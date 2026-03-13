Getty/GOAL
Apakah Khvicha Kvaratskhelia ingin bergabung dengan Manchester United? Setan Merah mendapat saran dan peringatan dalam pesan transfer yang sama terkait potensi peningkatan Matheus Cunha
Penjualan Rashford: Manchester United mungkin memiliki dana untuk merekrut penyerang lain.
United melakukan investasi besar-besaran saat memperkuat unit serangan mereka pada musim panas 2025. Prestasi Premier League diraih saat merekrut Cunha dari Wolves dengan biaya £62,5 juta ($83 juta) dan memboyong Bryan Mbeumo dari Brentford dalam kesepakatan awal senilai £65 juta ($86 juta).
Mbeumo telah mencetak 10 gol dan tiga assist selama musim debutnya di Manchester, sementara Cunha telah mencetak enam gol dan memberikan dua assist untuk rekan setimnya. Keduanya menjanjikan lebih banyak lagi di masa depan.
Apakah mungkin, bagaimanapun, bahwa Setan Merah berencana untuk mendatangkan lebih banyak kekuatan serangan saat jendela transfer berikutnya dibuka? Mereka membutuhkan seseorang untuk memberikan amunisi bagi pemain seperti Benjamin Sesko, yang telah mencetak tujuh gol dalam sembilan penampilan terakhirnya.
Kvaratskhelia akan menambah kelincahan dan serangan langsung di sayap, dan di usia 25 tahun, ia belum mencapai puncak performanya. United mungkin memiliki dana untuk mendatangkan winger kiri lain jika opsi pembelian Marcus Rashford dalam pinjamannya di Barcelona diaktifkan oleh klub-klub besar La Liga.
Manchester United didesak untuk mempertimbangkan transfer ke Paris Saint-Germain?
Parker yakin bahwa serangan potensial terhadap PSG sangat masuk akal, dengan bek mantan Manchester United - yang berbicara bekerja sama dengan Uudert Kasinot - mengatakan kepada GOAL: “Dia luar biasa dan akan menjadi rekrutan hebat untuk United, tanpa ragu sedikit pun!
“Dia bisa menjadi juara Liga Champions dua kali berturut-turut, jadi apakah dia ingin bergabung dengan Manchester United? Dia mungkin merasa nyaman di PSG, tapi dia bisa saja mengatakan bahwa dia ingin mencoba peruntungannya di liga lain setelah membuktikan dirinya di Prancis. Apakah dia ingin melakukannya?
“Tapi jika Anda melihatnya, Anda akan mengatakan ya sebagai rekrutan untuk United, dia juga seorang pekerja keras. Di sisi kiri, dia memberikan kualitas lebih dari Cunha, jadi Anda pasti akan mempertimbangkannya.”
Apakah Kvaratskhelia bahagia di Paris?
Ada spekulasi bahwa Kvaratskhelia - yang membantu PSG meraih gelar Eropa bersejarah musim lalu - mulai merasa tidak nyaman di ibu kota Prancis. Dia dilaporkan menjadi sasaran penyelidikan dari rekan setim yang frustrasi, yang menuduhnya "bermain sendiri".
Bintang Georgia tersebut juga kadang-kadang ditempatkan di sayap kanan oleh Luis Enrique, dan lebih suka bermain di sisi lapangan yang berlawanan. Berbagai laporan mengklaim bahwa United telah memasukkan Kvaratskhelia dalam radar mereka.
Namun, sang pemain sendiri telah mengutarakan kebahagiaannya di Parc des Princes. Ia mengatakan kepada Le Parisien baru-baru ini: "Bagi saya, Paris benar-benar luar biasa. Di sini ada segalanya, dan di atas segalanya, ini adalah kota cinta. Ketika PSG menghubungi saya, saya pikir istri saya adalah orang paling bahagia di dunia.
“Sebelum PSG menghubungi saya, dia selalu berkata, 'Bayangkan jika suatu hari kita bermain untuk PSG, akan luar biasa tinggal di sana.' Di pikiran saya, saya pikir sangat sulit untuk pergi ke sana ketika ada pemain hebat seperti [Lionel] Messi, Neymar, dan [Kylian] Mbappe. Saya mencintai segala hal tentang Paris. Semakin saya memikirkannya, semakin saya menghargai betapa sopannya orang-orang di sana.”
Berapa biaya yang dikeluarkan PSG untuk Kvaratskhelia?
Meskipun United mungkin tertarik dengan Kvaratskhelia, kesepakatan transfer apa pun tidak akan murah. PSG mengeluarkan €70 juta (£60 juta/$80 juta) saat merekrutnya dari klub Serie A Napoli pada Januari 2025.
Sejak itu, ia telah meraih gelar Ligue 1, Liga Champions, dan Piala Super UEFA, sambil mencetak 19 gol dalam 67 penampilan. Jika ia tersedia, maka persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya akan pecah. Jika hal itu terjadi, maka - seperti yang disinggung oleh Parker - pertanyaan akan muncul apakah Old Trafford adalah tempat yang tepat baginya.
