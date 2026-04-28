Phil Foden Man City
Richard Martin

Apakah karier Phil Foden di Man City sudah tamat? Pahlawan asli klub ini mungkin harus meninggalkan klub tempat ia tumbuh besar demi membangkitkan kembali kariernya - dan menghindari nasib yang sama seperti Jack Grealish

Dalam dua bulan terakhir, Phil Foden lebih sering menjadi starter di Wembley daripada di Etihad Stadium. Namun, semua pertandingan itu berakhir dengan cara yang sudah tak asing lagi dan menyedihkan, di mana gelandang Manchester City dan timnas Inggris itu ditarik keluar setelah menampilkan performa individu yang sangat mengecewakan.

Jika dua penampilan terakhir Foden di "rumah sepak bola" saat membela tim nasional pada bulan Maret menjadi pertanda buruk bagi harapannya untuk lolos ke Piala Dunia, penampilannya yang kurang memuaskan bersama Manchester City saat melawan Southampton dalam semifinal Piala FA Sabtu lalu telah menimbulkan keraguan mengenai masa depannya dalam jangka panjang di klub tempat ia menghabiskan sebagian besar hidupnya dan menjadi salah satu pemain terbaik sepanjang masa di usia 25 tahun.

Prospek Foden meninggalkan City tak terbayangkan dua tahun lalu saat ia mengantarkan mereka meraih gelar Premier League keempat berturut-turut dengan 19 gol dan delapan assist, serta pantas meraih semua penghargaan Pemain Terbaik Musim Ini di level domestik. Hal itu bahkan tampak sangat tidak mungkin empat bulan lalu, saat ia mencetak lima gol dalam tiga pertandingan dan Pep Guardiola menyatakan ia "kembali" setelah perjuangannya di dalam dan luar lapangan musim sebelumnya.

Namun, bocah yang bergabung dengan City pada usia delapan tahun dan yang dinyatakan Guardiola sebagai 'pemain paling berbakat yang pernah dilatihnya' kini tengah mengalami kemerosotan performa lagi di tahap kritis kariernya bagi klub dan negaranya, sehingga keputusan yang mengubah hidup mungkin perlu diambil.

  Manchester City v Southampton - Emirates FA Cup Semi Final

    Kekeringan gol yang berkepanjangan

    Foden mendapat sambutan meriah dari para pendukung City saat ia ditarik keluar oleh Guardiola dan digantikan oleh Savinho pada menit ke-58 akhir pekan lalu, namun tampaknya hal itu lebih merupakan bentuk empati daripada rasa terima kasih dari para pendukung yang datang ke Wembley. Foden nyaris tidak berkontribusi apa-apa saat menghadapi lawan dari divisi Championship, sementara Savinho langsung menciptakan ancaman lebih besar begitu ia masuk menggantikannya.

    Sayangnya, penampilan itu sejalan dengan performa Foden pada tahun 2026. Ia gagal mencetak gol dalam 24 penampilannya terakhir untuk City, hanya menyumbang satu assist selama periode tersebut. Pertandingan melawan Southampton adalah penampilan pertamanya sebagai starter untuk City dalam tujuh minggu, dan fakta bahwa ia dipilih sementara pemain seperti Erling Haaland, Jeremy Doku, Antoine Semenyo, Bernardo Silva, dan Marc Guehi memulai pertandingan dari bangku cadangan hanyalah pengingat terbaru bahwa ia telah terpinggirkan di skuad Guardiola, hanya dimainkan saat pelatih ingin memberi istirahat kepada pemain terbaiknya.

    Foden tidak dimainkan sebagai pemain pengganti saat melawan Liverpool di liga pada bulan Februari lalu dan hanya mendapat lima menit waktu bermain sebagai pemain pengganti dalam pertandingan perebutan gelar juara melawan Arsenal baru-baru ini. Sementara itu, dalam final Carabao Cup melawan The Gunners, ia baru dimasukkan pada waktu tambahan.

    • Iklan
    Pertempuran yang tak terelakkan

    Terakhir kali Foden diturunkan sebagai starter melawan lawan dari ‘Enam Besar’ adalah dalam laga derby melawan Manchester United pada Januari lalu, saat ia digantikan oleh Rayan Cherki pada babak pertama. Pemain internasional Prancis itu telah menggantikan Foden sebagai gelandang serang utama City selama beberapa bulan terakhir, tetapi Guardiola memilih untuk memainkan mereka berdua sebagai starter di Wembley. Hal itu tidak berhasil, dengan Foden berulang kali menghalangi Cherki dan terlihat terhambat sementara pemain yang didatangkan seharga £34 juta pada musim panas itu mendikte permainan City, meskipun dengan keberhasilan yang terbatas.

    Cherki awalnya dianggap sebagai pengganti Kevin De Bruyne saat ia datang dari Lyon, namun tampaknya ia juga telah mengambil posisi Foden. Ketika ditanya tentang Foden yang tergeser dari starting XI awal bulan ini, Guardiola secara langsung membandingkannya dengan pemain Prancis yang eksentrik itu, dan menegaskan bahwa waktu tidak menunggu siapa pun di tim City yang sangat kompetitif ini, bahkan putra kesayangan mereka dari Stockport.

    "Cherki luar biasa. Phil bermain di posisi yang kurang lebih sama dan harus bersaing dengan Rayan," kata Guardiola. "Ada pemain seperti Wayne Rooney dan tipe pemain lain yang telah tampil luar biasa selama 11, 12, 13, 14, atau 15 tahun sepanjang musim 11 bulan. Yang lain, kadang-kadang [penurunan performa] terjadi. Mereka tidak perlu khawatir, tapi harus menganggapnya sebagai tantangan.

    "Semua gelar yang kami raih, Phil ada di sana dan dia berperan penting dalam hal itu. Tapi hal ini bisa terjadi, [kamu harus berpikir] 'Oke, aku harus bersaing dengan rekan setimku yang datang dari luar negeri dan ingin membuktikan diri di Liga Premier serta membangun reputasi mereka'."

    'Musim terburuk' ditinjau kembali

    Dalam konferensi pers yang sama, Guardiola berusaha tidak membuat keributan soal Foden, dengan menyatakan bahwa ini hanyalah masalah kecil dibandingkan dengan musim terburuknya pada 2024-25: "Menurut saya, musim terburuk Phil adalah musim lalu, tapi musim ini hingga November sebenarnya sangat bagus. Pada akhirnya, pemain harus bersaing dengan rekan setimnya dan rekan setim itu memberikan tantangan bagi Anda. Ketika Anda mendatangkan pemain baru dari luar dan mengganti pemain baru, ada saat-saat di mana mereka lebih baik dan Anda harus melakukannya."

    Yang mencolok, kemudian, adalah bahwa Foden berada di jalur untuk menyelesaikan musim ini dengan angka yang sama seperti musim terburuknya, setelah mencetak 10 gol di semua kompetisi di setiap musim, meskipun telah menyumbang dua assist lebih banyak musim ini. Dan dia tidak mampu menjawab tantangan yang diberikan rekan setim barunya seperti Cherki. 

    Guardiola ditanya tentang Foden setelah semifinal Sabtu lalu dan dia menegaskan, seperti yang pernah dilakukannya sebelumnya, bahwa dia tidak ragu sang pahlawan lokal akan kembali ke performa terbaiknya.

    "Ini hanya soal waktu kapan dia akan kembali," katanya. Dan ketika ditanya apakah dia masih percaya pada Foden, Guardiola menjawab: "Tentu saja." 

    Perbandingan dengan Grealish

    Namun, para jurnalis dan penggemar mulai merasakan suasana déjà vu terkait Guardiola dan Foden. Pelatih tersebut pernah mengatakan pada bulan Februari, "Saya sama sekali, sama sekali, sama sekali tidak ragu pada Phil. Dia harus memulihkan diri dan hanya fokus pada bermain sepak bola serta pergi memancing. Saat dia sudah seperti itu, Phil akan kembali."

    Dan sulit untuk tidak teringat pada pernyataan Guardiola sebelumnya tentang pemain lain yang pernah menjanjikan banyak hal bagi City dan Inggris, namun kini telah meredup: Jack Grealish.

    Ketika Grealish menjadi cadangan yang tidak dimainkan dalam kekalahan final Piala FA 2024 melawan United, Guardiola berkata, "Dia akan kembali. Dia mengalami kesulitan musim ini dan Jeremy [Doku] telah membuat kemajuan luar biasa seperti yang semua orang lihat dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Tapi Jack akan kembali ke level musim lalu, saya cukup yakin."

    Namun, Guardiola akhirnya harus mengakui bahwa dia salah mengenai Grealish. "Apakah saya menginginkan Jack yang memenangkan treble? Ya. Saya menginginkannya. Tapi saya berusaha jujur pada diri sendiri mengenai hal itu," katanya pada Januari 2025.

    Tempat di Piala Dunia terancam

    Tujuh bulan kemudian, Grealish hengkang dan bergabung dengan Everton sebagai pemain pinjaman. Ia mengawali musim dengan impresif bersama The Toffees sebelum mengalami cedera kaki serius yang memaksanya mengakhiri musim lebih awal. Tampaknya menikmati masa istirahatnya, foto-foto Grealish yang tertidur di sebuah bar atap di Manchester, dikelilingi botol-botol minuman, beredar pada akhir pekan lalu.

    Tidak ada indikasi bahwa Foden terlibat dalam gaya hidup pesta semacam itu, namun kariernya tampaknya mulai melenceng ke arah yang serupa di usia yang masih sangat muda, 25 tahun. Penurunan performanya sangat tidak tepat waktu karena Piala Dunia sudah di depan mata dan Thomas Tuchel telah mengakui bahwa ia mungkin tidak masuk skuad.

    Guardiola mendesak Foden untuk mencoba mengubah pikiran sang pelatih, dengan mengatakan setelah penampilan buruknya bersama The Three Lions melawan Uruguay dan Jepang, "Kesempatan-kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Jika kamu mendapat kesempatan, mainlah sebaik mungkin agar terpilih karena ini hanya terjadi sekali dalam empat tahun. Kamu harus melakukannya."

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Lalu ada pertanyaan mengenai masa depannya di City. Kontrak Foden akan berakhir pada 2027, dan beberapa bulan lalu sepertinya sudah pasti bahwa ia akan mendapatkan perpanjangan kontrak. Namun, meskipun kabarnya City masih berkeinginan untuk menawarinya kontrak baru, kejadian-kejadian belakangan ini mungkin membuat klub berubah pikiran.

    City tentu saja akan enggan memberikan kontrak jangka panjang dengan gaji besar kepada pemain yang sudah tersingkir dari susunan pemain inti, dan Foden juga harus waspada terhadap ikatan kontrak yang akan membatasi pilihan masa depannya.

    Foden selalu tampak seperti pemain yang setia pada satu klub, tetapi prospek kepergiannya dari City tidak hanya terasa semakin mungkin, tetapi juga satu-satunya cara untuk mengembalikan kariernya ke jalur yang benar secara permanen.

