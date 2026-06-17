Dengan jarak yang sangat jauh, harga tiket yang selangit, dan kebijakan sewenang-wenang Presiden AS Donald Trump, Federasi Sepak Bola Dunia di Amerika Utara saat ini sedang menyelenggarakan Piala Dunia yang paling tidak ramah bagi para penggemar dalam sejarah. Di saat yang sama, FIFA begitu gencar menempatkan dirinya sebagai pusat perhatian dalam hal tampilan visual turnamen ini, lebih dari sebelumnya. Logo FIFA sendiri tampil lebih menonjol dibandingkan di semua turnamen sebelumnya.

Misalnya, dalam logo resmi Piala Dunia sama sekali tidak ada referensi apa pun mengenai negara tuan rumah. Sebaliknya, yang terlihat hanyalah angka 26, Piala Dunia, dan di bawahnya tulisan FIFA. Di masa lalu (kecuali pada Piala Dunia 1974 di Jerman), negara tuan rumah selalu ditampilkan secara menonjol dalam logo. Tulisan "FIFA" pertama kali muncul pada Piala Dunia 2002 di Jepang dan Korea Selatan. Kini, untuk pertama kalinya, tulisan tersebut sepenuhnya menggantikan negara tuan rumah dalam logo.

Detail-detail kecil lainnya menegaskan arah ini: Dalam siaran TV, hanya logo FIFA yang muncul sebagai layar pengisi sebelum tayangan ulang. Papan petunjuk di kota-kota tuan rumah tidak mencantumkan merek "World Cup", melainkan "FIFA".