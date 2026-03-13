Getty/GOAL
Apakah Khvicha Kvaratskhelia ingin bergabung dengan Man Utd? Setan Merah mendapat saran dan peringatan dalam pesan transfer yang sama terkait kemungkinan perekrutan Matheus Cunha sebagai pengganti
Penjualan Rashford: Man Utd mungkin memiliki dana untuk merekrut penyerang lain
Manchester United berinvestasi besar-besaran saat memperkuat lini serang mereka pada musim panas 2025. Mereka berhasil mendatangkan pemain-pemain berpengalaman di Liga Premier dengan merekrut Cunha dari Wolves seharga £62,5 juta ($83 juta) dan memboyong Bryan Mbeumo dari Brentford melalui kesepakatan awal senilai £65 juta ($86 juta).
Yang terakhir telah mencetak 10 gol dan tiga assist selama musim debutnya di Manchester, sementara yang pertama telah mencetak enam gol dan memberikan dua assist kepada rekan setimnya. Keduanya menjanjikan performa yang lebih baik lagi di masa mendatang.
Namun, apakah mungkin Setan Merah berencana mendatangkan daya serang tambahan saat jendela transfer berikutnya dibuka? Mereka membutuhkan pemain yang dapat memberikan umpan-umpan berkualitas bagi pemain seperti Benjamin Sesko, yang telah tampil gemilang dengan tujuh gol dalam sembilan penampilan terakhirnya.
Kvaratskhelia akan menambah trik dan gerakan lari langsung di sayap, dan belum mencapai puncak performanya di usia 25 tahun. United mungkin memiliki dana yang tersedia untuk sayap kiri lain jika opsi pembelian Marcus Rashford dalam status pinjamannya di Barcelona diaktifkan oleh klub-klub besar La Liga.
Apakah Man Utd didesak untuk mempertimbangkan merekrut pemain dari PSG?
Parker yakin bahwa upaya merekrut pemain dari PSG sangat masuk akal. Bek mantan Setan Merah itu—dalam wawancara bersama Uudet Kasinot—mengatakan kepada GOAL: “Dia luar biasa dan pasti akan menjadi rekrutan hebat bagi United, tanpa ragu sedikit pun!
“Dia bisa menjadi juara Liga Champions dua kali berturut-turut, jadi apakah dia akan ingin bergabung dengan Manchester United? Dia mungkin merasa puas di PSG, tapi dia bisa saja menyatakan bahwa dia ingin menguji kemampuannya di liga lain setelah membuktikan dirinya di Prancis. Apakah dia ingin melakukannya?
“Tapi kalau lihat dia, kamu pasti bakal bilang ya sebagai rekrutan buat United, dia juga pekerja keras. Di sisi kiri, dia kasih kualitas lebih dari Cunha, jadi kamu pasti bakal ngeliat dia.”
Apakah Kvaratskhelia bahagia di Paris?
Ada spekulasi bahwa Kvaratskhelia — yang membantu PSG meraih gelar juara Eropa bersejarah musim lalu — mulai merasa sedikit tidak nyaman di ibu kota Prancis. Ia dikabarkan menjadi sasaran kritik dari rekan-rekan setimnya yang frustrasi, yang menuduhnya “bermain sendiri”.
Bintang asal Georgia ini juga kadang-kadang ditempatkan di sayap kanan oleh Luis Enrique, padahal ia lebih suka bermain di sisi lapangan yang berlawanan. Berbagai laporan mengklaim bahwa United telah mengincar Kvaratskhelia.
Namun, sang pemain sendiri justru menekankan kebahagiaannya di Parc des Princes. Ia mengatakan kepada Le Parisien baru-baru ini: “Bagi saya, Paris benar-benar luar biasa. Di sini ada segalanya, dan yang terpenting, ini adalah kota cinta. Ketika PSG menghubungi saya, saya pikir istri saya adalah orang paling bahagia di dunia.
“Sebelum PSG menghubungi saya, dia selalu berkata, 'Bayangkan jika suatu hari kita bermain untuk PSG, pasti luar biasa bisa tinggal di sana.' Dalam pikiran saya, saya pikir sangat sulit untuk bergabung ke sana ketika ada pemain hebat seperti [Lionel] Messi, Neymar, dan [Kylian] Mbappe. Saya menyukai segala hal tentang Paris. Semakin saya memikirkannya, semakin saya menghargai betapa sopan dan menghormatinya orang-orang di sana.”
Berapa biaya yang harus dikeluarkan PSG untuk mendatangkan Kvaratskhelia?
Meskipun United mungkin tertarik pada Kvaratskhelia, kesepakatan transfer apa pun tidak akan murah. PSG merogoh kocek sebesar €70 juta (£60 juta/$80 juta) saat memboyongnya dari klub Serie A, Napoli, pada Januari 2025.
Sejak saat itu, ia telah meraih gelar Ligue 1, Liga Champions, dan Piala Super UEFA, sekaligus mencetak 19 gol dalam 67 penampilannya. Jika ia dilepas, maka perebutan untuk mendapatkan tanda tangannya akan puncak. Jika hal itu terjadi, maka - seperti yang disinggung oleh Parker - pertanyaan akan muncul apakah Old Trafford adalah tempat yang tepat baginya.
