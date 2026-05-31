Apakah Lauren James cedera? Tim Lionesses mendapat kabar terbaru mengenai kondisi kebugaran para pemainnya menjelang laga krusial melawan Spanyol, setelah bintang Chelsea itu absen di final World Sevens Football
Kekhawatiran soal cedera menyelimuti bintang andalan Chelsea
Tim Lionesses baru saja menerima kabar terbaru yang cukup penting terkait kondisi kebugaran Lauren James saat mereka bersiap menghadapi laga krusial melawan Spanyol. Sementara Chelsea merayakan keberhasilan merebut trofi World Sevens setelah kemenangan dramatis 6-5 atas Manchester United di Gtech Community Stadium, absennya James dari skuad pertandingan telah memicu kekhawatiran bahwa sang penyerang mungkin sedang mengalami cedera. Sebagai sosok kunci bagi klub dan negaranya, setiap potensi kendala bagi pemain berusia 22 tahun ini akan menjadi pukulan berat bagi rencana Sarina Wiegman.
Alasan mengapa James absen di final terungkap
Ketidakhadiran James dalam laga terakhir pekan ini tetap menjadi topik utama pembicaraan bagi mereka yang menanti jeda internasional. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai kesiapannya untuk menghadapi Spanyol dalam kualifikasi Piala Dunia Wanita pada Sabtu mendatang. Bompastor memberikan penjelasan mengenai kondisi James saat ini, dengan mengatakan kepada para wartawan: "Dia baru saja mengalami cedera ringan. Kami masih perlu mengevaluasi kondisinya dan melihat apakah dia bisa bergabung dengan timnas Inggris."
Mentalitas pemenang mengantarkan The Blues menuju kesuksesan
Sementara itu, Alyssa Thompson meyakini bahwa mentalitas pemenang yang tertanam kuat dalam skuad Chelsea sangat krusial bagi kesuksesan mereka, dengan mencatat bahwa tim ini selalu ingin menang dalam segala hal yang mereka lakukan. Ia mengatakan kepada situs web resmi The Blues: "Itu adalah cara bagi kami untuk bersenang-senang dan bersaing, tetapi di Chelsea, kami selalu ingin menang dalam segala hal yang kami lakukan. Kami terus saling percaya [di final], menyadari bahwa meskipun kami tertinggal, kami masih mampu bangkit dan menang. Saya pikir itulah sesuatu yang ingin kami terus lakukan bersama Chelsea."
Membangun momentum menjelang musim baru
Kemenangan ini menjadi penutup yang positif bagi musim Chelsea, yang kini memasuki era baru di bawah asuhan Bompastor. Thompson meyakini bahwa semangat yang ditunjukkan selama turnamen World Sevens dapat menjadi landasan bagi kesuksesan di masa depan. "Bersenang-senang bersama adalah hal yang sempat kita lupakan selama musim ini, jadi bersenang-senang bersama, saling percaya, dan mampu bangkit dari situasi yang mungkin tampak mustahil adalah hal-hal yang bisa kita bawa ke musim depan," jelas sang penyerang.