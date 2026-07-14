Dalam mengevaluasi penampilan Lamine Yamal di Piala Dunia sejauh ini, perlu diperhatikan bahwa bintang Barcelona tersebut belum sepenuhnya fit pada awal turnamen. Pada akhir April, ia mengalami robekan otot paha dengan cara yang cukup aneh dalam laga liga juara Spanyol melawan Celta Vigo (1-0), sehingga harus absen hingga akhir musim.

Hingga menjelang Piala Dunia, masih ada tanda tanya seputar kondisi kebugaran Lamine Yamal, sehingga ia belum bisa masuk starting eleven pada laga pembuka melawan Kap Verde. Ketika pemain berbakat ini masuk ke lapangan pada 20 menit terakhir setelah hampir delapan minggu tanpa bermain, Spanyol langsung tampil lebih mengancam dalam pertandingan yang berakhir 0-0 melawan tim underdog yang tampil mengejutkan itu. Penampilan apiknya berlanjut, termasuk mencetak gol pembuka saat melawan Arab Saudi. Sejauh ini, semuanya baik-baik saja: Dengan Lamine Yamal, sepertinya satu nama besar lagi telah muncul di Piala Dunia.

Namun, bagi mereka yang terutama memperhatikan angka-angka, tidak ada lagi kontribusi berarti dari Yamal setelah itu. Meski demikian, ia tentu saja memiliki nilai besar bagi tim Spanyol. Pertama, karena ia melakukan pekerjaan penting dalam bertahan—yang sangat krusial dalam skema permainan Pelatih Luis de la Fuente—tidak pernah mengabaikan tugasnya, dan tidak segan melakukan apa pun yang diperlukan. Kedua, meskipun di lini serang ia belum bisa bersinar secara konsisten seperti yang diharapkan, namun dengan pola larinya, kemampuannya menemukan solusi di ruang sempit, dan hanya dengan fakta bahwa beberapa pemain lawan fokus padanya, ia tetap sangat berperan dalam permainan serangan.

Mantan pemain timnas Spanyol, Cesar Azpilicueta, merangkumnya dengan baik sebagai pakar di BBC: “Saya pikir, dia masih bisa memberikan lebih,” katanya tentang Lamine Yamal setelah kemenangan Spanyol di perempat final (2-1) melawan Belgia. “Memang benar bahwa dia belum bisa menerjemahkan permainannya menjadi gol atau assist. Namun, dia memiliki pengaruh besar dalam skema permainan Spanyol.”

Dan karena pengaruhnya yang begitu besar, terkadang orang mudah lupa betapa mudanya Lamine Yamal ini. Sebagai perbandingan: Sama seperti pemain Spanyol itu, seorang Lionel Messi genap berusia 19 tahun selama Piala Dunia 2006. Dan pemain Argentina tersebut—yang, berkat penampilannya di Piala Dunia kali ini, semakin banyak pengamat sepak bola sepakat menyebutnya sebagai pemain sepak bola terbaik sepanjang masa—pada saat itu masih jauh dari memiliki pengaruh terhadap tim nasionalnya seperti yang dimiliki Lamine Yamal saat ini. Saat itu, Messi hanya diturunkan dalam tiga dari lima pertandingan Argentina di turnamen tersebut; saat tersingkir di perempat final melawan Jerman, ia duduk di bangku cadangan selama 120 menit. Dalam kemenangan 6-0 atas Serbia dan Montenegro di babak penyisihan grup, ia mencetak satu gol dan memberikan satu assist, namun pada tahun 2006, Messi belum sepenting Lamine Yamal bagi Spanyol saat ini bagi Argentina.