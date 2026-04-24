“Apakah kamu ingin menjadi seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi?” Agen top Jorge Mendes memberikan nasihat kepada bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, dan para bintang masa depan
Mendes menjadi panutan bagi generasi penerus sepak bola
Mendes telah menyampaikan pesan tegas kepada wonderkid Barcelona, Yamal, dan para bintang muda lainnya mengenai apa yang diperlukan untuk mencapai puncak karier di dunia sepak bola. Berbicara setelah insiden cedera yang menimpa sang winger berusia 18 tahun baru-baru ini, agen ternama itu menegaskan bahwa kemampuan teknis hanyalah salah satu faktor dalam persamaan untuk meraih kesuksesan yang berkelanjutan.
Mendes menunjuk contoh "abadi" dari klien lamanya, Ronaldo, dan rivalnya, Messi, sebagai satu-satunya tolok ukur yang harus diikuti para pemain muda. Ia memperingatkan bahwa pilihan yang dibuat pada tahap awal karier, terutama terkait gaya hidup dan disiplin, menentukan apakah seorang pemain dapat mencapai potensi penuhnya.
Tantangan untuk menyandingkan Ronaldo dan Messi
Mendes mengungkapkan pendekatan langsung yang ia gunakan saat berbicara dengan klien-klien mudanya, memaksa mereka untuk memilih antara status legendaris dan kemunduran. Ia menekankan bahwa standar profesional yang ditetapkan oleh ikon-ikon terhebat dalam sejarah sepak bola harus tercermin dalam kehidupan pribadi mereka.
"Biasanya, saya berbicara dengan para pemain saya dan berkata kepada mereka: 'Apakah kalian ingin menjadi seperti Cristiano Ronaldo atau Messi di luar lapangan juga, atau kalian ingin menjadi…?'. Saya tidak akan menyebut nama, tapi itulah perbedaannya," kata Mendes, seperti dikutip A Bola. "Saya menganggap diri saya sangat beruntung. Cristiano adalah pemain terbaik dalam sejarah sepak bola dunia dan, pada saat yang sama, contoh terbaik di luar lapangan. Inilah model yang harus kita sampaikan kepada anak-anak."
Bagi Mendes, pengembangan bakat kelas dunia seringkali bergantung pada "konteks yang tepat" daripada sekadar prestise lambang klub. Ia mencatat bahwa banyak pemain tersesat dalam sistem karena kurangnya kesempatan bermain secara konsisten, terlepas dari tingkat bakat alami mereka.
"Seringkali kami tidak memilih klub terbesar, tetapi tempat di mana mereka bisa bermain dan berkembang," tambahnya. "Pindah ke divisi yang lebih rendah bisa jadi lebih baik jika Anda mendapat menit bermain. Tanpa kesempatan, bakat tidak ada gunanya. Banyak pemain tersesat karena mereka tidak memiliki konteks yang tepat. Mereka tidak bermain selama satu atau dua tahun dan seolah-olah mereka tidak bagus, tetapi masalahnya bukan bakat, melainkan kesempatan."
Saran mengenai kehati-hatian finansial dan kesetiaan sejak kecil
Agen tersebut juga menyinggung beberapa kesalahan umum yang dapat menggagalkan karier yang menjanjikan, serta mendesak para pemain muda untuk lebih mengutamakan stabilitas daripada proyek-proyek yang hanya demi gengsi. Ia memperingatkan bahaya terjun ke dunia bisnis terlalu dini, seperti membuka restoran, kecuali jika mereka sudah mencapai "puncak" sebagai bagian dari elit dalam dunia sepak bola.
"Kelola asetmu, beli rumah, bantu keluargamu," jelas Mendes. "Tapi jangan mulai membuka restoran. Kecuali kamu adalah Cristiano, yang berada di puncak kejayaan. Karena dia sudah menjadi panutan di dalam dan di luar lapangan."
Yamal berfokus pada pemulihan
Saat ini, Yamal sedang fokus pada proses rehabilitasinya setelah mengalami cedera baru-baru ini. Pemain remaja ini tetap menjadi pilar utama dalam proyek jangka panjang klub di bawah asuhan Hansi Flick, yang secara konsisten memuji etos kerja sang pemain muda.