Pemain berusia 27 tahun ini merasa nyaman menjadi sorotan utama di bawah sorotan lampu panggung yang paling terang, sambil tetap mempertahankan standar individu yang luar biasa. Posisi tersebut menempatkannya dalam kategori talenta yang sejajar dengan pemain sekelas Messi dan Ronaldo, tetapi apakah ia bersedia menjadi pemain tim saat dibutuhkan?

Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Leboeuf, mantan bek tersebut—berbicara dalam kerja sama dengan World Cup Betting—mengatakan kepada GOAL: “Dia diciptakan untuk menjadi pemain utama. Sejak usia delapan tahun, dunia telah menjanjikan dia akan menjadi salah satu yang terbaik karena dia luar biasa saat masih sangat muda dan dia terus melakukan hal yang benar untuk menjadi salah satu yang terbaik.

“Namun, kita baru-baru ini menyadari, atau dia baru-baru ini menyadari, bahwa sepak bola adalah permainan kolektif dan pada kenyataannya timlah yang menjadi bintang, terutama dengan semua tim besar yang kita lihat memenangkan gelar seperti Liga Champions—Liverpool misalnya dan kini Paris Saint-Germain, semuanya tentang bermain bersama.

“Ketika Real Madrid bermain sangat buruk dan mereka seharusnya tidak lolos ke final melawan Liverpool. Ketika mereka menghadapi Chelsea, Paris Saint-Germain, Manchester City—seharusnya mereka tidak menang dalam pertandingan-pertandingan itu, tapi mereka berhasil karena semangat kolektif, dan itulah mengapa saya pikir Kylian tidak memiliki itu dalam dirinya. Dan ketika Anda tidak memilikinya, sulit untuk menanamkannya—terutama di dunia saat ini di mana Anda harus menjadi bintang dengan cepat karena kita hidup dalam ‘diktator darurat’, seperti yang saya sebutkan, dan juga karena kita menjadi sangat individualis. Ballon d'Or menjadi sangat penting, sedangkan di zaman saya, Anda mendapatkannya dan lima menit kemudian sudah dilupakan.

“Ini dunia yang berbeda dan bukan hanya Kylian Mbappe yang bersalah atas hal itu. Kita menciptakan pentingnya di beberapa hal yang seharusnya tidak perlu, dan kita benar-benar salah karena sepak bola telah menunjukkan kepada kita di setiap pertandingan bahwa jika tidak bermain bersama, itu tidak akan berhasil. Kita melihat Neymar, Messi, dan Mbappe bermain bersama. Sekarang kita melihat Vinicius Jr dan Mbappe bermain bersama. Itu tidak berhasil karena mereka tidak cocok dengan semangat kolektif, dan itulah intinya.

“Ketika kita melihat Liverpool, siapa bintang di Liverpool? Mohamed Salah? Ya, oke, tapi Virgil van Dijk juga bintang dan Alisson juga bintang, serta semua pemain yang berjuang bersama, [Andy] Robertson, Trent Alexander-Arnold, dua bek sayap, mereka adalah bintang-bintang. Mereka saling memberikan umpan silang untuk mencetak gol. Itu gila.

“Itulah mengapa saya mencintai sepak bola. Saya mencintai sepak bola untuk melihat hal itu. Saya tidak peduli dengan Mbappe yang menggiring bola melewati empat pemain. Itu tidak mengesankan saya karena dia tidak memahami permainan. Mengapa kita menyukai Rodri? Mengapa kita menyukai Kevin De Bruyne? Karena mereka sudah tahu ke mana akan mengoper bola sebelum menerimanya. Itulah semangat yang saya sukai, dan saya bukan penggemar berat [Diego] Maradona meskipun dia jenius dan bintang. Saya tidak suka orang yang menggiring bola. Saya suka orang yang mengoper bola dengan satu sentuhan karena dia melihat segalanya. Antisipasi adalah keterampilan khusus bagi saya.”