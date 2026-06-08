Apakah Kanada mampu menghadapi lonjakan antusiasme seputar Piala Dunia? Lapangan, pelatih, dan pendanaan tetap menjadi masalah utama

TORONTO — Seiring bergulirnya Piala Dunia di Amerika Utara, sejumlah pemain terbaik dunia kini berlatih di fasilitas mewah yang hanya bisa diimpikan oleh banyak klub Eropa, dengan tim-tim tersebut mendirikan markas di berbagai wilayah di Amerika Serikat dan Meksiko.

Namun, hanya dua dari 48 tim yang akan bermarkas di Kanada. Fasilitas Vancouver Whitecaps di Universitas British Columbia berfungsi sebagai markas tuan rumah bersama, sementara rival CONCACAF, Panama, mendirikan markas di New Tecumseth di sebuah resor yang berjarak sekitar 90 menit berkendara dari Toronto.

Dan ini adalah masalah yang mencolok.

Berbeda dengan mitra tuan rumahnya, Kanada tidak memiliki infrastruktur olahraga yang memadai, dan bahkan tim NHL terkemuka di Vancouver pun tidak memiliki ruang latihan khusus. Dalam sepak bola, keluhan mengenai markas besar hanyalah puncak gunung es.

"Tidak diragukan lagi bahwa topik utama yang menjadi prioritas bagi setiap pemimpin sepak bola di negara ini adalah fasilitas," kata Johnny Misley, CEO Ontario Soccer, kepada GOAL dari posisinya yang mengawasi sepak bola di provinsi terpadat di Kanada. "Permainan ini berkembang, pertumbuhan terjadi, tetapi kita membutuhkan lebih banyak infrastruktur untuk mendukung hal itu."

Ada harapan di Kanada bahwa antusiasme terhadap sepak bola akan meningkat setelah Piala Dunia. Baik yang terorganisir maupun rekreasi, hal ini selalu terjadi ketika sebuah olahraga memikat hati bangsa, seperti terlihat dari banyaknya bola bisbol yang dilempar di taman-taman musim gugur lalu saat Toronto Blue Jays melaju ke World Series.

Namun, sepak bola sudah berada di batas kemampuannya. Mungkin mengejutkan bagi sebagian orang, tetapi olahraga indah ini telah menjadi olahraga paling populer untuk dimainkan di Kanada selama puluhan tahun. Di Ontario, terdapat 309.000 pemain sepak bola terdaftar, sebagian besar adalah anak muda, dibandingkan dengan 206.000 pemain hoki.

Namun, karena kurangnya infrastruktur fisik, terutama di wilayah yang sensitif terhadap iklim selama musim dingin yang keras, tantangan pendanaan, dan keputusan pembangunan untuk komunitas baru, lebih banyak apartemen yang dibangun daripada aset komunitas seperti lapangan sepak bola. Akibatnya, potensi pertumbuhan sepak bola di negara ini bisa jadi terbatas hanya karena kurangnya ruang untuk bermain.