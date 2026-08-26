Pelatih baru Belanda itu dengan tegas menyatakan bahwa performa gemilang di lapangan adalah satu-satunya tolok ukur yang penting bagi staf pelatihnya, terlepas dari apakah seorang pemain bermain di Premier League, La Liga, atau Timur Tengah. Saat ditanya para jurnalis apakah ia mengikuti liga Arab Saudi dan apakah ia menilainya lebih tinggi daripada Eredivisie Belanda di tengah kritik soal kurangnya ambisi pemain di kawasan tersebut, Xavi menjawab dengan terus terang tentang pentingnya tetap terbuka terhadap pemilihan pemain dari seluruh dunia:

"Ya, sedikit. Liga yang bagus, bukan?" "Kami juga sudah mengikuti liga itu, itu juga liga yang bagus dan mungkin kami akan memilih beberapa pemain dari Saudi, dari Premier League, dari La Liga. Saya tidak peduli dengan liga-liganya, saya peduli dengan performa dan para pemain. Ini adalah hal yang paling penting."