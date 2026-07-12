Menurut informasi dari surat kabar Catalan Sport, FC Barcelona telah ikut serta dalam perebutan striker TSG Hoffenheim tersebut. Blaugrana bahkan disebut-sebut sebagai penyebab belum tercapainya kesepakatan antara Borussia Dortmund dan pihak pemain hingga saat ini.
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Apakah justru klub papan atas ini yang ikut campur? BVB tampaknya menghadapi pesaing tangguh dalam perebutan Fisnik Asllani
Menurut laporan tersebut, Barca sedang mencari pengganti Ferran Torres—yang menurut berbagai laporan media dikabarkan tertarik untuk pindah ke PSG—dan telah mengidentifikasi Asllani sebagai solusi yang tepat. Pemain timnas Kosovo tersebut kabarnya tetap akan didatangkan, bahkan jika transfer striker incaran utama, Julian Alvarez (Atletico Madrid), untuk menggantikan Robert Lewandowski berhasil diselesaikan. Beberapa minggu sebelumnya, sudah beredar rumor mengenai ketertarikan Barca terhadap Asllani, yang konon semakin menguat seiring dengan kemungkinan hengkangnya Torres.
Menurut Sport, Barca telah menghubungi Asllani dan para penasihatnya untuk menyampaikan minat awal. Namun, keputusan apakah akan ada upaya transfer konkret atau tidak berada di tangan pelatih Hansi Flick. Meskipun kontraknya dengan TSG masih berlaku hingga 2029, kepergian pemain berusia 23 tahun ini dianggap hampir pasti.
Asllani memiliki klausul pelepasan sebesar 29 juta euro, yang seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi Barca jika Torres pindah ke Paris. Hal ini juga berlaku bagi BVB, jika Serhou Guirassy meninggalkan klub. Masa depan sang penyerang, yang konon juga memiliki klausul pelepasan sebesar 35 juta euro—meski hanya berlaku untuk klub-klub papan atas tertentu—masih dianggap belum jelas. Namun, klausul tersebut kabarnya akan berakhir pada 15 Juli. Pemain berusia 30 tahun itu, yang dikabarkan sedang mengincar kontrak besar terakhirnya, dilaporkan telah menolak tawaran pindah ke Turki untuk bergabung dengan Fenerbahçe Istanbul.
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Persaingan untuk Fisnik Asllani: Apakah BVB memiliki keunggulan yang menentukan?
Selain itu, persaingan untuk mendapatkan Asllani menghadirkan situasi yang menarik. Pasalnya, Karim Adeyemi kini berada di ambang kepindahan dari BVB ke Barcelona. Borussia telah memberikan izin kepada pemain serang tersebut pada hari Minggu untuk melakukan “pembicaraan”. Sebagai gantinya, Dortmund dilaporkan akan menerima biaya transfer dasar sebesar 22 juta euro ditambah bonus serta klausul penjualan kembali sebesar 35 persen.
Meskipun demikian, BVB mungkin memiliki keunggulan yang menentukan dalam perburuan Asllani. Direktur Olahraga Ole Book, yang mengambil alih jabatan Sebastian Kehl pada fase akhir musim lalu, sudah mengenal sang penyerang sejak mereka bersama-sama di SV Elversberg, klub yang baru promosi ke Bundesliga. Ia berperan penting dalam peminjaman Asllani dari TSG ke klub yang saat itu masih berada di divisi dua untuk musim 2024/25.
Bersama Elversberg, Asllani mencetak 19 gol dan 10 assist dalam 37 penampilan, yang membuatnya layak untuk kesempatan yang lebih besar di TSG. Bersama Hoffenheim, ia mencatatkan total 21 kontribusi gol (11 gol, 10 assist) pada musim lalu.
Sejarah Transfer Borussia Dortmund: Rekor Penjualan BVB
Pemain Posisi Dijual ke Tahun Biaya transfer Ousmane Dembele Penyerang FC Barcelona 2017 148 juta euro Jude Bellingham Gelandang Real Madrid 2023 127 juta euro Jadon Sancho Penyerang Manchester United 2021 85 juta euro Christian Pulisic Penyerang FC Chelsea 2019 64 juta euro Pierre-Emerick Aubameyang Penyerang FC Arsenal 2018 63,75 juta euro
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