Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Apakah Lionel Messi bisa meraih Ballon d’Or kesembilannya? Legenda Argentina dan bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, diberi tahu oleh Ruud Gullit apa yang harus terjadi agar ia bisa meraih Ballon d’Or 2026
Messi unggul tiga poin dari Ronaldo dalam daftar Ballon d'Or
Messi mencatatkan prestasi tersebut di Qatar 2022, mengakhiri penantian panjangnya akan gelar juara dunia. Setelah mengantarkan negaranya meraih kemenangan yang tak terlupakan di Timur Tengah, gelandang serang yang pernah membela Barcelona dan Paris Saint-Germain ini berhasil meraih Bola Emas ke-8.
Kini ia unggul tiga gelar dari rival abadinya, Cristiano Ronaldo, yang meraih gelar kelimanya pada 2017. Di usia 41 tahun, legenda Manchester United dan Real Madrid ini masih tampil gemilang bersama Al-Nassr, tim yang berpeluang merebut gelar Liga Pro Arab Saudi.
- Getty
Apakah Messi bisa meraih Ballon d'Or ke-9 pada tahun 2026?
Ronaldo akan menjadi bagian dari skuad Portugal yang dipenuhi bintang-bintang di Piala Dunia 2026, dengan target utamanya meraih gelar juara di sana. Jika CR7, sebagai kapten timnas negaranya, berhasil melengkapi koleksi medalnya dengan gaya yang ikonik, apakah ia bisa kembali bersaing untuk meraih penghargaan Ballon d’Or?
Ditanya apakah Messi dan Ronaldo masih memiliki peluang untuk meraih Golden Ball lagi, mantan bintang AC Milan dan Chelsea, Gullit - yang sendiri pernah meraih trofi tersebut pada tahun 1987 - mengatakan kepada GOAL saat berbicara dalam kerja sama dengan MrRaffle.com: “Jika Messi telah memberikan pengaruh, tentu saja. Tapi itulah yang diinginkan Ronaldo juga - dan Portugal juga memiliki tim yang bagus.”
Para pesaing Yamal dalam perebutan penghargaan Ballon d'Or
Pemenang yang lebih mungkin adalah bintang muda Barcelona, Yamal. Di usianya yang baru 18 tahun, ia telah menjadi runner-up dalam pemungutan suara Ballon d’Or dan memiliki gelar La Liga serta Kejuaraan Eropa dalam daftar prestasinya yang gemilang.
Ada yang berpendapat bahwa remaja berbakat ini bisa saja melampaui rekor delapan Golden Ball milik Messi, mengingat waktu masih sangat berpihak padanya, namun Gullit tidak yakin bahwa proses tersebut akan dimulai pada 2026.
Ketika ditanya apakah Yamal bisa mencetak gol pertamanya tahun ini, sehingga ia bisa mulai mengejar rekor pemain terbaik sepanjang masa, mantan pemain internasional Belanda Gullit berkata: “Saya pikir itu tergantung pada penampilannya di Piala Dunia sekarang. Bahkan jika dia memenangkan Liga Champions - Yamal tidak bisa memenangkannya kali ini anyway - dia perlu tampil gemilang di Piala Dunia untuk meninggalkan jejak dan bersaing untuk Ballon d’Or, karena dia belum pernah mencapai final.
“Jadi, siapa lagi yang masuk final Liga Champions dan mendekati level itu tahun ini? [Ousmane] Dembele, tentu saja—dia sudah pernah memenangkannya. Tapi bagi saya, salah satu yang terbaik adalah Vitinha. Pemain yang luar biasa. Saya pikir dia adalah motor di lini tengah itu. Dia juga bisa menjadi pemain fantastis di Piala Dunia.”
- Getty/GOAL
Bintang-bintang Inggris Kane dan Rice masuk dalam daftar calon menjelang Piala Dunia
Kemenangan di Liga Champions biasanya sangat berpengaruh dalam menentukan siapa yang akan meraih Ballon d’Or setiap tahunnya. Piala Dunia kali ini akan mengaburkan batas-batas tersebut, dengan trofi paling bergengsi itu kembali diperebutkan.
Hal itu membuat kapten Inggris Harry Kane tetap berada dalam persaingan setelah mengalami kekecewaan di Eropa bersama Bayern Munich - karena penyerang yang ditakuti ini telah mencetak 55 gol untuk juara Bundesliga musim ini. Bintang Arsenal, Declan Rice, akan tampil di final Liga Champions, dan sedang mengejar gelar Liga Premier di level domestik, sementara ‘Galactico’ Real Madrid, Kylian Mbappe, berpotensi masuk dalam persaingan Ballon d’Or dengan penampilan-penampilan yang mengubah jalannya pertandingan untuk Prancis, yang membuatnya menjadi juara Piala Dunia dua kali.