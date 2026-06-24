Apakah "kesepakatan transfer" antara FC Bayern dan Real Madrid terganggu? Raksasa lain tampaknya ingin membidik Michael Olise

Pihak manajemen Munich baru-baru ini secara terbuka dan resmi membantah dengan tegas kemungkinan hengkangnya bintang utama mereka pada musim panas mendatang. Namun demikian, rumor mengenai upaya perekrutan dan kontak yang dilakukan pihak Madrid terus beredar. Pada akhirnya, Real bahkan merilis pernyataan resmi terkait kasus transfer Olise dan menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak pernah melakukan kontak dengan sang pemain atau pihak Bayern terkait tawaran transfer.

Hal ini jelas merupakan hasil dari kesepakatan yang dicapai pada awal Juni antara Presiden Bayern, Herbert Hainer, dan Presiden Real Madrid, Florentino Perez, sebagaimana dilaporkan oleh Sport Bild. Para pimpinan klub tersebut menegaskan bahwa mereka “tidak akan pernah” merebut pemain satu sama lain tanpa memberi tahu klub lainnya. “Pakta non-agresi” informal ini dimaksudkan untuk mencegah klub-klub terseret ke dalam lonjakan harga buatan akibat spekulasi yang beredar.

Di Säbener Straße, kesepakatan ini memberikan kelegaan yang nyata dalam hal perencanaan skuad. Menurut Sky, juara terbanyak Jerman ini berada dalam keadaan tenang sepenuhnya, yang mungkin kini akan terganggu secara signifikan oleh minat yang mulai muncul dari Paris. Bagaimanapun, PSG didukung oleh dana investasi negara dari Qatar yang sangat kaya, di mana biaya transfer hampir tidak berarti apa-apa. Hal ini telah terbukti dalam beberapa waktu terakhir.