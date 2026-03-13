Apakah Khvicha Kvaratskhelia ingin bergabung dengan Man Utd? Setan Merah mendapat saran dan peringatan dalam pesan transfer yang sama terkait kemungkinan perekrutan Matheus Cunha sebagai pengganti

Manchester United berinvestasi besar-besaran saat memperkuat lini serang mereka pada musim panas 2025. Mereka berhasil mendatangkan pemain-pemain berpengalaman di Liga Premier dengan merekrut Cunha dari Wolves seharga £62,5 juta ($83 juta) dan memboyong Bryan Mbeumo dari Brentford melalui kesepakatan awal senilai £65 juta ($86 juta).

Yang terakhir telah mencetak 10 gol dan tiga assist selama musim debutnya di Manchester, sementara yang pertama telah mencetak enam gol dan memberikan dua assist kepada rekan setimnya. Keduanya menjanjikan performa yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Namun, apakah mungkin Setan Merah berencana mendatangkan daya serang tambahan saat jendela transfer berikutnya dibuka? Mereka membutuhkan pemain yang dapat memberikan umpan-umpan berkualitas bagi pemain seperti Benjamin Sesko, yang telah tampil gemilang dengan tujuh gol dalam sembilan penampilan terakhirnya.

Kvaratskhelia akan menambah trik dan gerakan lari langsung di sayap, dan belum mencapai puncak performanya di usia 25 tahun. United mungkin memiliki dana yang tersedia untuk sayap kiri lain jika opsi pembelian Marcus Rashford dalam status pinjamannya di Barcelona diaktifkan oleh klub-klub besar La Liga.