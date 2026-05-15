Apakah Liga Premier menjadi batu loncatan bagi Cesc Fabregas? ‘Crystal Palace bisa jadi pilihan itu’ saat manajer Como yang pernah menjuarai Piala Dunia bersiap untuk kembali ke Chelsea
Setelah berpisah dengan Enzo Maresca dan Liam Rosenior selama musim 2025-26 — dengan Rosenior hanya memimpin tim dalam 23 pertandingan — Chelsea yang akan bertanding di final Piala FA saat ini berada di bawah arahan manajer sementara Calum McFarlane.
Penunjukan pelatih tetap di London barat akan dilakukan selama musim jeda, dengan mempertimbangkan kelebihan Andoni Iraola, Marco Silva, dan Xabi Alonso. Mantan gelandang Liverpool Alonso, yang menganggur sejak dipecat oleh Real Madrid pada Januari, muncul sebagai favorit untuk mengambil alih posisi di Bridge.
Namun, telah disarankan bahwa upaya dapat dilakukan untuk membawa mantan pemain internasional Spanyol lainnya ke bangku cadangan. Fabregas telah mengesankan banyak orang dalam peran kepelatihannya yang pertama di Como - membawa mereka promosi ke Serie A dan bersaing untuk kualifikasi Liga Champions. Pemain berusia 39 tahun ini menghabiskan lima tahun bersama Chelsea sebagai pemain antara 2014 dan 2019, memenangkan dua gelar Premier League, Piala FA, Piala Liga, dan Liga Europa.
Dia diperkirakan akan mengisi posisi manajerial terkemuka dalam waktu dekat, namun muncul pertanyaan apakah dia memiliki pengalaman yang cukup untuk menduduki kursi terpanas di London. Mungkin saja peran lain di ibu kota Inggris - seiring dengan persiapan Oliver Glasner untuk mengakhiri kontraknya dengan Palace - dapat menjadi batu loncatan bagi Fabregas menuju hal-hal yang lebih besar.
Apakah Fabregas akan menjadi pilihan yang tepat bagi Palace?
Saat ditanya apakah Selhurst Park bisa menjadi batu loncatan itu, mantan striker Eagles Morrison — dalam wawancara eksklusif dengan GOAL bekerja sama dengan Freebets.com — mengatakan: “Palace bisa jadi pilihan itu. Saya juga melihat Cesc Fabregas dikaitkan dengan Chelsea — dia adalah pemain yang sangat bagus di sana.
“Kita tidak pernah tahu. Seorang manajer muda seperti itu, saya pasti akan memilih Cesc Fabregas untuk Palace. Apa yang dia lakukan di Como, dia luar biasa. Dia bekerja dengan kelompok pemain muda dan hasil mereka musim ini sangat brilian. Jadi, jika Cesc Fabregas dikaitkan dengan Crystal Palace dan benar-benar tersedia, dia adalah seseorang yang benar-benar saya minati.
“Dia adalah pemain sepak bola yang cerdas, pemain yang sangat bagus, dan saya pikir dia akan sangat cocok untuk klub ini. Jika ada kesempatan bagi Palace untuk merekrutnya, saya akan langsung mengambilnya.”
Mengapa Fabregas sebaiknya menghindari Chelsea untuk saat ini
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai apa yang bisa ditawarkan Fabregas di Liga Premier, Morrison menambahkan: “Ini liga yang berbeda, bukan? Serie A dan Liga Premier benar-benar berbeda. Pasti akan sangat menarik.
“Tapi saya merasa para manajer muda ini butuh kesempatan dan saya pikir Cesc Fabregas adalah pemain sepak bola yang cerdas dan juga manajer yang cerdas. Saya sangat penasaran melihat bagaimana dia beradaptasi di Liga Premier.
“Saya merasa jika Anda bergabung dengan klub sebesar Chelsea, semua orang akan langsung memperhatikan Anda. Jika Anda bergabung dengan Palace dan tampil bagus, maka Anda bisa pindah ke Chelsea atau ke mana pun. Saya pikir itu akan menjadi penunjukan yang bagus. Meskipun target utama saya adalah Iraola, saya akan menyukai Cesc Fabregas jika dia tersedia.”
Glasner yang mencatat sejarah mungkin akan meninggalkan Palace dengan trofi lainnya
Siapa pun yang mengambil alih Palace akan menghadapi tugas berat, karena Glasner bersiap untuk hengkang sebagai sosok yang menorehkan sejarah di London selatan. Ia memimpin tim meraih kemenangan berkesan di Piala FA pada 2025 — saat The Eagles mengoleksi trofi besar pertama mereka — sebelum mengalahkan Liverpool di Community Shield.
Trofi ketiga dalam kurun waktu 12 bulan kini berpeluang diraih, dengan Palace yang telah melaju ke final Conference League - di mana mereka akan menghadapi Rayo Vallecano. Fabregas mungkin ingin membangun fondasi tersebut, sehingga memungkinkannya untuk mengambil rute yang lebih indah kembali ke Stamford Bridge, Arsenal, atau Barcelona di perjalanan kepelatihannya selanjutnya.