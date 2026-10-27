Apakah kisah Messi sudah kehilangan pengaruhnya? Kriteria Ballon d'Or di kursi terdakwa

Penobatan Harry Kane sebagai peraih Ballon d'Or 2026, pada Senin malam di London, bukanlah akhir dari perdebatan yang biasa terjadi, melainkan justru menghidupkan kembali pertanyaan yang pelik dan sangat sensitif: apakah sistem pemungutan suara benar-benar mampu menentukan yang terbaik, ataukah pada akhirnya ia hanya memberikan penilaian yang tunduk pada kriteria yang bisa ditafsirkan beragam, serta tercampur aduk antara pencapaian kolektif, kesan pribadi, dan hiruk-pikuk media?
Kapten timnas Inggris sekaligus penyerang Bayern Munich itu meraih penghargaan tersebut dengan mengungguli Kylian Mbappe dan Lamine Yamal, setelah mencetak 73 gol bersama klub Bavaria dan timnas negaranya sepanjang musim 2025-2026, serta berkontribusi mengantar Bayern Munich meraih treble domestik, di samping torehan 14 gol di Liga Champions Eropa.
Angka-angka ini memberi Kane argumen kuat untuk membela kelayakannya, tetapi tidak menutup perdebatan mengenai cara angka-angka tersebut diterjemahkan menjadi suara, maupun mengenai bobot setiap kriteria ketika membandingkan para pemain yang berbeda posisi, peran, dan kondisinya.