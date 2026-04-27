Apakah Lionel Messi akan kehilangan mentornya? Real Madrid dilaporkan telah 'menghubungi' pelatih timnas Argentina, Lionel Scaloni, terkait penggantian Alvaro Arbeloa
Pencarian pelatih Galactico baru
Madrid sedang berada dalam masa transisi dan ketidakpastian. Dengan klub yang saat ini tertinggal sebelas poin dari rivalnya Barcelona di La Liga dan hampir tidak memiliki target lagi yang bisa diperjuangkan musim ini, tekanan terhadap manajer Arbeloa semakin meningkat. Masa jabatannya di bangku cadangan telah lama dipandang sebagai langkah sementara, dan petinggi klub di Madrid kini secara aktif mencari penggantinya yang ternama. Beberapa nama elit telah dikaitkan dengan lowongan di Santiago Bernabeu. Cesc Fabregas, Jurgen Klopp, dan bahkan pelatih tim nasional Prancis Didier Deschamps dilaporkan masuk dalam daftar calon yang disusun oleh presiden klub Florentino Perez. Namun, nama terbaru yang muncul mungkin adalah yang paling menarik sejauh ini, mengingat hubungannya yang erat dengan legenda terbesar dari rival terberat Madrid.
Real Madrid menghubungi Scaloni
Menurut stasiun radio Spanyol El Partidazo de Cope, Real Madrid telah melakukan kontak resmi dengan Scaloni. Nilai pasar pelatih berusia 47 tahun ini melonjak pesat sejak membawa Argentina meraih gelar Copa America dan Piala Dunia, membuktikan dirinya sebagai salah satu ahli taktik paling efektif di kancah sepak bola internasional. Kemampuannya dalam mengelola pemain-pemain berkarisma, terutama ikon Barcelona Messi, jelas telah menarik perhatian dewan direksi Madrid. Pindah ke Madrid akan menjadi perubahan besar bagi Scaloni, yang telah menghabiskan beberapa tahun terakhir membangun dinasti dominan bersama Albiceleste. Bagi Madrid, mendapatkan pelatih sekelas dia akan dianggap sebagai pernyataan niat yang kuat, meskipun jadwal kedatangannya masih rumit karena komitmen internasionalnya saat ini.
Masa depan Scaloni setelah Piala Dunia 2026
Scaloni saat ini terikat kontrak dengan Asosiasi Sepak Bola Argentina hingga akhir Piala Dunia 2026. Meskipun spekulasi mengenai ketertarikan dari Eropa semakin menguat, sang pelatih tetap bersikap profesional seperti biasanya dan fokus pada tugasnya saat ini bersama tim nasional. Saat ditanya mengenai masa depannya dalam konferensi pers baru-baru ini pada bulan Maret lalu, pelatih Argentina itu tetap bungkam mengenai kemungkinan kepergiannya. "Saya memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya; saya bukan tipe orang yang suka memikirkan terlalu jauh ke depan. Saya rasa itu tidak pantas karena hal itu mengalihkan perhatian Anda dari apa yang sedang terjadi," katanya. "Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan presiden, dan jika saya harus duduk dan berbicara, saya akan melakukannya tanpa masalah."
Masa depan Arbeloa yang belum pasti
Kabar yang mengaitkan Scaloni dengan klub tersebut hanya semakin melemahkan posisi Arbeloa di klub. Setelah mengambil alih tim di masa-masa sulit, mantan bek tersebut kesulitan mengejar ketertinggalan dari Barcelona yang sedang dalam performa gemilang. Dengan lima pertandingan tersisa di musim liga dan persaingan gelar juara yang secara efektif telah berakhir, evaluasi musim Madrid telah dimulai di media Spanyol. Jika spekulasi mengenai Scaloni dan manajer-manajer ternama lainnya terus menguat, kepergian Arbeloa tampaknya tak terhindarkan.