Seperti dilaporkan surat kabar Portugal A Bola, “Si Nyonya Tua” dikabarkan telah mengajukan tawaran untuk gelandang bertahan tersebut. Palhinha sendiri ingin mengambil waktu untuk mempertimbangkan keputusannya dan menimbang semua opsi dengan cermat. Tidak mengherankan: Di usia 31 tahun, pemain asal Portugal ini mungkin sedang menghadapi salah satu keputusan kontrak besar terakhir dalam kariernya.

Sementara itu, Benfica tetap berada dalam perburuan dan masih dianggap sebagai kandidat terkuat. Namun, pembicaraan konkret dengan pihak Bayern Munich belum terjadi hingga saat ini. Bayern membayangkan biaya transfer antara 20 hingga 25 juta euro, sementara Benfica tampaknya lebih memilih skema peminjaman dengan opsi pembelian di kemudian hari. Selain itu, klub tersebut dilaporkan bersedia membayar gaji tahunan sekitar tiga juta euro bersih kepada Palhinha. AC Milan dilaporkan juga ikut serta dalam persaingan ini sebagai klub papan atas Italia lainnya.