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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
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Apakah kisah Messi sudah kehilangan pengaruhnya? Kriteria Ballon d'Or di kursi terdakwa

FEATURES
Opinion
L. Messi
H. Kane
K. Mbappe
L. Yamal
A. Iniesta
Argentina
Inggris
Prancis
Spanyol

70 tahun penuh kontroversi: permintaan maaf kepada Iniesta membayangi keadilan Ballon d'Or

Penobatan Harry Kane sebagai peraih Ballon d'Or 2026, pada Senin malam di London, bukanlah akhir dari perdebatan yang biasa terjadi, melainkan justru menghidupkan kembali pertanyaan yang pelik dan sangat sensitif: apakah sistem pemungutan suara benar-benar mampu menentukan yang terbaik, ataukah pada akhirnya ia hanya memberikan penilaian yang tunduk pada kriteria yang bisa ditafsirkan beragam, serta tercampur aduk antara pencapaian kolektif, kesan pribadi, dan hiruk-pikuk media?

Kapten timnas Inggris sekaligus penyerang Bayern Munich itu meraih penghargaan tersebut dengan mengungguli Kylian Mbappe dan Lamine Yamal, setelah mencetak 73 gol bersama klub Bavaria dan timnas negaranya sepanjang musim 2025-2026, serta berkontribusi mengantar Bayern Munich meraih treble domestik, di samping torehan 14 gol di Liga Champions Eropa.

Angka-angka ini memberi Kane argumen kuat untuk membela kelayakannya, tetapi tidak menutup perdebatan mengenai cara angka-angka tersebut diterjemahkan menjadi suara, maupun mengenai bobot setiap kriteria ketika membandingkan para pemain yang berbeda posisi, peran, dan kondisinya.


  • Wakil Spanyol membuka pintu kontroversi

    Usai acara tersebut, Jose Felix Diaz, direktur surat kabar "AS" sekaligus satu-satunya perwakilan Spanyol dalam daftar pemilih, mengungkapkan bahwa tiga pilihan teratasnya mencakup Kane, Mbappe, dan Yamal, tetapi dengan urutan yang berbeda dari hasil akhir.

    Ia mengatakan melalui program "El Larguero" di radio "Cadena SER": "Saya memperkirakan Mbappe atau Lamine Yamal, karena Harry Kane masih kekurangan sesuatu", seraya menambahkan pada saat yang sama bahwa 9 dari 10 pemain yang ia pilih berada di antara sepuluh besar dalam peringkat akhir. Diaz belum mengungkapkan urutan lengkap dari pilihannya, dan juga belum memastikan apakah ia menempatkan Mbappe atau Yamal di posisi pertama.

    Mungkin sudut pandang seorang jurnalis tidak mewakili bukti bahwa kemenangan Kane tidak layak, tetapi hal itu mengungkap satu sisi dari dilema: perbedaan para pemilih mengenai konsep "terbaik" yang tidak bisa direduksi menjadi sebuah rumus matematis atau statistik yang jelas.

    Dan di sinilah masalah sebenarnya bermula, sebab seandainya penghargaan ini menghargai angka semata, tentu akan memungkinkan untuk menyusun peringkat berdasarkan gol, umpan matang, dan kontribusi ofensif, dan seandainya ia menghargai gelar semata, tentu rekor trofi sudah cukup.

    Aturannya menggabungkan penampilan individu yang menentukan, pencapaian kolektif, dan perilaku sportif, tetapi sulit, bahkan mustahil, untuk menjelaskan bagaimana setiap jurnalis menafsirkan kriteria-kriteria ini untuk menentukan pilihannya secara akurat.

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  • 2010: Kilau Messi dan Permintaan Maaf untuk Iniesta

    Salah satu kenangan paling kontroversial terkait penghargaan ini bermula pada tahun 2010, ketika Lionel Messi meraih Ballon d'Or setelah setahun yang diwarnai keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia di Afrika Selatan. Andres Iniesta, yang mencetak gol kemenangan di final melawan Belanda, menempati posisi kedua, sementara Xavi Hernandez berada di urutan ketiga.

    Messi bukanlah pemain yang kekurangan alasan untuk memenangkan penghargaan tersebut; ia merupakan salah satu bintang paling menonjol di dunia. Namun hasil itu memunculkan lebih banyak pertanyaan tentang keadilan dalam pemungutan suara -sebelum diberlakukannya kriteria yang berlaku saat ini- serta bagaimana seharusnya menyeimbangkan antara keunggulan individu seorang pemain dengan pencapaian kolektif yang bersejarah?

    Perdebatan ini tidak hanya menjadi diskusi di kalangan penggemar. Pada April 2018, Pascal Ferré, yang saat itu menjabat sebagai pemimpin redaksi majalah "France Football", menulis sebuah artikel penghormatan untuk Iniesta yang di dalamnya ia meminta maaf karena tidak memberikan Ballon d'Or kepadanya sepanjang kariernya.

    Ia menulis: "Maafkan kami, Andres", seraya menggambarkan ketiadaan namanya dalam daftar pemenang sebagai salah satu kasus yang paling menyakitkan, serta berbicara tentang apa yang ia sebut "cacat demokrasi" yang ia harap dapat diperbaiki Iniesta dengan penampilan luar biasa di Piala Dunia di Rusia.

    Ferré merujuk pada seorang pemain yang mengakhiri perlombaan 2010 sebagai runner-up Messi, lalu menempati posisi ketiga pada 2012 -setelah Messi dan Ronaldo- meskipun meraih juara Piala Eropa bersama Spanyol dan mendapatkan penghargaan pemain terbaik di EURO saat itu.

    Jika "France Football" sendiri telah berbicara tentang "cacat demokrasi" dalam kasus Iniesta, maka publik berhak bertanya: apakah reformasi yang dilakukan setelahnya sudah cukup untuk mencegah terulangnya perasaan yang sama, atau kesalahan yang sama, meskipun nama dan keadaannya berbeda?

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  • Absennya Messi memperbesar kontroversi

    Kasus Kane tahun ini menyajikan contoh nyata tentang betapa rumitnya proses pertimbangan serta betapa pelik soal ketepatan dan keadilan dalam memilih. Penyerang asal Inggris itu memiliki raihan gol yang masif, dan berhasil membawa Bayern menuju musim domestik yang luar biasa, sementara Mbappe dan Yamal masuk ke dalam persaingan dengan argumen yang berbeda, namun sama-sama kuat, terkait penampilan individu serta dampak mereka bersama Real Madrid, Barcelona, dan timnas Prancis maupun Spanyol.

    Dari sisi lain yang tak jauh dari trio tersebut, kemerosotan Messi — yang meraih Ballon d'Or setelah merengkuh titel Piala Dunia Qatar — ke peringkat kelima meski membawa Argentina ke final Piala Dunia serta pencapaiannya bersama Inter Miami, mengungkap bahwa perdebatan seputar Ballon d'Or tidak hanya menyangkut kriteria semata, tetapi juga pengaruh media dalam membangun narasi dan mengarahkan perhatian pada satu kisah tertentu dengan mengorbankan kisah lainnya.

    Ironisnya, Messi sendiri — demikian pula Ronaldo — pernah memetik manfaat dari momentum semacam ini pada beberapa kesempatan sebelumnya, sebagaimana pada kesempatan lain ia juga menghadapi perdebatan mengenai sejauh mana konsistensi liputan media dengan apa yang ditampilkan para pesaingnya. Hal ini tidak membuktikan bahwa peringkatnya tidak adil, tetapi memunculkan sebuah pertanyaan mendasar yang baru untuk ditambahkan ke dalam berkas yang pelik ini: apakah persaingan ditentukan hanya oleh apa yang ditampilkan seorang pemain di atas lapangan, ataukah oleh kemampuannya menjelma menjadi kisah yang dipilih media untuk dipromosikan?

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  • Kontroversi tak akan berakhir: siapa yang berhak menentukan siapa yang terbaik?

    Perbaikan penghargaan Ballon d'Or tidak memerlukan perubahan aturan setiap kali terjadi perselisihan mengenai kelayakan pemenang, dan tidak ada satu pun sistem yang mampu menjamin kesepakatan penuh dalam sebuah olahraga tim, tetapi hal itu membutuhkan kejelasan yang lebih besar dalam cara penerapan kriteria, serta diskusi serius mengenai batasan pemungutan suara jurnalistik, metode pemilihan kandidat, dan cara menyeimbangkan antara pencapaian individu dan kolektif.

    Masalahnya bukan pada Kane atau Messi yang memenangkannya, melainkan bahwa setiap hasil kembali membuka pertanyaan yang belum terjawab oleh perbaikan-perbaikan beruntun: apa yang membuat seorang pemain menjadi yang terbaik di dunia, siapa yang memiliki wewenang untuk menentukannya, dan dengan ukuran apa, di tengah meluasnya cakupan geografis komite pemungutan suara saat ini seiring perbedaan budaya sepak bola atau beragamnya penafsiran kriteria di antara para pemilih.

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