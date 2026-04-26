Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Apakah ‘keputusan-keputusan besar’ justru merugikan Arsenal? Mikel Arteta kesal atas keputusan kartu merah saat The Gunners berjuang merebut gelar Liga Premier
Arteta menuntut lebih banyak dari para wasit
Manajer Arsenal telah mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan wasit belakangan ini, dengan menyatakan bahwa Manchester City dan Newcastle United seharusnya sama-sama bermain dengan 10 orang dalam dua laga terakhir The Gunners. Tim asal London itu berhasil meraih kemenangan 1-0 yang penuh perjuangan atas The Magpies di Emirates Stadium berkat gol cepat Eberechi Eze, namun pembicaraan pasca-pertandingan didominasi oleh insiden memanas di babak kedua.
Dalam insiden tersebut, Pope hanya mendapat kartu kuning setelah menabrak pemain pengganti Viktor Gyokeres dengan sisa waktu 16 menit. Meskipun ada tinjauan VAR, keputusan di lapangan tetap berlaku, yang membuat bangku cadangan Arsenal tidak percaya. Arteta bersikukuh bahwa pelanggaran tersebut layak mendapat kartu merah, terutama mengingat konteks perebutan gelar juara.
- Getty Images Sport
Insiden Paus menuai kecaman
"Saya juga harus mengatakan bahwa menurut saya, itu jelas kartu merah," kata Arteta kepada wartawan mengenai tekel yang dilakukan Pope. "Saya sudah menontonnya 10 kali. Jika Anda pernah bermain sepak bola, itu adalah kartu merah. Ini adalah kali kedua dalam dua pertandingan karena saat melawan Manchester City ketika Kai Havertz menerobos dan [Abdukodir] Khusanov melanggarnya saat skor 1-1, itu jelas kartu merah."
Pelatih asal Spanyol itu terus meluapkan kekesalannya, dengan menyatakan bahwa lokasi pelanggaran dan tidak adanya pemain yang menutupi seharusnya membuat keputusan itu mudah. "Jadi, ini juga soal margin. Semoga hal itu akan berubah. Semua orang pasti punya pendapatnya masing-masing, saya di sini untuk menyampaikan pendapat saya. Saya adalah seseorang yang sudah lama berkecimpung di dunia sepak bola. Anda bisa tanya ke pemain mana pun karena dari lintasan bola, tidak ada kiper di sana. Jika itu terjadi sebaliknya, itu adalah kartu merah," tambahnya.
Selisih poin dalam perebutan gelar juara dan 'kenyataan'
Komentar Arteta juga mengacu pada kekalahan 2-1 dari Man City, di mana ia yakin Abdukodir Khusanov seharusnya diusir dari lapangan akibat tekelnya terhadap Kai Havertz. Manajer The Gunners itu menegaskan bahwa ia tidak mencari-cari alasan, melainkan menyoroti pola "keputusan-keputusan penting" yang tidak menguntungkan Arsenal pada titik-titik krusial musim ini, saat mereka memburu gelar liga pertama mereka dalam lebih dari dua dekade.
"Saya mengatakan kenyataan dari dua pertandingan terakhir di momen-momen krusial ketika segalanya dipertaruhkan, kami membutuhkan segalanya berjalan sesuai keinginan kami dan itu tidak terjadi," tambah Arteta. "Saya tidak memberikan alasan apa pun. Saya orang pertama yang mengerti. Saya tidak membicarakannya saat kami kalah. Saya melakukannya saat kami menang. Hari ini kartu merah. Di Manchester juga kartu merah, tapi situasinya berbeda. Itu saja."
- AFP
Kekhawatiran soal cedera menjelang laga melawan Atlético
Meskipun keputusan wasit menjadi sorotan utama, Arsenal juga harus menanti dengan cemas terkait kondisi kebugaran Havertz dan pencetak gol Eze. Kedua pemain tersebut terpaksa ditarik keluar karena masalah kebugaran selama kemenangan tipis tersebut, sehingga menimbulkan keraguan mengenai ketersediaan mereka untuk leg pertama semifinal Liga Champions melawan Atletico Madrid pada Rabu malam mendatang.
"Itu hanya masalah otot ringan," kata Arteta. "Kami tidak menganggapnya terlalu serius. Kami harus menunggu dan melihat apakah mereka bisa bermain pada Rabu nanti." Dengan jadwal pertandingan yang menumpuk dan tekanan yang semakin meningkat baik di liga domestik maupun di Eropa, Arteta pasti sangat berharap para bintang timnya bisa pulih secepat mungkin untuk perjalanan ke Spanyol.