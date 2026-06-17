Semuanya sudah dimulai sejak upacara pembukaan di Mexico City: Logo FIFA raksasa itu awalnya melintas melintasi Stadion Azteca, lalu diterangi secara meriah oleh kembang api di ketinggian di atas tribun, sementara Presiden Gianni Infantino tersenyum puas.
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Apakah keunikan Amerika Serikat yang unik ini menjadi sumber inspirasi? Sebuah inovasi Piala Dunia FIFA yang ada di mana-mana bahkan belum dibahas sama sekali
Dengan jarak yang sangat jauh, harga tiket yang selangit, dan kebijakan sewenang-wenang Presiden AS Donald Trump, Federasi Sepak Bola Dunia di Amerika Utara saat ini sedang menyelenggarakan Piala Dunia yang paling tidak ramah bagi para penggemar dalam sejarah. Di saat yang sama, FIFA begitu gencar menempatkan dirinya sebagai pusat perhatian dalam hal tampilan visual turnamen ini, lebih dari sebelumnya. Logo FIFA sendiri tampil lebih menonjol dibandingkan di semua turnamen sebelumnya.
Misalnya, dalam logo resmi Piala Dunia sama sekali tidak ada referensi apa pun mengenai negara tuan rumah. Sebaliknya, yang terlihat hanyalah angka 26, Piala Dunia, dan di bawahnya tulisan FIFA. Di masa lalu (kecuali pada Piala Dunia 1974 di Jerman), negara tuan rumah selalu ditampilkan secara menonjol dalam logo. Tulisan "FIFA" pertama kali muncul pada Piala Dunia 2002 di Jepang dan Korea Selatan. Kini, untuk pertama kalinya, tulisan tersebut sepenuhnya menggantikan negara tuan rumah dalam logo.
Detail-detail kecil lainnya menegaskan arah ini: Dalam siaran TV, hanya logo FIFA yang muncul sebagai layar pengisi sebelum tayangan ulang. Papan petunjuk di kota-kota tuan rumah tidak mencantumkan merek "World Cup", melainkan "FIFA".
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Di Amerika Serikat, "FIFA" digunakan sebagai sinonim untuk "Piala Dunia"
Sepertinya Federasi Sepak Bola Dunia ingin menjadikan namanya sendiri sebagai sinonim untuk turnamen terpentingnya. Ide ini mungkin justru berasal dari negara tuan rumah, Amerika Serikat. Di sana, "Football" tidak hanya berarti "Soccer". Anehnya, di sana "FIFA" memang benar-benar digunakan sebagai sinonim untuk "World Cup". Kita sering mendengar kalimat seperti: “Ayo nonton pertandingan FIFA malam ini!” Jaringan restoran cepat saji McDonald’s, sponsor resmi “restoran” FIFA, mengiklankan diri dengan slogan: “Datang untuk Kentang Goreng, Tetap untuk FIFA”.
Asal mula kebiasaan yang cukup unik ini di AS mungkin berasal dari penggunaan bahasa di liga-liga besar AS. Secara tradisional, nama penyelenggara digunakan sebagai sinonim untuk olahraga tersebut. Ngomong-ngomong, hal ini juga terjadi di wilayah berbahasa Jerman. Orang tidak selalu menonton basket, American football, hoki es, atau bisbol. Melainkan menonton NBA, NFL, NHL, atau MLB.
Di negara ini, istilah FIFA—terlepas dari federasi sepak bola dunia—lebih sering merujuk pada seri video game dari perusahaan elektronik EA—meskipun hal ini mungkin sudah tidak sesuai lagi dengan FIFA. Pada tahun 2023, EA menolak perpanjangan kontrak dengan federasi sepak bola dunia karena biaya lisensi yang sangat tinggi, sehingga federasi tersebut melarang penggunaan nama mereka untuk video game tersebut. Sejak saat itu, secara resmi game tersebut dinamai EA Sports FC.
Para juara dari sepuluh Kejuaraan Dunia terakhir
Tahun penyelenggaraan Juara Dunia 2022 Argentina 2018 Prancis 2014 Jerman 2010 Spanyol 2006 Italia 2002 Brasil 1998 Prancis 1994 Brasil 1990 Jerman 1986 Argentina