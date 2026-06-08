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Apakah Kanada mampu menghadapi lonjakan antusiasme seputar Piala Dunia? Lapangan, pelatih, dan pendanaan tetap menjadi masalah utama

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World Cup
Canada

Piala Dunia 2026 berpotensi memicu ledakan popularitas sepak bola di Kanada, namun keterbatasan lapangan, fasilitas, pelatih, dan dana mungkin akan menghambat pertumbuhan olahraga ini.

TORONTO — Seiring bergulirnya Piala Dunia di Amerika Utara, sejumlah pemain terbaik dunia kini berlatih di fasilitas mewah yang hanya bisa diimpikan oleh banyak klub Eropa, dengan tim-tim tersebut mendirikan markas di berbagai wilayah di Amerika Serikat dan Meksiko.

Namun, hanya dua dari 48 tim yang akan bermarkas di Kanada. Fasilitas Vancouver Whitecaps di Universitas British Columbia berfungsi sebagai markas tuan rumah bersama, sementara rival CONCACAF, Panama, mendirikan markas di New Tecumseth di sebuah resor yang berjarak sekitar 90 menit berkendara dari Toronto.

Dan ini adalah masalah yang mencolok.

Berbeda dengan mitra tuan rumahnya, Kanada tidak memiliki infrastruktur olahraga yang memadai, dan bahkan tim NHL terkemuka di Vancouver pun tidak memiliki ruang latihan khusus. Dalam sepak bola, keluhan mengenai markas besar hanyalah puncak gunung es.

"Tidak diragukan lagi bahwa topik utama yang menjadi prioritas bagi setiap pemimpin sepak bola di negara ini adalah fasilitas," kata Johnny Misley, CEO Ontario Soccer, kepada GOAL dari posisinya yang mengawasi sepak bola di provinsi terpadat di Kanada. "Permainan ini berkembang, pertumbuhan terjadi, tetapi kita membutuhkan lebih banyak infrastruktur untuk mendukung hal itu."

Ada harapan di Kanada bahwa antusiasme terhadap sepak bola akan meningkat setelah Piala Dunia. Baik yang terorganisir maupun rekreasi, hal ini selalu terjadi ketika sebuah olahraga memikat hati bangsa, seperti terlihat dari banyaknya bola bisbol yang dilempar di taman-taman musim gugur lalu saat Toronto Blue Jays melaju ke World Series.

Namun, sepak bola sudah berada di batas kemampuannya. Mungkin mengejutkan bagi sebagian orang, tetapi olahraga indah ini telah menjadi olahraga paling populer untuk dimainkan di Kanada selama puluhan tahun. Di Ontario, terdapat 309.000 pemain sepak bola terdaftar, sebagian besar adalah anak muda, dibandingkan dengan 206.000 pemain hoki.

Namun, karena kurangnya infrastruktur fisik, terutama di wilayah yang sensitif terhadap iklim selama musim dingin yang keras, tantangan pendanaan, dan keputusan pembangunan untuk komunitas baru, lebih banyak apartemen yang dibangun daripada aset komunitas seperti lapangan sepak bola. Akibatnya, potensi pertumbuhan sepak bola di negara ini bisa jadi terbatas hanya karena kurangnya ruang untuk bermain.

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    Pertumbuhan sepak bola di Kanada melampaui perkembangan infrastrukturnya

    Di sebagian besar malam hari di Toronto, kota terbesar keempat di Amerika Utara, serta di kota-kota besar lainnya, sudah menjadi hal yang biasa melihat empat atau lima tim berbagi lapangan.

    Di musim dingin, situasinya bisa lebih ekstrem, ketika cuaca buruk memaksa semua orang kecuali mereka yang berada di Pantai Barat untuk menggunakan fasilitas dalam ruangan yang terbatas.

    "Fasilitas dalam ruangan sangat penting, begitu pula lapangan rumput luar ruangan," kata Misley. "Kami ingin menempatkan diri di posisi terbaik agar dapat menunjukkan kepada mereka apa itu sepak bola yang indah, dan semoga, sebagai warisan Piala Dunia, kami dapat mengubah semua antusiasme itu menjadi lebih banyak pemain, lebih banyak pelatih, lebih banyak wasit, lebih banyak sukarelawan, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar."

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    Mengapa Piala Dunia tidak akan menyelesaikan krisis infrastruktur di Kanada

    Sepak bola Kanada akan mendapatkan sejumlah infrastruktur baru berkat Piala Dunia.

    Namun, turnamen ini akan meninggalkan warisan yang jauh lebih sedikit pada struktur olahraga negara ini dibandingkan Olimpiade pada tahun 1976, 1988, dan 2010, ketika fasilitas-fasilitas baru dibangun secara besar-besaran di Montreal, Calgary, dan Vancouver, yang membantu mendorong sektor olahraga elit Kanada mencapai prestasi tingkat rekor pada Olimpiade-Olimpiade berikutnya.

    "Salah satu kesenjangan terbesar dalam lingkungan olahraga Kanada adalah kurangnya infrastruktur, dan jarak antara infrastruktur yang hebat dengan kesenjangan tersebut adalah hal yang paling saya khawatirkan," kata Menteri Negara Bidang Olahraga Adam van Koeverden kepada GOAL.

    "Itulah kesenjangan terbesar. Kita membutuhkan lebih banyak, entah itu gym indoor, lapangan olahraga, lapangan sepak bola, lintasan, kolam renang, arena es, apa pun itu, kita membutuhkan lebih banyak. Komunitas kita dan generasi atlet berikutnya serta orang-orang yang aktif berolahraga layak mendapatkannya."

    Secara total, Kanada telah menghabiskan sekitar $1,3 miliar dana pajak untuk menjadi tuan rumah 13 pertandingan Piala Dunia di Toronto dan Vancouver. Kedua kota tuan rumah tersebut membangun lapangan rumput baru dan gedung olahraga di satu lokasi, yang tidak sesuai dengan rencana awal mereka yang lebih luas setelah FIFA mengurangi tuntutannya.

    Pemerintah Kota Toronto juga menjanjikan 12 lapangan mini baru di seluruh kota untuk para pemain muda, tetapi hanya empat yang telah dibangun tepat waktu untuk Piala Dunia, meskipun lapangan sementara di tepi pantai Toronto dengan cepat menjadi aset komunitas yang sering digunakan.

    Untuk olahraga yang dulunya dikenal karena mudah diakses, mencari tempat untuk bermain kini menjadi semakin sulit dan memengaruhi semua tingkatan.

    Jesse Symons, pelatih kepala UBC Thunderbirds Vancouver, program sepak bola wanita paling berprestasi di olahraga universitas Kanada, mengatakan klub-klub lokal harus strategis dalam merancang program mereka, dan ia khawatir beberapa di antaranya mungkin perlu menambahkan daftar tunggu.

    "Ada beberapa liga musim panas dan musim semi yang sudah cukup ramai, dan mungkin beberapa klub akan melihatnya sebagai waktu untuk mencoba meningkatkan jumlah peserta," katanya kepada GOAL. Sepak bola di Vancouver secara tradisional dimainkan selama musim dingin, mirip dengan Eropa, karena iklim wilayah yang moderat."

    "Beberapa pemerintah kota juga memperpanjang masa pakai lapangan sintetis mereka tanpa menggantinya. Jika itu untuk pemain rekreasi, mungkin tidak masalah, tetapi saya rasa Anda sudah melihat banyak program berkinerja tinggi yang mencari tempat lain."

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    Kanada membutuhkan lebih banyak pelatih untuk mempertahankan pertumbuhannya

    Meskipun Kanada mampu mengatasi masalah fasilitasnya, ekosistem sepak bola modern di negara tersebut masih relatif belum berkembang. Kemungkinan besar, sistem tersebut belum siap untuk menampung lonjakan partisipasi yang signifikan.

    Seperti halnya di Amerika Utara pada umumnya, banyak pelatih di tingkat rekreasi adalah sukarelawan, dengan orang tua sering kali turun tangan di kelompok usia yang lebih muda. Namun, mengingat Kanada telah absen selama 36 tahun dari Piala Dunia pria, sepak bola sering kali berada di luar kesadaran nasional, yang menyebabkan kesenjangan pengetahuan antar generasi seputar olahraga ini.

    Beberapa studi menunjukkan bahwa seorang pelatih dapat menjadi salah satu figur paling berpengaruh dalam kehidupan seorang anak muda dan faktor kritis dalam membantu atlet tetap berada di dunia olahraga. Tanpa dasar pengetahuan yang kuat atau pemahaman tentang cara memimpin anak-anak, atlet muda berisiko putus sekolah atau menghadapi tantangan fisik dan mental.

    "Kami membutuhkan lebih banyak sukarelawan untuk melatih tim-tim muda ini," kata Symons. "Namun, kami juga membutuhkan dukungan dari pihak yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa mereka melakukan pekerjaan dengan baik dan benar-benar ingin mendorong para pemain tersebut untuk tetap berada di dunia olahraga dan kemudian berkembang di dalamnya."

    Bagi Misley, kurangnya pengetahuan tidak hanya terbatas pada pembinaan, tetapi juga memengaruhi hampir setiap aspek permainan. Oleh karena itu, Ontario Soccer berfokus pada pembangunan jalur pendidikan selain meningkatkan pendaftaran pemain.

    "Kami membutuhkan orang-orang yang dapat membantu memberikan kepemimpinan dan pengembangan bagi para pemain muda yang bermain sepak bola, serta turun ke lapangan untuk benar-benar mengajari mereka," katanya.

    "Namun, Anda memerlukan dasar pengetahuan untuk melakukannya, jadi kami juga berfokus pada klinik dan kursus yang harus diikuti oleh para pelatih untuk mencapai tingkat minimum sepanjang pendidikan mereka guna memastikan mereka dapat memberikan layanan berkualitas, karena hal itu sangat penting."

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    Dana baru ini berpotensi mengubah wajah sepak bola Kanada

    Masa depan sepak bola Kanada tidak sepenuhnya suram.

    Pada bulan Mei, pemerintah federal, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Mark Carney dan van Koeverden, mengumumkan investasi sebesar $660 juta selama lima tahun ke dalam sistem olahraga Kanada, yang oleh sebuah komisi pemerintah digambarkan sebagai "rusak."

    Dari total tersebut, $110 juta akan dialokasikan untuk meningkatkan partisipasi pemuda, terutama di komunitas yang kurang terwakili, serta memperbaiki sistem olahraga yang aman di dalam organisasi olahraga. Sebagian dana juga akan mendukung program tingkat elit.

    Sepak bola, dengan basis partisipasi massalnya, diperkirakan akan menerima porsi yang signifikan. Saat ini, sudah ada investasi federal sebesar $9,8 juta untuk fase pertama pusat pelatihan nasional, dan dana tambahan diharapkan akan disalurkan.

    Banyak yang berharap investasi tersebut dapat membantu mendanai pembangunan fasilitas baru dan memperbaiki ekosistem yang selama ini kesulitan mengikuti permintaan.

    Jika hal itu terwujud, Kanada dapat kembali sepenuhnya mengukuhkan posisinya sebagai negara olahraga dan kekuatan sepak bola yang sedang naik daun. Namun, untuk saat ini, semua mata tertuju pada Piala Dunia, dengan harapan sistem saat ini dapat menyambut pemain baru dan tumbuh bersama mereka menuju generasi berikutnya.

    "Semua orang telah mempersiapkan diri untuk Piala Dunia sejak lama, dan dengan cara yang sangat positif, kami mengatakan sirkus akan datang ke kota ini, jadi kenakan sabuk pengaman Anda dan bersiaplah," kata Misley. "Semuanya sangat menarik, dan saya yakin kita akan memiliki banyak kisah dan kenangan indah dari acara ini ketika semuanya telah usai."

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