Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Apakah kebangkitan Thomas Frank pasca kegagalan di Tottenham akan melibatkan Sunderland? Legenda Black Cats, Michael Gray, menanggapi pembicaraan ‘gila’ soal perubahan tersebut
Le Bris membawa Sunderland kembali ke Liga Premier
Regis Le Bris berhasil meraih status pahlawan legendaris saat membawa Sunderland kembali ke kasta tertinggi pada musim pertamanya sebagai manajer. Setelah delapan tahun absen dari kasta tertinggi, dengan penurunan performa yang memalukan hingga terpuruk di League One, kemenangan di final play-off pun dirayakan di Wembley pada Mei 2025.
Banyak yang dengan cepat meramalkan nasib buruk bagi The Black Cats setelah melihat mereka kembali dari keterpurukan di EFL, tetapi perekrutan cerdas selama jendela transfer yang produktif telah memungkinkan langkah-langkah positif diambil menuju potensi finis di paruh atas klasemen dan tempat kualifikasi Eropa.
Sunderland tampil jauh lebih baik daripada beberapa klub yang dianggap lebih mapan, dengan Spurs masih berjuang untuk menghindari degradasi. Pelatih asal Denmark, Frank, memimpin awal kemunduran mereka pada musim 2025-26, setelah pindah dari Brentford ke London, dan telah menganggur sejak pertengahan Februari.
Ada yang menyarankan bahwa ia bisa saja diundang ke Timur Laut, jika Le Bris dianggap telah memaksimalkan potensi kepelatihannya, tetapi apakah Sunderland harus menawarkan Frank kesempatan untuk menebus kesalahannya?
- Getty
Apakah Frank bisa menggantikan Le Bris di Stadium of Light?
Saat ditanya mengenai gosip yang menarik itu dan apakah seorang pria dengan pengalaman luas di Liga Premier bisa menggantikan seseorang yang baru satu musim berkiprah di level tersebut, mantan bek Black Cats, Gray—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL melalui betFirstBelgium, situs resmi odds Piala Dunia—mengatakan: “Saya benar-benar terkejut ketika melihat itu, ketika rumor-rumor itu mulai beredar beberapa minggu lalu tentang kemungkinan Regis kehilangan pekerjaannya di musim panas, sementara di benak saya mungkin berpikir, apakah mereka akan menawarkan kontrak baru kepadanya dan memberinya kesempatan untuk membawa Sunderland ke level berikutnya?
“Ada beberapa pertandingan musim ini, dan mungkin ini adalah hal yang telah diperhatikan oleh pemilik Sunderland, di mana mereka terlihat tidak pada tempatnya, mereka mencari pemimpin saat Granit Xhaka tidak masuk starting XI, dan mereka gagal, yang sedikit mengejutkan.
“Saya tidak tahu, dunia sepak bola memang gila, bukan? Maksud saya, jika mereka melakukan perubahan, saya pikir semua orang di Sunderland akan sedikit kecewa. Tapi jika orang yang mereka bicarakan untuk menggantikannya adalah Thomas Frank, dia punya pengalaman di Premier League, jadi dia pasti akan cocok dan beradaptasi dengan baik di klub itu.
“Mereka tampaknya yang paling tahu — terkadang perubahan bukanlah hal yang tepat, tetapi jika Anda ingin naik ke level berikutnya, maka perubahan adalah hal yang mutlak.”
Bagaimana Black Cats harus membangun tim mereka mulai dari sini
Tiga pertandingan berturut-turut tanpa kemenangan, yang hanya menghasilkan satu poin, telah membuat Sunderland terpuruk ke bagian bawah kelompok tujuh tim yang berebut posisi tujuh besar. Mengingat kemajuan pesat yang telah dicapai, apakah gagal lolos ke kompetisi Eropa bisa dianggap sebagai hal yang baik untuk saat ini — mengingat musim kedua di Liga Premier terkenal sulit dilalui tanpa beban kompetisi Eropa yang turut memperumit situasi?
Menjawab pertanyaan itu, Gray menambahkan: “Jika kesempatan itu ada di depan mata, saya pikir Anda harus mengambilnya, tapi saya setuju, saya pikir ini adalah langkah demi langkah, dan bagi saya ini masih langkah-langkah kecil.
“Ada rekrutmen besar-besaran di musim panas, 14 wajah baru datang, dan mereka telah melampaui ekspektasi bersama manajer dan para pemain, dan saya rasa tidak ada yang mengira akan melihat apa yang telah ditunjukkan Sunderland musim ini.
“Ini cerita yang sangat mirip dengan Leeds. Menurut saya, Anda harus menempuh jalur untuk membuktikan diri sebagai tim Premier League dalam beberapa musim ke depan, lalu ekspektasi Anda akan naik sedikit, dan Anda ingin mencoba finis di posisi 10 besar jika memungkinkan, bahkan mungkin memiliki kesempatan setiap musim untuk masuk ke salah satu slot Eropa.
“Tapi menurut saya, untuk mencapai itu, Anda membutuhkan skuad yang lebih besar, dan perekrutan harus sempurna setiap kali mendatangkan pemain baru. Pemain yang hengkang dari klub, saya rasa kita memang mengharapkan hal itu. Jadi ini semacam perjalanan yang sedang mereka jalani saat ini, tapi perjalanan itu dimulai dengan cara yang luar biasa dalam beberapa musim terakhir di bawah asuhan Regis Le Bris.”
- Getty
Jadwal Pertandingan Sunderland 2025-26: Pertandingan Penting di Fase Akhir Musim
Babak terbaru dari perjalanan tersebut akan berakhir pada 24 Mei. Sunderland masih memiliki beberapa pertandingan menarik yang patut dinantikan melawan Manchester United, Everton, dan Chelsea — dengan Setan Merah dan The Blues yang akan bertandang ke Stadium of Light.
Itulah jenis pertandingan yang sangat dinantikan para penggemar saat tim masih terpuruk di League One. Le Bris telah mewujudkan impian tersebut, namun apakah pria Prancis berusia 50 tahun itu akan diberi kesempatan untuk membawa tim ambisius ini ke level berikutnya masih harus dilihat.