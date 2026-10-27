Apakah kisah Messi sudah kehilangan pengaruhnya? Kriteria Ballon d'Or di kursi terdakwa

Salah satu kenangan paling kontroversial terkait penghargaan ini bermula pada tahun 2010, ketika Lionel Messi meraih Ballon d'Or setelah setahun yang diwarnai keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia di Afrika Selatan. Andres Iniesta, yang mencetak gol kemenangan di final melawan Belanda, menempati posisi kedua, sementara Xavi Hernandez berada di urutan ketiga.

Messi bukanlah pemain yang kekurangan alasan untuk memenangkan penghargaan tersebut; ia merupakan salah satu bintang paling menonjol di dunia. Namun hasil itu memunculkan lebih banyak pertanyaan tentang keadilan dalam pemungutan suara -sebelum diberlakukannya kriteria yang berlaku saat ini- serta bagaimana seharusnya menyeimbangkan antara keunggulan individu seorang pemain dengan pencapaian kolektif yang bersejarah?

Perdebatan ini tidak hanya menjadi diskusi di kalangan penggemar. Pada April 2018, Pascal Ferré, yang saat itu menjabat sebagai pemimpin redaksi majalah "France Football", menulis sebuah artikel penghormatan untuk Iniesta yang di dalamnya ia meminta maaf karena tidak memberikan Ballon d'Or kepadanya sepanjang kariernya.

Ia menulis: "Maafkan kami, Andres", seraya menggambarkan ketiadaan namanya dalam daftar pemenang sebagai salah satu kasus yang paling menyakitkan, serta berbicara tentang apa yang ia sebut "cacat demokrasi" yang ia harap dapat diperbaiki Iniesta dengan penampilan luar biasa di Piala Dunia di Rusia.

Ferré merujuk pada seorang pemain yang mengakhiri perlombaan 2010 sebagai runner-up Messi, lalu menempati posisi ketiga pada 2012 -setelah Messi dan Ronaldo- meskipun meraih juara Piala Eropa bersama Spanyol dan mendapatkan penghargaan pemain terbaik di EURO saat itu.

Jika "France Football" sendiri telah berbicara tentang "cacat demokrasi" dalam kasus Iniesta, maka publik berhak bertanya: apakah reformasi yang dilakukan setelahnya sudah cukup untuk mencegah terulangnya perasaan yang sama, atau kesalahan yang sama, meskipun nama dan keadaannya berbeda?