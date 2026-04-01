Jika Borussia Dortmund tidak menjual pemain pada musim panas mendatang, klub tersebut akan memiliki anggaran transfer sebesar 25 juta euro. Hal itu dilaporkan oleh Sport Bild.
Apakah Karim Adeyemi harus hengkang sekarang? BVB tampaknya hanya memiliki anggaran transfer yang terbatas
Karim Adeyemi dikabarkan menjadi kandidat terkuat untuk dilepas. Meskipun ia telah ditawari perpanjangan kontrak, suasana di dalam klub dilaporkan telah berubah. Dalam rapat internal terbaru, pandangan bahwa Adeyemi dapat digantikan dari segi performa olahraga semakin mendominasi.
Adeyemi sendiri sejauh ini juga belum menunjukkan minat untuk memperpanjang kontraknya. Ia berambisi pindah ke Liga Premier. Mengingat situasi kontraknya, biaya transfernya diperkirakan mencapai sekitar 50 juta euro, demikian dilaporkan.
BVB: Akankah ada dua pemain baru yang segera didatangkan?
Uang yang tampaknya sangat dibutuhkan BVB untuk mendatangkan pemain baru yang berkualitas. Menurut Sport Bild, klub berencana merekrut dua pemain yang dapat langsung meningkatkan performa tim asuhan pelatih Niko Kovac. Kedalaman skuad juga akan ditingkatkan lagi melalui satu atau dua transfer.
Perekrutan dua pemain muda, Kaua Prates (17, bek kiri) dan Justin Lerma (17, gelandang serang), sudah dipastikan. Namun, direktur olahraga baru Nils-Ole Book masih memiliki beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Terutama di lini tengah bertahan serta di lini pertahanan, masih diperlukan tindakan. Jika Adeyemi hengkang, setidaknya dibutuhkan satu pemain penyerang lagi.
BVB - Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan Borussia Dortmund berikutnya
Tanggal Pertandingan 4 April, pukul 18.30 VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga) 11 April, pukul 15.30 BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga) 18 April, pukul 15.30 TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)