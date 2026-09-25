Tuchel tampaknya punya pandangan lain. Ketika ditanya apakah hari-hari Maguire sebagai pemain senior timnas sudah berakhir, mantan bintang England Walker, yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL berkat KingWins, mengatakan: "Anda mungkin berpikir begitu, tetapi dari sisi kepercayaan diri saya rasa dia sempat terpukul cukup keras pada beberapa kesempatan. Terkadang Anda tidak mudah pulih dari itu karena begitu Anda membuat kesalahan atau kalah dalam sebuah pertandingan, semua orang langsung menyerang Anda.

"Dia harus fokus, mendapatkan waktu bermain yang konsisten di Manchester United, dan bermain bagus. Saya rasa dia seharusnya tidak memikirkan England saat ini. Dia harus berkonsentrasi untuk kembali menjadi pemain seperti dirinya dulu.

"Jika peluang di England muncul karena seseorang cedera atau sesuatu terjadi, maka tentu saja ambil kesempatan itu. Saya tidak mengatakan dia harus mengesampingkan England. Dia hanya perlu fokus pada sepakbola klubnya dan menyingkirkan keraguan orang lain tentang dirinya dari pikirannya.

"Saya menonton Manchester United melawan Fulham dan, sejujurnya, ada dua lini pertahanan buruk di lapangan. Kedua tim terlihat tidak terorganisir dan itu bisa saja berakhir 5-5.

"Maguire punya kemampuan. Dan saya juga tidak merasa lini pertahanan England sudah pasti. Jika Anda kebobolan banyak gol di turnamen besar, terutama ketika Anda punya dua gelandang bertahan di depan Anda, ada sesuatu yang perlu dibenahi.

"Anda memenangkan turnamen dan liga dengan tidak kebobolan gol. Lihat Arsenal. Begitu Anda mulai rapuh, Anda menempatkan diri Anda di bawah tekanan. Jika Anda harus mencetak dua atau tiga gol setiap pekan hanya untuk memenangkan pertandingan sepakbola, itu tidak akan terjadi setiap saat."