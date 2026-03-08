Mascherano mengatakan: “Saya pikir akan menjadi kesalahan besar jika kita memilih kompetisi mana yang akan difokuskan. Kami adalah tim yang harus bersaing secara setara di setiap kompetisi.

“Bagi kami, Liga Champions pada paruh pertama musim ini adalah kompetisi yang sangat penting, dan kami akan memberikan nilai yang sama padanya. Kami akan berusaha sejauh mungkin, tetapi itu tidak berarti kami akan mengabaikan pertandingan liga.

“Tahun lalu, tim kami mampu bersaing di setiap kompetisi yang kami ikuti, dan kami melakukannya dengan level tinggi, hampir mencapai final di semua kompetisi kecuali Piala Dunia Klub. Jadi, tahun ini, kami akan berusaha melakukan hal yang sama dan bahkan melangkah lebih jauh di Liga Champions.

“Jelas, pada suatu saat kami harus mulai mengelola menit bermain para pemain. Bermain setiap tiga atau empat hari adalah beban besar, terutama di awal musim ini di mana kami harus terus bermain tandang. Itu juga perlu diperhatikan, dan hal itu memang menimbulkan kelelahan yang lebih besar.”