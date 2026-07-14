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Apakah Kylian Mbappe sedang mengalami cedera? Didier Deschamps memberikan kabar terbaru mengenai kapten timnas Prancis menjelang pertandingan semifinal Piala Dunia melawan Spanyol
Deschamps meredakan kekhawatiran terkait kondisi fisik Mbappé
Deschamps telah memastikan bahwa Mbappé akan siap bertanding dalam laga semifinal Piala Dunia Prancis melawan Spanyol, setelah muncul kekhawatiran terkait kondisi kebugaran sang penyerang. Mbappé ditarik keluar pada menit ke-77 dalam kemenangan Prancis 2-0 atas Maroko setelah mengalami apa yang ia gambarkan sebagai cedera pergelangan kaki ringan. Keraguan baru muncul ketika ia berlatih terpisah dari kelompok utama pada hari Senin, dan RMC Sport melaporkan bahwa Mbappe masih merasakan ketidaknyamanan di pergelangan kakinya. Namun, Deschamps menegaskan bahwa tidak ada kemunduran dalam pemulihannya.
- Getty Images Sport
Deschamps menjelaskan situasi cedera di timnas Prancis
Berbicara menjelang semifinal, Deschamps meredam kekhawatiran seputar kondisi Mbappé dan menjelaskan alasan di balik perubahan jadwal latihannya.
"Dia merasa baik-baik saja," kata pelatih Prancis itu, seperti dikutip The Athletic. Meremehkan sesi latihan yang dipersingkat, ia menambahkan: "Dia berhak, seperti pemain lain, untuk berlatih selama 15 menit alih-alih 20 menit dalam sebuah latihan."
Prancis mendapat dua kabar gembira yang datang tepat waktu
Mbappé melangkah ke semifinal dengan delapan gol di turnamen ini dan memimpin perburuan Sepatu Emas, mengungguli Lionel Messi dari Argentina berkat keunggulan dalam jumlah assist. Kembalinya Mbappé menjadi dorongan besar bagi Prancis menjelang laga melawan Spanyol.
Kembalinya Tchouameni juga akan memperkuat lini tengah Prancis setelah absennya dia baru-baru ini, memberikan Deschamps opsi tambahan saat menghadapi tim Spanyol yang telah tampil mengesankan dengan pendekatan berbasis penguasaan bola sepanjang kompetisi.
Berbicara mengenai pemulihan Tchouameni, Deschamps mengatakan: "Meskipun dia duduk di bangku cadangan pada pertandingan terakhir, risikonya masih tinggi. Kondisinya lebih baik hari ini. Saya tidak akan mengatakan dia sudah pulih 100 persen. Dia kini siap diturunkan."
- Getty Images
Perhatian kini tertuju pada laga krusial di Spanyol
Prancis kini akan memusatkan seluruh perhatiannya pada pertandingan semifinal Piala Dunia melawan Spanyol, dengan Deschamps diperkirakan dapat memasukkan baik Mbappé maupun Tchouameni ke dalam skuad. Kondisi fisik Mbappé dan kemungkinan kembalinya Tchouameni memberikan dorongan besar bagi Prancis saat mereka bersiap menghadapi salah satu ujian terberat dalam turnamen ini.
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