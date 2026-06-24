Seperti dilaporkan oleh kicker, Paris Saint-Germain kini juga telah menaruh perhatian lebih dari sekadar sekilas pada pemain sayap kelas dunia yang membela klub juara terbanyak di Jerman tersebut, dan dilaporkan ingin “melakukan pendekatan” terhadap pemain timnas Prancis itu.
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Apakah "kesepakatan transfer" antara FC Bayern dan Real Madrid terganggu? Raksasa lain tampaknya ingin membidik Michael Olise
Pihak PSG dilaporkan akan "mengamati dengan cermat" penampilan Olise bersama Timnas Prancis di Piala Dunia yang sedang berlangsung. Di sana, Olise bermain bersama Ousmane Dembele, Bradley Barcola, dan Desire Doue—yang tak lain adalah tiga pilar penting dari juara Liga Champions.
Namun, berbeda dengan saat membela Bayern, Olise justru bermain di posisi sentral di belakang Kylian Mbappé—bukan di sayap—dalam tiga dari empat babak di Piala Dunia ini. Hal ini merupakan akibat dari penampilan babak pertama yang mengejutkan lemah pada laga pembuka Piala Dunia melawan Senegal. Setelah perubahan formasi tersebut, Olise yang bermain sebagai gelandang serang telah memberikan empat assist untuk gol-gol Prancis di Piala Dunia ini. “Peran sebagai nomor 10 terasa paling alami bagi saya. Itu adalah peran yang sedikit lebih bebas. Saya tumbuh besar dengan bermain di posisi ini,” kata Olise baru-baru ini kepada L’Equipe.
- AFP
FC Bayern dengan tegas menolak penjualan Michael Olise
Pihak manajemen Munich baru-baru ini secara terbuka dan resmi membantah dengan tegas kemungkinan hengkangnya bintang utama mereka pada musim panas mendatang. Namun demikian, rumor mengenai upaya perekrutan dan kontak yang dilakukan pihak Madrid terus beredar. Pada akhirnya, Real bahkan merilis pernyataan resmi terkait kasus transfer Olise dan menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak pernah melakukan kontak dengan sang pemain atau pihak Bayern terkait tawaran transfer.
Hal ini jelas merupakan hasil dari kesepakatan yang dicapai pada awal Juni antara Presiden Bayern, Herbert Hainer, dan Presiden Real Madrid, Florentino Perez, sebagaimana dilaporkan oleh Sport Bild. Para pimpinan klub tersebut menegaskan bahwa mereka “tidak akan pernah” merebut pemain satu sama lain tanpa memberi tahu klub lainnya. “Pakta non-agresi” informal ini dimaksudkan untuk mencegah klub-klub terseret ke dalam lonjakan harga buatan akibat spekulasi yang beredar.
Di Säbener Straße, kesepakatan ini memberikan kelegaan yang nyata dalam hal perencanaan skuad. Menurut Sky, juara terbanyak Jerman ini berada dalam keadaan tenang sepenuhnya, yang mungkin kini akan terganggu secara signifikan oleh minat yang mulai muncul dari Paris. Bagaimanapun, PSG didukung oleh dana investasi negara dari Qatar yang sangat kaya, di mana biaya transfer hampir tidak berarti apa-apa. Hal ini telah terbukti dalam beberapa waktu terakhir.
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FC Bayern ingin memperpanjang kontrak Michael Olise
Di sisi lain, Bayern Munich berencana untuk memperpanjang kontrak pemain luar biasa asal Prancis tersebut lebih awal. Setelah Piala Dunia, hal ini akan menjadi prioritas bagi juara terbanyak Jerman tersebut; Olise diharapkan memperpanjang kontraknya hingga 2031 dan naik menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di tim, bersama Harry Kane dan Jamal Musiala. Keduanya dilaporkan masing-masing memperoleh sekitar 25 juta euro per tahun.
Kontrak Olise di Munich saat ini masih berlaku hingga 2029. Pemain berusia 24 tahun itu bergabung dari Crystal Palace pada musim panas 2024 melalui klausul pelepasan sebesar hanya 53 juta euro dan sejak itu tampil gemilang di Munich. Dalam 107 pertandingan resmi, ia telah mencetak 42 gol dan memberikan 54 assist hingga saat ini.