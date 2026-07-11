Sudah lama banyak tanda yang mengindikasikan bahwa pemain asal Portugal itu akan kembali ke tanah airnya, ke Benfica Lisbon. Namun, kini Juventus Turin mungkin masih bisa ikut campur.
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Apakah klub papan atas masih bisa ikut campur? Kepergian bintang FC Bayern menjadi kisah yang belum tuntas
Seperti dilaporkan surat kabar Portugal A Bola, “Si Nyonya Tua” dikabarkan telah mengajukan tawaran untuk gelandang bertahan tersebut. Palhinha sendiri ingin mengambil waktu untuk mempertimbangkan keputusannya dan menimbang semua opsi dengan cermat. Tidak mengherankan: Di usia 31 tahun, pemain asal Portugal ini mungkin sedang menghadapi salah satu keputusan kontrak besar terakhir dalam kariernya.
Sementara itu, Benfica tetap berada dalam perburuan dan masih dianggap sebagai kandidat terkuat. Namun, pembicaraan konkret dengan pihak Bayern Munich belum terjadi hingga saat ini. Bayern membayangkan biaya transfer antara 20 hingga 25 juta euro, sementara Benfica tampaknya lebih memilih skema peminjaman dengan opsi pembelian di kemudian hari. Selain itu, klub tersebut dilaporkan bersedia membayar gaji tahunan sekitar tiga juta euro bersih kepada Palhinha. AC Milan dilaporkan juga ikut serta dalam persaingan ini sebagai klub papan atas Italia lainnya.
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Sporting dan Tottenham tersingkir: Ke mana langkah Joao Palhinhas selanjutnya?
Kembalinya ke Sporting Lisbon juga sempat dibahas belakangan ini. Klub tempat Palhinha telah tampil dalam 95 pertandingan resmi tersebut dikabarkan tertarik untuk membawanya kembali, namun gagal karena tuntutan biaya transfer dari Bayern. Kemungkinan kerja sama kembali dengan Tottenham Hotspur, tempat gelandang tersebut bermain sebagai pemain pinjaman musim lalu, tampaknya juga sudah tidak mungkin lagi — terutama setelah kedatangan Sandro Tonali dan Mateus Fernandes yang memakan biaya besar.
Yang jelas: Palhinha tidak lagi memiliki prospek jangka panjang di München. Setelah hanya dua tahun bersama juara terbanyak tersebut, tanda-tanda kepergiannya kembali muncul.
Babak karier Joao Palhinhas di Bayern berakhir sebagai kesalahpahaman yang mahal
Palhinha pindah dari FC Fulham ke FC Bayern pada musim panas 2024 dengan nilai transfer 51 juta euro, namun tidak pernah benar-benar mampu menembus tim utama di Munich. Selama berseragam klub juara terbanyak itu, pemain timnas Portugal ini hanya tampil dalam 25 pertandingan resmi — sebagian besar di antaranya sebagai pemain pengganti.
Untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman bertanding, ia dipinjamkan ke Tottenham Hotspur pada musim panas lalu dengan biaya pinjaman sebesar lima juta euro. Meskipun ada opsi pembelian yang telah disepakati, Spurs memutuskan untuk tidak mempermanenkan kontraknya setelah musim yang mengecewakan dan nyaris terdegradasi.
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