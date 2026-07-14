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Lamine YamalGetty Images
Oliver Maywurm

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Apakah Lamine Yamal tampil buruk di Piala Dunia? Pemain berbakat luar biasa ini, para pengkritiknya, dan perbandingan dengan Lionel Messi yang membuat banyak hal menjadi lebih proporsional

World Cup
FEATURES
France vs Spain
France
Spain
L. Yamal
L. Messi

Hingga saat ini baru mencetak satu gol, belum ada assist di Piala Dunia 2026: Jika dilihat sekilas, statistik Lamine Yamal di panggung dunia memang cukup mengecewakan. Namun, ada baiknya kita melihatnya lebih mendalam.

"Ini belum menjadi Piala Dunia milik Lamine Yamal." Sepanjang Piala Dunia 2026, kutipan ini pasti sudah pernah didengar oleh semua orang setidaknya sekali. Dan jika melihat angka-angkanya, hal itu memang terbukti: Dalam penampilan pertamanya sebagai starter pada pertandingan grup kedua Spanyol melawan Arab Saudi (4-0), bintang FC Barcelona ini memulai pertandingan dengan gemilang dan mencetak gol pembuka pada menit kesepuluh. Namun, itulah satu-satunya kontribusi langsung Lamine Yamal dalam hal gol di turnamen dunia di Amerika Utara tersebut.

Satu gol, tanpa assist dalam enam penampilan di turnamen ini. Karena penilaian terhadap pemain serang sering kali—dan sayangnya seringkali terlalu picik—didasarkan pada angka-angka, tidak mengherankan jika Lamine Yamal saat ini mendapat sorotan kritis. Dan jika diukur dari statusnya, kualitasnya, serta ambisinya untuk menjadi salah satu yang terbaik di panggung terbesar, hal itu terkadang bahkan bisa dimengerti. Namun pada intinya, penilaian tersebut terlalu dangkal—terutama karena ada penjelasan sederhana mengapa Lamine Yamal belum bisa sepenuhnya bersaing dengan para superstar di Piala Dunia ini. Apalagi pemuda ini masih remaja yang baru saja genap berusia 19 tahun. Dan jangan lupa: Hanya dalam satu malam saja, segalanya bisa berubah drastis.

  • Dalam mengevaluasi penampilan Lamine Yamal di Piala Dunia sejauh ini, perlu diperhatikan bahwa bintang Barcelona tersebut belum sepenuhnya fit pada awal turnamen. Pada akhir April, ia mengalami robekan otot paha dengan cara yang cukup aneh dalam laga liga juara Spanyol melawan Celta Vigo (1-0), sehingga harus absen hingga akhir musim.

    Hingga menjelang Piala Dunia, masih ada tanda tanya seputar kondisi kebugaran Lamine Yamal, sehingga ia belum bisa masuk starting eleven pada laga pembuka melawan Kap Verde. Ketika pemain berbakat ini masuk ke lapangan pada 20 menit terakhir setelah hampir delapan minggu tanpa bermain, Spanyol langsung tampil lebih mengancam dalam pertandingan yang berakhir 0-0 melawan tim underdog yang tampil mengejutkan itu. Penampilan apiknya berlanjut, termasuk mencetak gol pembuka saat melawan Arab Saudi. Sejauh ini, semuanya baik-baik saja: Dengan Lamine Yamal, sepertinya satu nama besar lagi telah muncul di Piala Dunia.

    Namun, bagi mereka yang terutama memperhatikan angka-angka, tidak ada lagi kontribusi berarti dari Yamal setelah itu. Meski demikian, ia tentu saja memiliki nilai besar bagi tim Spanyol. Pertama, karena ia melakukan pekerjaan penting dalam bertahan—yang sangat krusial dalam skema permainan Pelatih Luis de la Fuente—tidak pernah mengabaikan tugasnya, dan tidak segan melakukan apa pun yang diperlukan. Kedua, meskipun di lini serang ia belum bisa bersinar secara konsisten seperti yang diharapkan, namun dengan pola larinya, kemampuannya menemukan solusi di ruang sempit, dan hanya dengan fakta bahwa beberapa pemain lawan fokus padanya, ia tetap sangat berperan dalam permainan serangan.

    Mantan pemain timnas Spanyol, Cesar Azpilicueta, merangkumnya dengan baik sebagai pakar di BBC: “Saya pikir, dia masih bisa memberikan lebih,” katanya tentang Lamine Yamal setelah kemenangan Spanyol di perempat final (2-1) melawan Belgia. “Memang benar bahwa dia belum bisa menerjemahkan permainannya menjadi gol atau assist. Namun, dia memiliki pengaruh besar dalam skema permainan Spanyol.”

    Dan karena pengaruhnya yang begitu besar, terkadang orang mudah lupa betapa mudanya Lamine Yamal ini. Sebagai perbandingan: Sama seperti pemain Spanyol itu, seorang Lionel Messi genap berusia 19 tahun selama Piala Dunia 2006. Dan pemain Argentina tersebut—yang, berkat penampilannya di Piala Dunia kali ini, semakin banyak pengamat sepak bola sepakat menyebutnya sebagai pemain sepak bola terbaik sepanjang masa—pada saat itu masih jauh dari memiliki pengaruh terhadap tim nasionalnya seperti yang dimiliki Lamine Yamal saat ini. Saat itu, Messi hanya diturunkan dalam tiga dari lima pertandingan Argentina di turnamen tersebut; saat tersingkir di perempat final melawan Jerman, ia duduk di bangku cadangan selama 120 menit. Dalam kemenangan 6-0 atas Serbia dan Montenegro di babak penyisihan grup, ia mencetak satu gol dan memberikan satu assist, namun pada tahun 2006, Messi belum sepenting Lamine Yamal bagi Spanyol saat ini bagi Argentina.

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  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Meskipun tanpa mencetak gol atau memberikan assist, Lamine Yamal tetap sering memberikan pengaruh besar bagi tim Spanyol

    Pertandingan antara Spanyol dan Belgia di babak perempat final ini, dalam arti tertentu, menjadi gambaran umum bagi penampilan bintang utama Spanyol di Piala Dunia kali ini. Meskipun namanya tidak tercatat dalam daftar gol atau assist, Lamine Yamal berperan penting dalam sejumlah serangan berbahaya tim Iberia.

    Tak lama sebelum jeda babak pertama, ia membuktikan kepada semua pihak yang meragukannya bahwa barisan pertahanan lawan memang pantas memberinya perhatian ekstra: Dengan gerakan-gerakan yang tak tertahankan, ia terlebih dahulu membuat Maxim De Cuyper dan Jeremy Doku tampak seperti tiang-tiang slalom, namun tendangannya hanya kurang sedikit ketepatan di detik-detik terakhir. Yang lebih penting: Sebuah umpan terobosan yang cermat ke arah Pedro Porro yang sedang berlari telah memicu gol pembuka Spanyol oleh Fabian Ruiz setelah setengah jam pertandingan. Namun, hal itu tentu saja tidak tercatat dalam statistik.

    Fakta bahwa ia menerima penghargaan FIFA sebagai Pemain Terbaik Pertandingan setelah babak perempat final—yang tentu saja tidak boleh dinilai terlalu tinggi—menimbulkan keheranan di banyak kalangan. Namun, pada akhirnya, keputusan ini sebenarnya tidak terlalu keliru mengingat performa Lamine Yamal yang secara keseluruhan bagus, apalagi tidak ada pemain lain yang benar-benar menonjol dalam pertandingan tersebut.

    Hal ini berbeda dengan kemenangan 3-0 di babak 16 besar melawan Austria; di sana, alih-alih Lamine Yamal, pencetak dua gol Mikel Oyarzabal pun bisa saja dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan. Namun, meskipun tidak terlibat langsung dalam gol, Lamine Yamal sebenarnya tampil cukup baik. Berulang kali, dribelnya menjadi pemicu peluang gol, dan berulang kali pula fase-fase tekanan tercipta berkat kehebatan bintang penyerang asal Barcelona tersebut. Dengan mengingat bahwa Lamine Yamal sebenarnya masih dalam proses kembali ke kondisi kebugaran seratus persen, penampilan seperti itu sudah cukup mengesankan.

  • Piala Dunia 2026: Kritik tak menggoyahkan Lamine Yamal

    Penampilan pemain berusia 19 tahun itu yang sebenarnya kurang mengesankan pada babak 16 besar melawan Portugal (1-0) dan pada pertandingan terakhir fase grup melawan Uruguay (1-0) justru memberikan bahan pembicaraan tambahan bagi para pengkritik. Namun, pemain berusia 19 tahun itu menghadapi hal ini tanpa rasa ragu pada diri sendiri: "Ada dua sisi: orang-orang yang mempercayai dan mendukungmu, lalu mereka yang berharap kamu gagal agar bisa mengkritikmu. Yang penting adalah tetap tenang dan terus menempuh jalan yang telah dipilih – dan itu artinya: menang, menang, menang. Pada akhirnya, tidak masalah apa yang orang katakan, selama kita menang,” tegas Lamine Yamal dalam wawancara dengan Mundo Deportivo menjelang babak perempat final.

    Kadang-kadang ia merasa kesal dengan komentar negatif mengenai permainannya, ia mengaku. Namun, ia selalu tahu: “Pada hari-hari ketika kamu bermain bagus, mereka harus tutup mulut.” Dan hari-hari seperti itu akan segera tiba, demikian Lamine Yamal memperingatkan para pesaingnya: “Saya selalu meningkatkan performa saya saat pertandingan-pertandingan besar – semifinal atau final – semakin dekat. Saya bukanlah tipe pemain yang bersinar terutama di fase grup. Saya menghadapi ini dengan sangat tenang.”

    Coba bayangkan saja, sebuah gol dari Lamine Yamal pada hari Selasa menentukan kemenangan Spanyol atas Prancis di semifinal melawan juara Eropa tersebut. Dalam sekejap, Piala Dunia ini kemungkinan besar akan menjadi milik Lamine Yamal.

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  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lamine Yamal di Piala Dunia 2026

    Babak

    Pertandingan

    Waktu bermain dalam menit

    Gol

    Umpan

    Fase Grup, Pertandingan Pertama

    Spanyol vs. Kepulauan Cape Verde 0:0

    19

    -

    -

    Fase Grup, Pertandingan ke-2

    Spanyol vs. Arab Saudi 4:0

    45

    1

    -

    Babak penyisihan grup, pertandingan ke-3

    Spanyol vs. Uruguay 1:0

    76

    -

    -

    Babak 16 Besar

    Spanyol vs. Austria 3:0

    85

    -

    -

    Babak 16 Besar

    Spanyol vs. Portugal 1:0

    90

    -

    -

    Perempat final

    Spanyol vs. Belgia 2:1

    90

    -

    -


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