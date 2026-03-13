Apakah Khvicha Kvaratskhelia ingin bergabung dengan Manchester United? Setan Merah mendapat saran dan peringatan dalam pesan transfer yang sama terkait potensi peningkatan Matheus Cunha

United melakukan investasi besar-besaran saat memperkuat unit serangan mereka pada musim panas 2025. Prestasi Premier League diraih saat merekrut Cunha dari Wolves dengan biaya £62,5 juta ($83 juta) dan memboyong Bryan Mbeumo dari Brentford dalam kesepakatan awal senilai £65 juta ($86 juta).

Mbeumo telah mencetak 10 gol dan tiga assist selama musim debutnya di Manchester, sementara Cunha telah mencetak enam gol dan memberikan dua assist untuk rekan setimnya. Keduanya menjanjikan lebih banyak lagi di masa depan.

Apakah mungkin, bagaimanapun, bahwa Setan Merah berencana untuk mendatangkan lebih banyak kekuatan serangan saat jendela transfer berikutnya dibuka? Mereka membutuhkan seseorang untuk memberikan amunisi bagi pemain seperti Benjamin Sesko, yang telah mencetak tujuh gol dalam sembilan penampilan terakhirnya.

Kvaratskhelia akan menambah kelincahan dan serangan langsung di sayap, dan di usia 25 tahun, ia belum mencapai puncak performanya. United mungkin memiliki dana untuk mendatangkan winger kiri lain jika opsi pembelian Marcus Rashford dalam pinjamannya di Barcelona diaktifkan oleh klub-klub besar La Liga.