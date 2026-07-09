Asosiasi Sepak Bola Mesir telah secara resmi mengajukan protes setelah tersingkir secara dramatis di babak 16 besar melawan Argentina (2:3) dan menuntut agar wasit Prancis Francois Letexier dilarang bertugas di Piala Dunia. Pelatih tim nasional Hossam Hassan bahkan menduga, tak lama setelah pertandingan, bahwa ada upaya untuk mempertahankan juara dunia dan khususnya Messi agar tetap berada di turnamen.

Collina dengan tegas mengecam hal ini. Pernyataan publik yang menyerang wasit dapat “memicu reaksi yang berujung pada ancaman terhadap mereka dan keluarga mereka. Itu tidak benar,” katanya.

Menurut pihak Mesir, sebelum gol kemenangan Argentina yang dicetak oleh Enzo Fernández (90+2), telah terjadi pelanggaran di kotak penalti Argentina yang seharusnya berujung pada tendangan penalti. Selain itu, gol yang dicetak oleh Mostafa Ziko (58) juga dianggap telah dianulir secara tidak adil.