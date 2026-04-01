Apakah Karim Adeyemi harus hengkang sekarang? BVB tampaknya hanya memiliki anggaran transfer yang terbatas

Karim Adeyemi dikabarkan menjadi kandidat terkuat untuk dilepas. Meskipun ia telah ditawari perpanjangan kontrak, suasana di dalam klub dilaporkan telah berubah. Dalam rapat internal terbaru, pandangan bahwa Adeyemi dapat digantikan dari segi performa olahraga semakin mendominasi.

Adeyemi sendiri sejauh ini juga belum menunjukkan minat untuk memperpanjang kontraknya. Ia berambisi pindah ke Liga Premier. Mengingat situasi kontraknya, biaya transfernya diperkirakan mencapai sekitar 50 juta euro, demikian dilaporkan.