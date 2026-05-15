Apakah Liga Premier menjadi batu loncatan bagi Cesc Fabregas? ‘Crystal Palace bisa jadi pilihan itu’ saat manajer Como yang pernah menjuarai Piala Dunia bersiap untuk kembali ke Chelsea

Setelah berpisah dengan Enzo Maresca dan Liam Rosenior selama musim 2025-26 — dengan Rosenior hanya memimpin tim dalam 23 pertandingan — Chelsea yang akan bertanding di final Piala FA saat ini berada di bawah arahan manajer sementara Calum McFarlane.

Penunjukan pelatih tetap di London barat akan dilakukan selama musim jeda, dengan mempertimbangkan kelebihan Andoni Iraola, Marco Silva, dan Xabi Alonso. Mantan gelandang Liverpool Alonso, yang menganggur sejak dipecat oleh Real Madrid pada Januari, muncul sebagai favorit untuk mengambil alih posisi di Bridge.

Namun, telah disarankan bahwa upaya dapat dilakukan untuk membawa mantan pemain internasional Spanyol lainnya ke bangku cadangan. Fabregas telah mengesankan banyak orang dalam peran kepelatihannya yang pertama di Como - membawa mereka promosi ke Serie A dan bersaing untuk kualifikasi Liga Champions. Pemain berusia 39 tahun ini menghabiskan lima tahun bersama Chelsea sebagai pemain antara 2014 dan 2019, memenangkan dua gelar Premier League, Piala FA, Piala Liga, dan Liga Europa.

Dia diperkirakan akan mengisi posisi manajerial terkemuka dalam waktu dekat, namun muncul pertanyaan apakah dia memiliki pengalaman yang cukup untuk menduduki kursi terpanas di London. Mungkin saja peran lain di ibu kota Inggris - seiring dengan persiapan Oliver Glasner untuk mengakhiri kontraknya dengan Palace - dapat menjadi batu loncatan bagi Fabregas menuju hal-hal yang lebih besar.