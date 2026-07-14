Apakah Kylian Mbappe sedang mengalami cedera? Didier Deschamps memberikan kabar terbaru mengenai kapten timnas Prancis menjelang pertandingan semifinal Piala Dunia melawan Spanyol

Mbappé melangkah ke semifinal dengan delapan gol di turnamen ini dan memimpin perburuan Sepatu Emas, mengungguli Lionel Messi dari Argentina berkat keunggulan dalam jumlah assist. Kembalinya Mbappé menjadi dorongan besar bagi Prancis menjelang laga melawan Spanyol.

Kembalinya Tchouameni juga akan memperkuat lini tengah Prancis setelah absennya dia baru-baru ini, memberikan Deschamps opsi tambahan saat menghadapi tim Spanyol yang telah tampil mengesankan dengan pendekatan berbasis penguasaan bola sepanjang kompetisi.

Berbicara mengenai pemulihan Tchouameni, Deschamps mengatakan: "Meskipun dia duduk di bangku cadangan pada pertandingan terakhir, risikonya masih tinggi. Kondisinya lebih baik hari ini. Saya tidak akan mengatakan dia sudah pulih 100 persen. Dia kini siap diturunkan."