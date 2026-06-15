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Apakah Kylian Mbappe mampu berbagi sorotan ataukah ia memiliki aura bintang utama seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo? Seorang rekan sesama pemenang Piala Dunia melihat adanya perubahan pola pikir
Pencetak gol terbanyak sepanjang masa PSG dan seorang 'Galactico' di Madrid
Leboeuf, yang meraih gelar juara dunia bersama Les Bleus pada 1998, telah menganalisis apa yang mungkin menanti Mbappé di masa kini dan masa depan. Penyerang yang lincah ini sudah dijuluki sebagai calon bintang besar sejak pertama kali menonjol di Monaco saat usianya masih remaja.
Prestasi paling bergengsi diraihnya bersama Prancis pada tahun 2018, sebelum mencetak hat-trick di final Piala Dunia 2022 di Qatar, saat timnya harus menelan kekalahan yang menyakitkan melalui adu penalti melawan Messi dan Argentina.
Mbappe kemudian menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Paris Saint-Germain, sebelum meraih status ‘Galactico’ di Real Madrid, dan siap mencatatkan sejarah di level internasional dengan memuncaki daftar pencetak gol penting lainnya bersama negaranya.
- Getty/GOAL
Seperti Messi dan Ronaldo: Bisakah Mbappé ikut mencuri perhatian?
Pemain berusia 27 tahun ini merasa nyaman menjadi sorotan utama di bawah sorotan lampu panggung yang paling terang, sambil tetap mempertahankan standar individu yang luar biasa. Posisi tersebut menempatkannya dalam kategori talenta yang sejajar dengan pemain sekelas Messi dan Ronaldo, tetapi apakah ia bersedia menjadi pemain tim saat dibutuhkan?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Leboeuf, mantan bek tersebut—berbicara dalam kerja sama dengan World Cup Betting—mengatakan kepada GOAL: “Dia diciptakan untuk menjadi pemain utama. Sejak usia delapan tahun, dunia telah menjanjikan dia akan menjadi salah satu yang terbaik karena dia luar biasa saat masih sangat muda dan dia terus melakukan hal yang benar untuk menjadi salah satu yang terbaik.
“Namun, kita baru-baru ini menyadari, atau dia baru-baru ini menyadari, bahwa sepak bola adalah permainan kolektif dan pada kenyataannya timlah yang menjadi bintang, terutama dengan semua tim besar yang kita lihat memenangkan gelar seperti Liga Champions—Liverpool misalnya dan kini Paris Saint-Germain, semuanya tentang bermain bersama.
“Ketika Real Madrid bermain sangat buruk dan mereka seharusnya tidak lolos ke final melawan Liverpool. Ketika mereka menghadapi Chelsea, Paris Saint-Germain, Manchester City—seharusnya mereka tidak menang dalam pertandingan-pertandingan itu, tapi mereka berhasil karena semangat kolektif, dan itulah mengapa saya pikir Kylian tidak memiliki itu dalam dirinya. Dan ketika Anda tidak memilikinya, sulit untuk menanamkannya—terutama di dunia saat ini di mana Anda harus menjadi bintang dengan cepat karena kita hidup dalam ‘diktator darurat’, seperti yang saya sebutkan, dan juga karena kita menjadi sangat individualis. Ballon d'Or menjadi sangat penting, sedangkan di zaman saya, Anda mendapatkannya dan lima menit kemudian sudah dilupakan.
“Ini dunia yang berbeda dan bukan hanya Kylian Mbappe yang bersalah atas hal itu. Kita menciptakan pentingnya di beberapa hal yang seharusnya tidak perlu, dan kita benar-benar salah karena sepak bola telah menunjukkan kepada kita di setiap pertandingan bahwa jika tidak bermain bersama, itu tidak akan berhasil. Kita melihat Neymar, Messi, dan Mbappe bermain bersama. Sekarang kita melihat Vinicius Jr dan Mbappe bermain bersama. Itu tidak berhasil karena mereka tidak cocok dengan semangat kolektif, dan itulah intinya.
“Ketika kita melihat Liverpool, siapa bintang di Liverpool? Mohamed Salah? Ya, oke, tapi Virgil van Dijk juga bintang dan Alisson juga bintang, serta semua pemain yang berjuang bersama, [Andy] Robertson, Trent Alexander-Arnold, dua bek sayap, mereka adalah bintang-bintang. Mereka saling memberikan umpan silang untuk mencetak gol. Itu gila.
“Itulah mengapa saya mencintai sepak bola. Saya mencintai sepak bola untuk melihat hal itu. Saya tidak peduli dengan Mbappe yang menggiring bola melewati empat pemain. Itu tidak mengesankan saya karena dia tidak memahami permainan. Mengapa kita menyukai Rodri? Mengapa kita menyukai Kevin De Bruyne? Karena mereka sudah tahu ke mana akan mengoper bola sebelum menerimanya. Itulah semangat yang saya sukai, dan saya bukan penggemar berat [Diego] Maradona meskipun dia jenius dan bintang. Saya tidak suka orang yang menggiring bola. Saya suka orang yang mengoper bola dengan satu sentuhan karena dia melihat segalanya. Antisipasi adalah keterampilan khusus bagi saya.”
Apakah Mbappe akan pindah ke Liga Premier suatu saat nanti?
Mbappe telah mencetak 86 gol dalam 103 penampilannya bersama Real Madrid, sementara jumlah golnya untuk timnas Prancis kini mencapai 56. Ia terlihat frustrasi pada beberapa kesempatan dalam beberapa bulan terakhir, sehingga memunculkan pertanyaan tak terelakkan mengenai apakah ia akan mencari tantangan baru.
Ketika ditanya apakah salah satu penyerang paling mematikan di dunia ini bisa memulai petualangan di Liga Premier, Leboeuf menambahkan: “Liga Premier telah berubah. Jika ini adalah Liga Premier pada masa saya bermain, saya akan mengatakan tidak, dia belum siap untuk itu. Tapi dengan kecepatan yang dimilikinya dan peluang yang bisa ditemukan di Inggris saat bermain di Premier League, ya, saya pikir Kylian Mbappe bisa bermain di liga mana pun di dunia dan akan menyenangkan melihatnya di Premier League bersaing dengan Erling Haaland sebagai pencetak gol terbanyak.
“Itu akan gila, tapi menurut saya dengan harga yang harus dibayar, tidak ada yang bisa membelinya saat ini. Saya tidak berpikir begitu. Saya tidak berpikir, dan tidak ada tim yang kami anggap bisa menjadi pesaing untuk musim depan.
“Arsenal membutuhkan striker, tapi mereka tidak menggunakan striker. Mereka bermain di sekitar striker, jadi Mbappe akan sangat kesal jika harus mengambil peran Gyokeres, di mana Anda menunggu umpan silang, menunggu umpan, dan itu tidak pernah datang. Dan apa yang Haaland mampu terima dalam sistem Pep Guardiola, yaitu menyentuh satu atau dua bola per periode, saya tidak yakin Kylian Mbappe akan menerimanya. Jadi dia akan kembali ke posisi nomor 10, mencoba menyentuh bola, dan mungkin membuat kekacauan dalam taktik pelatih.”
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Jadwal pertandingan Prancis: Laga perdana Les Bleus di Piala Dunia 2026
Mbappe akan bekerja di bawah asuhan Jose Mourinho di Santiago Bernabeu musim depan, seiring kembalinya ‘The Special One’ ke Madrid untuk masa jabatan keduanya di posisi kepelatihan yang paling menantang. Ia harus segera menemukan cara untuk memaksimalkan potensi skuad yang dipenuhi bintang-bintang tersebut.
Untuk saat ini, Mbappe sepenuhnya fokus pada urusan Piala Dunia - saat Prancis berupaya mencapai final ketiga berturut-turut - dengan tim asuhan Didier Deschamps siap memulai kampanye mereka saat menghadapi Senegal di MetLife Stadium pada hari Selasa.