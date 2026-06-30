Seperti dilaporkan BasketNews, bergabung dengan tim dari liga basket terbaik di dunia menjadi prioritas utama bagi pahlawan Piala Dunia dan Kejuaraan Eropa asal Jerman tersebut. Namun, Bonga ingin menunda keputusannya mengenai ke mana ia akan berkarier hingga dimulainya periode free agency pada malam hari antara Selasa dan Rabu, agar dapat membandingkan tawaran-tawaran dari Eropa dengan tawaran potensial dari NBA.
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Apakah kesepakatan dengan Detroit Pistons sudah tercapai? Pahlawan Jerman di Kejuaraan Eropa sangat ingin bergabung dengan NBA
Sementara itu, belum ada kesepakatan mengenai kontrak berjangka panjang dengan Detroit Pistons. Hal ini dilaporkan oleh Meridian Sport dari Serbia pada akhir April. Setelah menjalani musim yang mungkin merupakan yang terbaik dalam kariernya bersama Partizan Beograd, Bonga dianggap sebagai salah satu "pemain paling diminati" (BasketNews) di pasar Eropa. Dengan demikian, setiap tim yang berpeluang menjadi juara EuroLeague memantau situasi pemain berusia 26 tahun ini — termasuk Barcelona, Panathinaikos, dan Olympiakos.
Di EuroLeague, Bonga mencatatkan rata-rata 10 poin, 5,6 rebound, 1,5 assist, dan 0,9 steal dalam 28 menit per pertandingan. Beberapa tim NBA dilaporkan telah mengincar Bonga sejak pertengahan musim, namun kontrak Bonga yang berlaku hingga 2027 tidak memiliki klausul pelepasan untuk NBA yang dapat diaktifkan selama musim berlangsung. Namun, hal ini akan berubah pada masa off-season, karena dalam kasus ini memang ada peluang untuk melakukan buyout ke NBA. Kabarnya, harga buyout Bonga mencapai 875.000 dolar.
Presiden Partizan, Ostoja Mijailovic, telah mengumumkan dalam sebuah wawancara pada bulan Februari bahwa ia tidak akan menghalangi anak asuhnya jika ada tawaran yang sesuai: "Partizan menghormati ambisi para pemainnya."
- AFP
Franz Wagner memuji Isaac Bonga: "Dia adalah pemain bertahan kelas atas"
Setidaknya sejak penampilannya yang luar biasa di Kejuaraan Eropa tahun lalu, Bonga kembali masuk dalam radar para pencari bakat NBA. Pemain berusia 26 tahun ini menampilkan performa yang luar biasa sepanjang turnamen, yang ia puncakkan dengan penampilan gemilang di final melawan Turki. Di sana, Bonga memastikan gelar juara bagi tim DBB dengan mencetak 20 poin dan akurasi tembakan tiga angka yang sempurna (4/4).
Bahkan sebelum pertandingan final, Franz Wagner sudah memujinya: "Saya pikir, dia telah menunjukkan dalam beberapa tahun terakhir bahwa dia adalah pemain bertahan kelas atas, sangat jago dalam melepaskan tembakan tiga angka, dan juga mampu menciptakan peluang saat menguasai bola. Karena itu, saya yakin banyak tim NBA akan tertarik padanya."
Pelatih tim nasional Alex Mumbru pun telah mendorong bintang DBB tersebut untuk mengambil langkah ini pada bulan Februari: "Dia memiliki banyak kualitas yang dibutuhkan di NBA." Pelatih DBB itu bahkan menegaskan lebih lanjut: "Dia pantas bermain di NBA."
Pada tahun 2018, Bonga sudah pindah ke NBA untuk pertama kalinya. Dalam draft, Los Angeles Lakers memilih forward tersebut di urutan ke-39. Setahun kemudian, ia dikirim ke Washington Wizards sebagai bagian dari pertukaran pemain untuk Anthony Davis.
Setelah dua tahun dan lebih dari 100 pertandingan bersama tim asal ibu kota AS tersebut, ia bergabung dengan Toronto Raptors pada musim 2021/2022. Namun, ia tidak berhasil menembus tim utama di sana dan pada musim panas 2022 kembali ke Jerman untuk bermain di Bundesliga. Setelah dua tahun dan meraih beberapa gelar bersama FC Bayern München, ia kemudian pindah ke Partizan Beograd.
Isaac Bonga: Statistik di NBA
Musim Tim Pertandingan Menit Poin Rebound Assist 2021/2022 Toronto Raptors 15 4,6 0,8 0,5 0,3 2020/2021 Washington Wizards 40 10,8 2,0 1,6 0,6 2019/2020 Washington Wizards 66 18,9 5,0 3,4 1,2 2018/2019 Los Angeles Lakers 22 5,5 0,9 1,1 0,7