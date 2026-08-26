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Apakah larangan Saudi sudah berakhir?! Bagaimana Tijjani Reijnders, Memphis Depay, dan bintang-bintang yang terbuang bisa menyelamatkan karier mereka bersama Belanda
Menghancurkan bias Eropa
Xavi Hernandez tak membuang waktu untuk membongkar pakem lama sejak mengambil alih kursi pelatih tim nasional Belanda, memulai era baru ketika status liga domestik sama sekali tidak diperhitungkan. Sementara rezim sebelumnya, terutama di bawah Ronald Koeman, terkenal menyingkirkan pemain yang pindah ke liga di luar Eropa dengan alasan kurangnya ambisi olahraga, Xavi mengambil sikap yang sangat berbeda. Berbekal pengalaman manajerial dan karier bermainnya sendiri di luar Eropa bersama klub Qatar, Al Sadd, tempat ia meraih beberapa gelar Qatar Stars League dan Qatar Cup, juru taktik asal Spanyol itu menilai pemain murni berdasarkan kapasitas individu, bukan sikap meremehkan faktor geografis.
Membuka pintu bagi para bintang yang tersingkir
Pelatih baru Belanda itu dengan tegas menyatakan bahwa performa gemilang di lapangan adalah satu-satunya tolok ukur yang penting bagi staf pelatihnya, terlepas dari apakah seorang pemain bermain di Premier League, La Liga, atau Timur Tengah. Saat ditanya para jurnalis apakah ia mengikuti liga Arab Saudi dan apakah ia menilainya lebih tinggi daripada Eredivisie Belanda di tengah kritik soal kurangnya ambisi pemain di kawasan tersebut, Xavi menjawab dengan terus terang tentang pentingnya tetap terbuka terhadap pemilihan pemain dari seluruh dunia:
"Ya, sedikit. Liga yang bagus, bukan?" "Kami juga sudah mengikuti liga itu, itu juga liga yang bagus dan mungkin kami akan memilih beberapa pemain dari Saudi, dari Premier League, dari La Liga. Saya tidak peduli dengan liga-liganya, saya peduli dengan performa dan para pemain. Ini adalah hal yang paling penting."
Jalan keluar bagi bintang-bintang Saudi dan Brasil
Filosofi inklusif Xavi menghadirkan prospek internasional yang diperbarui bagi sejumlah pemain timnas Belanda berprofil tinggi yang sebelumnya menghadapi ketidakpastian atau peluang pemilihan yang terbatas setelah pindah ke luar Eropa. Gelandang bintang Tijjani Reijnders bergabung dengan klub Saudi Pro League Al-Qadsiah dengan kontrak empat tahun setelah penampilannya di Euro 2024 dan Piala Dunia FIFA 2026, sementara winger Crysencio Summerville merampungkan transfer besar ke Al Hilal setelah tampil gemilang dan mencetak gol untuk Belanda di Piala Dunia 2026 saat melawan Jepang dan Swedia.
Selain itu, penyerang veteran Steven Bergwijn, yang sebelumnya dicoret dari pilihan tim nasional setelah kepindahannya ke Al-Ittihad pada 2024 di bawah mantan pelatih Ronald Koeman, kini mendapat dorongan baru di bawah manajer yang memprioritaskan performa terkini. Di seberang Atlantik, mantan penyerang Barcelona Memphis Depay, yang terus mewakili tim nasional di turnamen-turnamen besar sambil tampil menonjol untuk raksasa Brasil Corinthians sejak September 2024, berpotensi memperoleh manfaat besar dari kerangka pemilihan objektif milik Xavi.
- AFP
Siap menyambut era baru di bawah Xavi
Dengan menolak mencoret pemain hanya berdasarkan cap di paspor atau daya tarik pemasaran sebuah liga, Xavi sedang membangun meritokrasi yang dirancang untuk mengeruk potensi semaksimal mungkin dari kumpulan pemain Belanda. Setelah merasakan langsung realitas persaingan di luar Eropa selama periode gemilangnya di Qatar, pelatih berusia 46 tahun itu memahami bahwa kualitas ada di mana-mana. Saat Belanda bersiap menghadapi laga-laga berisiko tinggi seperti bentrokan UEFA Nations League melawan Jerman yang akan datang, pesannya kepada setiap bintang Belanda sangat jelas: tampil di lapangan, dan seragam itu menjadi milik Anda.
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