Ditanya soal transfer bernilai besar yang rampung pada akhir bursa musim panas, mantan gelandang Chelsea Poyet, yang berbicara melalui Gambling.com, panduan tepercaya untuk situs taruhan, mengatakan kepada GOAL: “Manchester City ini baru. Dia [Maresca] bukan Pep Guardiola. Dia tidak sama. Saya menonton pertandingan-pertandingannya. Dia tidak sama. Mirip. Ada beberapa kemiripan.

“Juga, bagaimana dia akan bermain? Ingat, ketika Anda bermain untuk tim tertentu, saya beri contoh, Anda bermain di tim normal, kita bermain bersama dan kita bermain dengan Enzo dan dia bisa bermain di mana pun dia mau karena dia mungkin lebih baik daripada kita semua. Tapi lalu Anda pergi ke klub tempat Anda harus menjaga posisi dan mungkin sekarang Anda bermain membelakangi gawang. Apakah itu kekuatan Enzo? Membelakangi gawang? Mungkin tidak.

“Jadi Anda perlu melihat, apakah Anda bermain dengan satu nomor 6 atau double-six? Dia akan bermain di sini di tengah, kita akan bermain di depan. Ada begitu banyak hal yang perlu membuat tim tampil baik agar Anda juga bisa tampil baik.

“Saya juga sudah mengatakan sebelumnya, Enzo adalah nomor enam murni di tim nasional Argentina pada Piala Dunia. Nomor enam. Dan pertandingan-pertandingan terbaiknya untuk Chelsea, dia bukan nomor enam. Dia berada di belakang striker, terlambat masuk ke kotak penalti. Pertandingan-pertandingan terbaiknya. Ketika dia bermain di tengah, dia tidak bisa mengatasi tempo permainan.

“Sekarang, hal bagus bagi Enzo, dia mengenal pelatihnya dan pelatih menginginkannya dan mereka mendorong untuk merekrutnya. Dan sekarang dia akan pergi untuk melihat Manchester City, double-six, yang terbaik di dunia, saya kira, 125 juta, 116 juta, Anderson dan Enzo Fernandez. Dan Bouaddi. Mereka akan menjadi gelandang tengah terbaik di dunia, tiga pemain ini.

“Saya pikir Manchester City akan menantang untuk gelar. Karena Anda punya [Erling] Haaland, karena Anda punya sistem yang bagus, karena Anda punya pemain sayap yang bagus. Sekarang, mereka benar-benar perlu naik ke level itu. Jadi ini akan menarik.

“Chelsea, kami membutuhkan [Moises] Caicedo kembali secepat mungkin. Kami membutuhkan [Romeo] Lavia fit, kami membutuhkan Reece James fit. Dan kami membutuhkan [Valentin] Barco untuk naik level, cepat beradaptasi, dan tampil baik.

“Dan karena para pemain yang biasanya tidak bermain atau mengalami cedera, mereka tidak akan ada di sana. Akan ada sesuatu yang hilang. Dan kita sudah melihat itu dengan Gusto bermain sebagai gelandang tengah. Apakah sekarang kita akan memainkan semua bek kanan sebagai gelandang tengah?”