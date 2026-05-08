Apakah kebangkitan Thomas Frank pasca kegagalan di Tottenham akan melibatkan Sunderland? Legenda Black Cats, Michael Gray, menanggapi pembicaraan ‘gila’ soal perubahan tersebut

Tiga pertandingan berturut-turut tanpa kemenangan, yang hanya menghasilkan satu poin, telah membuat Sunderland terpuruk ke bagian bawah kelompok tujuh tim yang berebut posisi tujuh besar. Mengingat kemajuan pesat yang telah dicapai, apakah gagal lolos ke kompetisi Eropa bisa dianggap sebagai hal yang baik untuk saat ini — mengingat musim kedua di Liga Premier terkenal sulit dilalui tanpa beban kompetisi Eropa yang turut memperumit situasi?

Menjawab pertanyaan itu, Gray menambahkan: “Jika kesempatan itu ada di depan mata, saya pikir Anda harus mengambilnya, tapi saya setuju, saya pikir ini adalah langkah demi langkah, dan bagi saya ini masih langkah-langkah kecil.

“Ada rekrutmen besar-besaran di musim panas, 14 wajah baru datang, dan mereka telah melampaui ekspektasi bersama manajer dan para pemain, dan saya rasa tidak ada yang mengira akan melihat apa yang telah ditunjukkan Sunderland musim ini.

“Ini cerita yang sangat mirip dengan Leeds. Menurut saya, Anda harus menempuh jalur untuk membuktikan diri sebagai tim Premier League dalam beberapa musim ke depan, lalu ekspektasi Anda akan naik sedikit, dan Anda ingin mencoba finis di posisi 10 besar jika memungkinkan, bahkan mungkin memiliki kesempatan setiap musim untuk masuk ke salah satu slot Eropa.

“Tapi menurut saya, untuk mencapai itu, Anda membutuhkan skuad yang lebih besar, dan perekrutan harus sempurna setiap kali mendatangkan pemain baru. Pemain yang hengkang dari klub, saya rasa kita memang mengharapkan hal itu. Jadi ini semacam perjalanan yang sedang mereka jalani saat ini, tapi perjalanan itu dimulai dengan cara yang luar biasa dalam beberapa musim terakhir di bawah asuhan Regis Le Bris.”