Apakah Lionel Messi akan bermain melawan Zambia? Pelatih Argentina Lionel Scaloni memberikan kabar terbaru sebelum meninggalkan konferensi pers dengan mata berkaca-kaca

Pelatih Argentina itu blak-blakan mengenai dampak profesional dari pemilihan skuad yang siap bertanding di kejuaraan, dengan menekankan bahwa tidak ada posisi pemain yang dijamin hanya berdasarkan reputasi. Scaloni menggunakan penampilan yang kurang memuaskan saat melawan Mauritania sebagai tolok ukur standar tinggi yang ia harapkan sebelum daftar 26 pemain final ditetapkan.

Mengenai skuad dan Messi, Scaloni menyatakan: "Ya, saya pikir dia akan menjadi starter besok [melawan Zambia]. Daftar 26 pemain, saya rasa kami sudah melampaui persentase yang dibutuhkan. Kami harus mulai menyingkirkan opsi-opsi sekarang berdasarkan performa. Tidak ada pilihan lain. Pertandingan malam tadi bisa menjadi peringatan; hal-hal seperti itu, sebagai pelatih kepala, mulai kita perhatikan, dan nanti kita akan memutuskan. Kita akan memikirkan kebaikan tim dan berdasarkan itu kita akan mengambil keputusan. Saya kira daftar saya sudah cukup jelas, tapi jika penampilan tidak memadai, kita akan mengambil langkah dan kemudian yakin dengan pemain yang kita bawa untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin."

Scaloni menambahkan mengenai keraguan tentang partisipasi Messi di ajang bergengsi dunia: "Yang penting adalah dia datang dan menikmatinya. Bahwa dia menikmati berada di Piala Dunia, yang secara teori mungkin menjadi yang terakhir, tapi saya tidak berani mengatakan apa-apa, tapi yang penting dia menikmatinya. Saya pikir bukan hanya orang Argentina yang ingin melihatnya, semua orang ingin melihatnya. Mereka ingin melihatnya berlatih, melihatnya bermain, dan itulah yang kita semua harapkan."



