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Apakah karier Harry Maguire bersama timnas Inggris sudah berakhir? Mantan bek tengah Inggris, Des Walker, menjelaskan mengapa bek Manchester United itu mungkin akan tertahan di 66 penampilan
Maguire dicoret dari tugas Piala Dunia 2026
Setelah sempat terkatung-katung selama 18 bulan, Maguire kembali masuk skuad England untuk laga-laga uji coba prapiala Dunia pada Maret 2026. Ia tampil dalam pertemuan melawan Uruguay dan Jepang.
Tidak ada tempat baginya di pesawat menuju Amerika Utara pada musim panas itu, dengan John Stones, Ezri Konsa, Marc Guehi, Dan Burn, dan Jarell Quansah yang dipilih. Trevoh Chalobah dipanggil sebagai pelapis setelah Tino Livramento mengalami cedera.
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Kepercayaan telah diraih lagi di Manchester United
Maguire mengungkapkan kekecewaannya karena diabaikan, setelah tidak pernah sebelumnya mengecewakan negaranya di turnamen besar. Namun, ia memang sudah cukup lama berjuang mengubah para peragu menjadi pihak yang percaya.
Pertanyaan serius mengenai masa depannya di Old Trafford sempat mencuat ketika ban kapten klub dicopot darinya dan ia disingkirkan ke bangku cadangan, tetapi ia kembali mendapatkan dukungan dan kepercayaan di Manchester, yang berujung pada penandatanganan kontrak baru berdurasi 12 bulan.
Maguire menjadi pemain reguler di bawah Michael Carrick, saat ia berjuang menutup kebocoran di lini pertahanan pada 2026-27, dan banyak yang menyarankan bahwa pemain 33 tahun yang lugas itu masih bisa memanfaatkan pengalamannya yang luas bersama Inggris.
Apakah Maguire telah memainkan laga terakhirnya untuk Inggris?
Tuchel tampaknya punya pandangan lain. Ketika ditanya apakah hari-hari Maguire sebagai pemain senior timnas sudah berakhir, mantan bintang England Walker, yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL berkat KingWins, mengatakan: "Anda mungkin berpikir begitu, tetapi dari sisi kepercayaan diri saya rasa dia sempat terpukul cukup keras pada beberapa kesempatan. Terkadang Anda tidak mudah pulih dari itu karena begitu Anda membuat kesalahan atau kalah dalam sebuah pertandingan, semua orang langsung menyerang Anda.
"Dia harus fokus, mendapatkan waktu bermain yang konsisten di Manchester United, dan bermain bagus. Saya rasa dia seharusnya tidak memikirkan England saat ini. Dia harus berkonsentrasi untuk kembali menjadi pemain seperti dirinya dulu.
"Jika peluang di England muncul karena seseorang cedera atau sesuatu terjadi, maka tentu saja ambil kesempatan itu. Saya tidak mengatakan dia harus mengesampingkan England. Dia hanya perlu fokus pada sepakbola klubnya dan menyingkirkan keraguan orang lain tentang dirinya dari pikirannya.
"Saya menonton Manchester United melawan Fulham dan, sejujurnya, ada dua lini pertahanan buruk di lapangan. Kedua tim terlihat tidak terorganisir dan itu bisa saja berakhir 5-5.
"Maguire punya kemampuan. Dan saya juga tidak merasa lini pertahanan England sudah pasti. Jika Anda kebobolan banyak gol di turnamen besar, terutama ketika Anda punya dua gelandang bertahan di depan Anda, ada sesuatu yang perlu dibenahi.
"Anda memenangkan turnamen dan liga dengan tidak kebobolan gol. Lihat Arsenal. Begitu Anda mulai rapuh, Anda menempatkan diri Anda di bawah tekanan. Jika Anda harus mencetak dua atau tiga gol setiap pekan hanya untuk memenangkan pertandingan sepakbola, itu tidak akan terjadi setiap saat."
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Jadwal Inggris 2026: UEFA Nations League dibuka melawan Spanyol
Inggris berharap bisa tampil sedikit lebih solid saat membuka kampanye terbaru mereka di UEFA Nations League. Juara Piala Dunia Spanyol dijadwalkan datang ke Stadion Wembley pada Sabtu untuk memulai aksi Grup A3.
Ceko dan Kroasia juga akan dihadapi dalam dua pekan ke depan, dengan Maguire termasuk di antara mereka yang harus menyaksikan dari kejauhan. Ia akan menghabiskan waktu di lapangan latihan di Carrington saat United, yang tidak meraih kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir mereka dan hanya mengambil dua poin Premier League dari sembilan poin terakhir yang tersedia, menghitung hari menuju laga kandang melawan Tottenham pada 10 Oktober.
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