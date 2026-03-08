Getty

Apakah Lionel Messi akan diistirahatkan oleh Inter Miami? Juara MLS Cup tidak akan membuat 'kesalahan besar' dalam upaya meraih multiple trofi
Inter Miami dalam perburuan trofi domestik dan kontinental.
Tim Javier Mascherano berhasil meraih kemenangan bersejarah di MLS Cup musim lalu, dengan kapten ikonik Messi mengakhiri musim dengan gelar Sepatu Emas dan MVP. Legenda Argentina ini telah mencetak tiga gol dalam dua penampilan terakhirnya.
Inter Miami kembali ke kebiasaan menang, setelah membuka 2026 dengan kekalahan di LAFC, dan kini akan fokus pada pertandingan Champions Cup melawan Nashville. Mereka berencana untuk mengambil turnamen tersebut dengan serius.
Mascherano menegaskan bahwa dia tidak akan membuat daftar prioritas dalam upaya meraih trofi, dengan rencana untuk bersaing di semua front, namun hal itu berarti skuadnya harus sering dirotasi - bahkan Messi pun kadang-kadang ditarik dari lini depan.
Mengapa Mascherano perlu memberi Messi istirahat pada suatu saat.
Mascherano mengatakan: “Saya pikir akan menjadi kesalahan besar jika kita memilih kompetisi mana yang akan difokuskan. Kami adalah tim yang harus bersaing secara setara di setiap kompetisi.
“Bagi kami, Liga Champions pada paruh pertama musim ini adalah kompetisi yang sangat penting, dan kami akan memberikan nilai yang sama padanya. Kami akan berusaha sejauh mungkin, tetapi itu tidak berarti kami akan mengabaikan pertandingan liga.
“Tahun lalu, tim kami mampu bersaing di setiap kompetisi yang kami ikuti, dan kami melakukannya dengan level tinggi, hampir mencapai final di semua kompetisi kecuali Piala Dunia Klub. Jadi, tahun ini, kami akan berusaha melakukan hal yang sama dan bahkan melangkah lebih jauh di Liga Champions.
“Jelas, pada suatu saat kami harus mulai mengelola menit bermain para pemain. Bermain setiap tiga atau empat hari adalah beban besar, terutama di awal musim ini di mana kami harus terus bermain tandang. Itu juga perlu diperhatikan, dan hal itu memang menimbulkan kelelahan yang lebih besar.”
Ada ruang untuk perbaikan setelah meraih dua kemenangan berturut-turut di MLS.
Inter Miami akan terus menurunkan Messi ke lapangan untuk saat ini, dengan tim Herons berusaha membangun momentum awal musim. Legenda Argentina ini juga ingin mendapatkan sebanyak mungkin kesempatan bermain sebelum mengambil keputusan mengenai partisipasinya di Piala Dunia 2026.
Pemain berusia 38 tahun yang tak pernah habis energinya ini telah tampil impresif belakangan ini, dengan mencetak gol yang khas dan klinis saat mencetak gol dalam kemenangan 2-1 atas D.C. United. Meskipun senang dengan kemenangan tersebut, Mascherano mengakui bahwa timnya masih memiliki ruang untuk perbaikan.
Dia berbicara tentang upaya kolektif tim, dengan Herons yang sedikit tertekan di akhir pertandingan MLS terbaru mereka: “Sekarang, kita harus berusaha menutup pertandingan dengan lebih baik. Perasaan tidak mengontrol pertandingan ini tidak biasa bagi kita karena kita adalah tim yang berkembang saat mengontrol permainan, dan ketika kita tidak melakukannya, kita merasa tidak puas. Itu adalah hal yang harus kita perbaiki. Babak kedua sangat sulit, kami memberikan terlalu banyak ruang dan tidak menciptakan cukup peluang mencetak gol.”
Jadwal pertandingan Inter Miami 2026: Pertandingan berikutnya untuk The Herons
Inter Miami akan bertanding di ajang Champions Cup pada pertengahan pekan, sebelum bertolak ke Charlotte pada Sabtu. Pertandinganperdana di Nu Stadium yang baru dibangun dijadwalkan berlangsung pada awal April, sementara Chase Stadium masih digunakan untuk saat ini.
