2:3) dan menuntut agar wasit Prancis Francois Letexier dilarang bertugas di Piala Dunia. Pelatih tim nasional Hossam Hassan bahkan menduga, tak lama setelah pertandingan, bahwa ada upaya untuk mempertahankan juara dunia dan khususnya Messi agar tetap berada di turnamen.
Collina dengan tegas mengecam hal ini. Pernyataan publik yang menyerang wasit dapat “memicu reaksi yang berujung pada ancaman terhadap mereka dan keluarga mereka. Itu tidak benar,” katanya.
Menurut pihak Mesir, sebelum gol kemenangan Argentina yang dicetak oleh Enzo Fernández (90+2), telah terjadi pelanggaran di kotak penalti Argentina yang seharusnya berujung pada tendangan penalti. Selain itu, gol yang dicetak oleh Mostafa Ziko (58) juga dianggap telah dianulir secara tidak adil.
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Apakah Lionel Messi dan Argentina diuntungkan oleh tim wasit? "Pelanggaran tetaplah pelanggaran"
Menurut Collina, keputusan dalam kedua kasus tersebut sudah tepat. Sebelum gol yang dibatalkan, Marwan Attia dari Mesir menginjak kaki Lisandro Martínez. “Pelanggaran tetaplah pelanggaran,” kata Collina. Sebaliknya, pada adegan sebelum gol kemenangan di menit-menit akhir, hal itu merupakan “kontak normal dalam sepak bola”, dan VAR juga melihatnya demikian.
Secara umum, fase serangan diperiksa pada setiap gol. “Jika dalam proses pembangunan serangan ditemukan pelanggaran yang menurut penilaian VAR memengaruhi terciptanya gol, maka VAR akan merekomendasikan pemeriksaan di pinggir lapangan. Tidak ada batasan yang ditetapkan terkait jarak dari gawang atau rentang waktu antara insiden tersebut dan terciptanya gol,” kata Collina.
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