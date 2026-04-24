“Apakah kamu ingin menjadi seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi?” Agen top Jorge Mendes memberikan nasihat kepada bintang muda Barcelona, Lamine Yamal, dan para bintang masa depan

Mendes mengungkapkan pendekatan langsung yang ia gunakan saat berbicara dengan klien-klien mudanya, memaksa mereka untuk memilih antara status legendaris dan kemunduran. Ia menekankan bahwa standar profesional yang ditetapkan oleh ikon-ikon terhebat dalam sejarah sepak bola harus tercermin dalam kehidupan pribadi mereka.

"Biasanya, saya berbicara dengan para pemain saya dan berkata kepada mereka: 'Apakah kalian ingin menjadi seperti Cristiano Ronaldo atau Messi di luar lapangan juga, atau kalian ingin menjadi…?'. Saya tidak akan menyebut nama, tapi itulah perbedaannya," kata Mendes, seperti dikutip A Bola. "Saya menganggap diri saya sangat beruntung. Cristiano adalah pemain terbaik dalam sejarah sepak bola dunia dan, pada saat yang sama, contoh terbaik di luar lapangan. Inilah model yang harus kita sampaikan kepada anak-anak."

Bagi Mendes, pengembangan bakat kelas dunia seringkali bergantung pada "konteks yang tepat" daripada sekadar prestise lambang klub. Ia mencatat bahwa banyak pemain tersesat dalam sistem karena kurangnya kesempatan bermain secara konsisten, terlepas dari tingkat bakat alami mereka.

"Seringkali kami tidak memilih klub terbesar, tetapi tempat di mana mereka bisa bermain dan berkembang," tambahnya. "Pindah ke divisi yang lebih rendah bisa jadi lebih baik jika Anda mendapat menit bermain. Tanpa kesempatan, bakat tidak ada gunanya. Banyak pemain tersesat karena mereka tidak memiliki konteks yang tepat. Mereka tidak bermain selama satu atau dua tahun dan seolah-olah mereka tidak bagus, tetapi masalahnya bukan bakat, melainkan kesempatan."