Apakah Kylian Mbappe ingin hengkang dari Real Madrid? ‘Kenyataan’ di balik ‘momen yang rumit’ dijelaskan di tengah kabar transfer yang mengejutkan
Masa depan Mbappe menjadi sorotan di tengah beredarnya rumor kepergiannya
Menurut Fabrizio Romano, Real Madrid tidak berencana untuk menjual Mbappé pada musim panas ini. Meskipun pemain berusia 27 tahun itu meraih Sepatu Emas Eropa musim lalu dengan 31 gol di La Liga, klub tersebut secara mengejutkan gagal meraih trofi besar selama dua tahun masa baktinya, dengan kegagalan di liga dan Liga Champions. Meskipun mereka berhasil meraih gelar-gelar minor seperti Piala Super UEFA dan Piala Interkontinental FIFA, kekecewaan yang mendasar tetap ada. Romano menanggapi ketegangan tersebut dengan menyatakan: "Teman-teman, saya tidak akan melebih-lebihkan hal ini. Tentu saja, ini bukanlah momen terbaik antara Kylian Mbappe dan Real Madrid. Itu adalah kenyataan."
Ketegangan internal dan krisis kepemimpinan
Kekecewaan karena gagal meraih gelar juara besar semakin diperparah oleh krisis manajerial yang parah. Carlo Ancelotti hengkang setelah musim lalu, dan penggantinya, Xabi Alonso, dipecat di tengah musim ini. Dengan Alvaro Arbeloa yang tampaknya akan hengkang pada akhir musim, klub kini sedang gencar-gencarnya mencari manajer baru. Di tengah kekacauan ini, rumor ketidakpuasan para pemain semakin memanas setelah insiden pertengkaran di tempat latihan pada 24 April dan kritik terhadap sang penyerang yang berlibur di Italia saat sedang cedera.
Menepis spekulasi tentang hubungan yang retak
Meskipun telah mencapai tonggak sejarah 100 pertandingan bersama Los Blancos — dengan total 85 gol dan 11 assist — spekulasi mengenai kecocokannya dengan rekan-rekan setimnya terus meningkat. Namun, klub telah dengan tegas menutup kemungkinan kepergian dini sang bintang asal Prancis tersebut. Romano dengan tegas membantah desas-desus transfer tersebut. "Jelas ini bukan saat yang tepat, melihat pemain seperti Kylian Mbappe berlibur sementara tim sedang kesulitan mungkin memang mencerminkan situasi saat ini, tetapi di saat yang sama, janganlah kita melebih-lebihkan," katanya. Dia menambahkan: "Jangan katakan bahwa hubungan antara Real Madrid dan Mbappe telah putus. Jangan katakan bahwa hubungan antara Mbappe dan Real Madrid telah berakhir. Jangan sampai kita menyebut bahwa Real Madrid sedang mempertimbangkan kepergian Mbappe pada musim panas. Tidak ada apa-apa. Sama sekali tidak ada. Ada banyak situasi rumit di Real Madrid."
Menatap musim depan
Real Madrid telah sepenuhnya mengesampingkan rencana transfer dan kini lebih fokus pada perekrutan manajer baru untuk mengakhiri puasa gelar mereka. Di tengah kompleksitas yang dihadapi klub ini, Mbappé tak diragukan lagi akan tetap menjadi pilar utama dalam proyek olahraga ambisius mereka untuk musim depan.