Menurut laporan tersebut, Barca sedang mencari pengganti Ferran Torres—yang menurut berbagai laporan media dikabarkan tertarik untuk pindah ke PSG—dan telah mengidentifikasi Asllani sebagai solusi yang tepat. Pemain timnas Kosovo tersebut kabarnya tetap akan didatangkan, bahkan jika transfer striker incaran utama, Julian Alvarez (Atletico Madrid), untuk menggantikan Robert Lewandowski berhasil diselesaikan. Beberapa minggu sebelumnya, sudah beredar rumor mengenai ketertarikan Barca terhadap Asllani, yang konon semakin menguat seiring dengan kemungkinan hengkangnya Torres.

Menurut Sport, Barca telah menghubungi Asllani dan para penasihatnya untuk menyampaikan minat awal. Namun, keputusan apakah akan ada upaya transfer konkret atau tidak berada di tangan pelatih Hansi Flick. Meskipun kontraknya dengan TSG masih berlaku hingga 2029, kepergian pemain berusia 23 tahun ini dianggap hampir pasti.

Asllani memiliki klausul pelepasan sebesar 29 juta euro, yang seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi Barca jika Torres pindah ke Paris. Hal ini juga berlaku bagi BVB, jika Serhou Guirassy meninggalkan klub. Masa depan sang penyerang, yang konon juga memiliki klausul pelepasan sebesar 35 juta euro—meski hanya berlaku untuk klub-klub papan atas tertentu—masih dianggap belum jelas. Namun, klausul tersebut kabarnya akan berakhir pada 15 Juli. Pemain berusia 30 tahun itu, yang dikabarkan sedang mengincar kontrak besar terakhirnya, dilaporkan telah menolak tawaran pindah ke Turki untuk bergabung dengan Fenerbahçe Istanbul.