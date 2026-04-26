Apakah ‘keputusan-keputusan besar’ justru merugikan Arsenal? Mikel Arteta kesal atas keputusan kartu merah saat The Gunners berjuang merebut gelar Liga Premier

"Saya juga harus mengatakan bahwa menurut saya, itu jelas kartu merah," kata Arteta kepada wartawan mengenai tekel yang dilakukan Pope. "Saya sudah menontonnya 10 kali. Jika Anda pernah bermain sepak bola, itu adalah kartu merah. Ini adalah kali kedua dalam dua pertandingan karena saat melawan Manchester City ketika Kai Havertz menerobos dan [Abdukodir] Khusanov melanggarnya saat skor 1-1, itu jelas kartu merah."

Pelatih asal Spanyol itu terus meluapkan kekesalannya, dengan menyatakan bahwa lokasi pelanggaran dan tidak adanya pemain yang menutupi seharusnya membuat keputusan itu mudah. "Jadi, ini juga soal margin. Semoga hal itu akan berubah. Semua orang pasti punya pendapatnya masing-masing, saya di sini untuk menyampaikan pendapat saya. Saya adalah seseorang yang sudah lama berkecimpung di dunia sepak bola. Anda bisa tanya ke pemain mana pun karena dari lintasan bola, tidak ada kiper di sana. Jika itu terjadi sebaliknya, itu adalah kartu merah," tambahnya.