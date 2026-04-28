Apakah karier Phil Foden di Man City sudah tamat? Pahlawan asli klub ini mungkin harus meninggalkan klub tempat ia tumbuh besar demi membangkitkan kembali kariernya - dan menghindari nasib yang sama seperti Jack Grealish

Jika dua penampilan terakhir Foden di "rumah sepak bola" saat membela tim nasional pada bulan Maret menjadi pertanda buruk bagi harapannya untuk lolos ke Piala Dunia, penampilannya yang kurang memuaskan bersama Manchester City saat melawan Southampton dalam semifinal Piala FA Sabtu lalu telah menimbulkan keraguan mengenai masa depannya dalam jangka panjang di klub tempat ia menghabiskan sebagian besar hidupnya dan menjadi salah satu pemain terbaik sepanjang masa di usia 25 tahun.

Prospek Foden meninggalkan City tak terbayangkan dua tahun lalu saat ia mengantarkan mereka meraih gelar Premier League keempat berturut-turut dengan 19 gol dan delapan assist, serta pantas meraih semua penghargaan Pemain Terbaik Musim Ini di level domestik. Hal itu bahkan tampak sangat tidak mungkin empat bulan lalu, saat ia mencetak lima gol dalam tiga pertandingan dan Pep Guardiola menyatakan ia "kembali" setelah perjuangannya di dalam dan luar lapangan musim sebelumnya.

Namun, bocah yang bergabung dengan City pada usia delapan tahun dan yang dinyatakan Guardiola sebagai 'pemain paling berbakat yang pernah dilatihnya' kini tengah mengalami kemerosotan performa lagi di tahap kritis kariernya bagi klub dan negaranya, sehingga keputusan yang mengubah hidup mungkin perlu diambil.