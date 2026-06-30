Apakah kesepakatan dengan Detroit Pistons sudah tercapai? Pahlawan Jerman di Kejuaraan Eropa sangat ingin bergabung dengan NBA

Setidaknya sejak penampilannya yang luar biasa di Kejuaraan Eropa tahun lalu, Bonga kembali masuk dalam radar para pencari bakat NBA. Pemain berusia 26 tahun ini menampilkan performa yang luar biasa sepanjang turnamen, yang ia puncakkan dengan penampilan gemilang di final melawan Turki. Di sana, Bonga memastikan gelar juara bagi tim DBB dengan mencetak 20 poin dan akurasi tembakan tiga angka yang sempurna (4/4).

Bahkan sebelum pertandingan final, Franz Wagner sudah memujinya: "Saya pikir, dia telah menunjukkan dalam beberapa tahun terakhir bahwa dia adalah pemain bertahan kelas atas, sangat jago dalam melepaskan tembakan tiga angka, dan juga mampu menciptakan peluang saat menguasai bola. Karena itu, saya yakin banyak tim NBA akan tertarik padanya."

Pelatih tim nasional Alex Mumbru pun telah mendorong bintang DBB tersebut untuk mengambil langkah ini pada bulan Februari: "Dia memiliki banyak kualitas yang dibutuhkan di NBA." Pelatih DBB itu bahkan menegaskan lebih lanjut: "Dia pantas bermain di NBA."

Pada tahun 2018, Bonga sudah pindah ke NBA untuk pertama kalinya. Dalam draft, Los Angeles Lakers memilih forward tersebut di urutan ke-39. Setahun kemudian, ia dikirim ke Washington Wizards sebagai bagian dari pertukaran pemain untuk Anthony Davis.

Setelah dua tahun dan lebih dari 100 pertandingan bersama tim asal ibu kota AS tersebut, ia bergabung dengan Toronto Raptors pada musim 2021/2022. Namun, ia tidak berhasil menembus tim utama di sana dan pada musim panas 2022 kembali ke Jerman untuk bermain di Bundesliga. Setelah dua tahun dan meraih beberapa gelar bersama FC Bayern München, ia kemudian pindah ke Partizan Beograd.