Apakah Lionel Messi bisa meraih Ballon d’Or kesembilannya? Legenda Argentina dan bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, diberi tahu oleh Ruud Gullit apa yang harus terjadi agar ia bisa meraih Ballon d’Or 2026

Pemenang yang lebih mungkin adalah bintang muda Barcelona, Yamal. Di usianya yang baru 18 tahun, ia telah menjadi runner-up dalam pemungutan suara Ballon d’Or dan memiliki gelar La Liga serta Kejuaraan Eropa dalam daftar prestasinya yang gemilang.

Ada yang berpendapat bahwa remaja berbakat ini bisa saja melampaui rekor delapan Golden Ball milik Messi, mengingat waktu masih sangat berpihak padanya, namun Gullit tidak yakin bahwa proses tersebut akan dimulai pada 2026.

Ketika ditanya apakah Yamal bisa mencetak gol pertamanya tahun ini, sehingga ia bisa mulai mengejar rekor pemain terbaik sepanjang masa, mantan pemain internasional Belanda Gullit berkata: “Saya pikir itu tergantung pada penampilannya di Piala Dunia sekarang. Bahkan jika dia memenangkan Liga Champions - Yamal tidak bisa memenangkannya kali ini anyway - dia perlu tampil gemilang di Piala Dunia untuk meninggalkan jejak dan bersaing untuk Ballon d’Or, karena dia belum pernah mencapai final.

“Jadi, siapa lagi yang masuk final Liga Champions dan mendekati level itu tahun ini? [Ousmane] Dembele, tentu saja—dia sudah pernah memenangkannya. Tapi bagi saya, salah satu yang terbaik adalah Vitinha. Pemain yang luar biasa. Saya pikir dia adalah motor di lini tengah itu. Dia juga bisa menjadi pemain fantastis di Piala Dunia.”