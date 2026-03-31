Apakah Lionel Messi akan bermain melawan Zambia? Pelatih Argentina Lionel Scaloni memberikan kabar terbaru sebelum meninggalkan konferensi pers dengan mata berkaca-kaca
Messi kembali di tengah kabar buruk soal cedera
Scaloni telah secara resmi mengonfirmasi bahwa Messi akan memimpin Argentina dalam laga persahabatan mendatang melawan Zambia. Setelah diturunkan sebagai pemain pengganti pada babak kedua dalam kemenangan tipis 2-1 atas Mauritania, sang kapten siap untuk penampilan pertamanya sebagai starter pada jendela internasional bulan Maret ini. Meskipun sorotan sepak bola tetap tertuju pada Messi, tim ini diguncang oleh cedera parah yang dialami penyerang berusia 23 tahun, Joaquin Panichelli. Bintang Strasbourg yang telah mencetak 16 gol di Ligue 1 musim ini mengalami robekan ligamen cruciatum saat latihan pada hari Kamis. Ini merupakan pukulan telak bagi Albiceleste, karena Panichelli telah memantapkan dirinya sebagai alternatif utama di posisi No. 9 selain Julian Alvarez dan Lautaro Martinez untuk Piala Dunia.
Peringatan terkait pemilihan pemain oleh Scaloni
Pelatih Argentina itu blak-blakan mengenai dampak profesional dari pemilihan skuad yang siap bertanding di kejuaraan, dengan menekankan bahwa tidak ada posisi pemain yang dijamin hanya berdasarkan reputasi. Scaloni menggunakan penampilan yang kurang memuaskan saat melawan Mauritania sebagai tolok ukur standar tinggi yang ia harapkan sebelum daftar 26 pemain final ditetapkan.
Mengenai skuad dan Messi, Scaloni menyatakan: "Ya, saya pikir dia akan menjadi starter besok [melawan Zambia]. Daftar 26 pemain, saya rasa kami sudah melampaui persentase yang dibutuhkan. Kami harus mulai menyingkirkan opsi-opsi sekarang berdasarkan performa. Tidak ada pilihan lain. Pertandingan malam tadi bisa menjadi peringatan; hal-hal seperti itu, sebagai pelatih kepala, mulai kita perhatikan, dan nanti kita akan memutuskan. Kita akan memikirkan kebaikan tim dan berdasarkan itu kita akan mengambil keputusan. Saya kira daftar saya sudah cukup jelas, tapi jika penampilan tidak memadai, kita akan mengambil langkah dan kemudian yakin dengan pemain yang kita bawa untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin."
Scaloni menambahkan mengenai keraguan tentang partisipasi Messi di ajang bergengsi dunia: "Yang penting adalah dia datang dan menikmatinya. Bahwa dia menikmati berada di Piala Dunia, yang secara teori mungkin menjadi yang terakhir, tapi saya tidak berani mengatakan apa-apa, tapi yang penting dia menikmatinya. Saya pikir bukan hanya orang Argentina yang ingin melihatnya, semua orang ingin melihatnya. Mereka ingin melihatnya berlatih, melihatnya bermain, dan itulah yang kita semua harapkan."
Akhir yang mengharukan dalam konferensi pers
Suasana konferensi pers menjadi muram ketika Scaloni ditanya mengenai kemunduran yang dialami Panichelli. Manajer tersebut mengungkapkan bahwa sang penyerang telah mengunjungi tempat latihan segera setelah menerima hasil diagnosisnya, sebuah tindakan yang mengharukan seluruh staf pelatih. Scaloni akhirnya tak kuasa menahan emosi hingga tak bisa melanjutkan, dan secara tiba-tiba mengakhiri sesi tersebut saat ia membahas karakter sang striker muda serta betapa menyakitkannya baginya harus absen di Piala Dunia.
Merenungkan semangat sang penyerang, Scaloni berkata: "Ini sangat sulit... Kami sudah berbicara dengannya. Dia bahkan repot-repot datang ke fasilitas latihan setelah mereka memberi tahu hasilnya. Dia bisa saja tinggal di hotel dengan tenang, tapi dia datang ke sini dan meminta untuk berbicara dengan kami. Itu sangat mengharukan, dan semua yang dia katakan benar sekali—dia tidak pantas mendapatkannya.
"Saya akan mengatakannya lagi: dia tidak pantas mendapat ini—tidak ada yang pantas, tapi dia khususnya. Dia pekerja keras; dia pantas mendapatkannya. Itulah yang saya katakan padanya: dia akan mendapat kesempatan lain. Begitulah adanya; dia sudah mendapat satu kesempatan. Dan jujur saja, dia adalah orang yang menginspirasi orang lain; dia berlatih dengan sangat baik dan ini menyedihkan... Oke, saya selesai bicara."
Perjalanan menuju Kansas City
Setelah laga melawan Zambia, Scaloni akan menghabiskan beberapa pekan ke depan untuk mempertimbangkan kembali opsi-opsinya guna mengisi kekosongan yang ditinggalkan Panichelli sebelum laga pembuka Piala Dunia melawan Aljazair pada 16 Juni. Dengan jadwal pertandingan melawan Austria dan Yordania yang juga akan segera berlangsung di Grup J, staf pelatih kini harus memprioritaskan pemeliharaan kebugaran para pemain senior mereka agar sang juara bertahan tiba di Amerika Utara dalam kondisi performa terbaik.