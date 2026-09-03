Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
'Apakah kami akan memainkan semua bek kanan sebagai gelandang tengah?!' - legenda Chelsea Gus Poyet bereaksi terhadap penjualan Enzo Fernandez senilai £125 juta & tidak adanya pengganti pada hari terakhir bursa transfer
Biaya Fernandez menyamai rekor transfer Isak
Tidak terlalu mengejutkan ketika superstar Amerika Selatan Fernandez menuju pintu keluar di Stamford Bridge, mengingat ia sudah bergerak ke sana sejak beberapa waktu lalu. Madrid, baik Real maupun Atletico, sempat disebut-sebut sebagai tujuan potensial pada satu tahap. Namun, ia akhirnya berlabuh di Manchester.
Biaya transfer yang menyamai rekor membawa pemain berusia 25 tahun itu ke Stadion Etihad dan mempertemukannya kembali dengan mantan bos Chelsea Enzo Maresca. Harganya sama dengan striker Liverpool Alexander Isak, setelah kepindahannya pada 2025 dari Newcastle ke Anfield.
Fernandez telah meninggalkan kapal yang tampaknya sudah mencapai perairan yang lebih tenang, dengan Cole Palmer dan Morgan Rogers menghadirkan banyak hal positif di London barat. Namun, ia meninggalkan kekosongan mencolok yang harus diisi dalam rencana Xabi Alonso, dengan pelapis di ruang mesin yang sedikit tipis.
- Getty/GOAL
Apakah Chelsea kekurangan opsi di lini tengah?
Ditanya soal transfer bernilai besar yang rampung pada akhir bursa musim panas, mantan gelandang Chelsea Poyet, yang berbicara melalui Gambling.com, panduan tepercaya untuk situs taruhan, mengatakan kepada GOAL: “Manchester City ini baru. Dia [Maresca] bukan Pep Guardiola. Dia tidak sama. Saya menonton pertandingan-pertandingannya. Dia tidak sama. Mirip. Ada beberapa kemiripan.
“Juga, bagaimana dia akan bermain? Ingat, ketika Anda bermain untuk tim tertentu, saya beri contoh, Anda bermain di tim normal, kita bermain bersama dan kita bermain dengan Enzo dan dia bisa bermain di mana pun dia mau karena dia mungkin lebih baik daripada kita semua. Tapi lalu Anda pergi ke klub tempat Anda harus menjaga posisi dan mungkin sekarang Anda bermain membelakangi gawang. Apakah itu kekuatan Enzo? Membelakangi gawang? Mungkin tidak.
“Jadi Anda perlu melihat, apakah Anda bermain dengan satu nomor 6 atau double-six? Dia akan bermain di sini di tengah, kita akan bermain di depan. Ada begitu banyak hal yang perlu membuat tim tampil baik agar Anda juga bisa tampil baik.
“Saya juga sudah mengatakan sebelumnya, Enzo adalah nomor enam murni di tim nasional Argentina pada Piala Dunia. Nomor enam. Dan pertandingan-pertandingan terbaiknya untuk Chelsea, dia bukan nomor enam. Dia berada di belakang striker, terlambat masuk ke kotak penalti. Pertandingan-pertandingan terbaiknya. Ketika dia bermain di tengah, dia tidak bisa mengatasi tempo permainan.
“Sekarang, hal bagus bagi Enzo, dia mengenal pelatihnya dan pelatih menginginkannya dan mereka mendorong untuk merekrutnya. Dan sekarang dia akan pergi untuk melihat Manchester City, double-six, yang terbaik di dunia, saya kira, 125 juta, 116 juta, Anderson dan Enzo Fernandez. Dan Bouaddi. Mereka akan menjadi gelandang tengah terbaik di dunia, tiga pemain ini.
“Saya pikir Manchester City akan menantang untuk gelar. Karena Anda punya [Erling] Haaland, karena Anda punya sistem yang bagus, karena Anda punya pemain sayap yang bagus. Sekarang, mereka benar-benar perlu naik ke level itu. Jadi ini akan menarik.
“Chelsea, kami membutuhkan [Moises] Caicedo kembali secepat mungkin. Kami membutuhkan [Romeo] Lavia fit, kami membutuhkan Reece James fit. Dan kami membutuhkan [Valentin] Barco untuk naik level, cepat beradaptasi, dan tampil baik.
“Dan karena para pemain yang biasanya tidak bermain atau mengalami cedera, mereka tidak akan ada di sana. Akan ada sesuatu yang hilang. Dan kita sudah melihat itu dengan Gusto bermain sebagai gelandang tengah. Apakah sekarang kita akan memainkan semua bek kanan sebagai gelandang tengah?”
Siapa yang paling diuntungkan dari transfer Fernandez?
Poyet menambahkan saat ditanya siapa yang paling diuntungkan dari kesepakatan bernilai sembilan digit yang membawa Fernandez dari Chelsea ke City dan apakah value for money masih ada dalam sepakbola modern: “Saya pikir harga sekarang tidak realistis. Sangat sulit memberi nilai uang pada kualitas karena kemudian akan ada patokannya. Berapa nilainya? Berapa nilai [Kylian] Mbappe? £500 juta? Saya tidak tahu, saya hanya bilang begitu, atau bahkan Harry Kane sekarang. Jadi, saat ini semuanya tergantung pada apa yang ingin dibayar orang.
“Situasi dengan Enzo, saya pikir memburuk dengan sendirinya ketika rumor tentang Real Madrid itu muncul, bahwa dia pergi ke Madrid, atau keluarganya, bla, bla, bla. Setelah itu, saya pikir Enzo tidak bahagia karena suatu alasan. Dan dari luar terlihat seperti itu, saya tidak mengenal Enzo Fernandez, saya tidak mengenal siapa pun yang dekat dengannya, tetapi dari luar terlihat seperti dia akan pergi. Itu yang ada di pikiran saya. Saya mengatakan kepada banyak fans Chelsea, ‘Saya pikir dia akan pergi’.
“Saya menunggu penggantinya. Untuk suatu alasan, yang juga tidak kami ketahui, klub, direktur, dan ketua, semuanya selalu tertunda sampai hari terakhir bursa transfer. Anda tahu, mereka ingin membuat saluran TV menjadi sangat penting, untuk menciptakan beberapa jam terakhir yang gila ini. Tetapi saya rasa tidak banyak orang yang menang dari situasi ini, selain Enzo, saya kira, karena itu juga keputusannya.
“Mungkin Man City membayar sedikit lebih mahal daripada yang diperkirakan semua orang. Chelsea kehilangan pemainnya, mereka tidak mendapatkan pengganti. Pemain dari Monaco [Lamine Camara] yang akan ke Chelsea, pergi ke Sunderland, tidak pergi ke Chelsea, tidak pergi ke Sunderland.
“Itu karena semua kesepakatan harus diselesaikan pada menit-menit terakhir. Kami sebagai pelatih ingin semuanya selesai secepat mungkin. Ya, kami memahami situasi finansial, dan itu bukan sesuatu yang bisa kami keluhkan. Tetapi, Anda tahu, tim seperti Chelsea, Man City, dan tim-tim seperti itu, £5 juta, apa bedanya, £5 juta lebih atau kurang.
“Ketika Anda punya pengganti, atau ketika Anda punya waktu untuk bekerja dengan pemain lain, situasi semacam itu sedikit berbeda bagi klub dan pelatih. Hal-hal ini berjalan bersama. Anda tahu, selalu ada seseorang yang kalah. Dan dalam kasus khusus ini, saya pikir Chelsea sekarang sedang terburu-buru untuk pulih.”
- Getty
Apakah Chelsea penantang gelar Liga Primer?
Caicedo akan mengisi satu tempat di lini tengah Chelsea ketika sudah pulih dari cedera yang menjengkelkan yang selama ini menghambatnya. Barco telah menunjukkan energi yang cukup dalam penampilannya sejauh ini untuk mengindikasikan bahwa ia bisa membantu menutupi kepergian rekan senegaranya.
Namun, Fernandez telah menambahkan gol ke dalam permainannya dari lini tengah, membuatnya dibandingkan dengan legenda Chelsea Frank Lampard dalam prosesnya, dan seseorang akan dituntut untuk melanjutkan peran itu jika pasukan Alonso ingin mewujudkan potensi untuk menantang gelar Liga Primer.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami