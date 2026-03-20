Apakah Jurrien Timber dan Martin Odegaard akan bermain untuk Arsenal di final Carabao Cup melawan Man City? Mikel Arteta memberikan kabar terbaru mengenai kondisi kebugaran mereka

Arsenal sedang bersiap menghadapi Manchester City di final Carabao Cup di Wembley pada Minggu ini, dengan target meraih trofi pertama mereka musim ini. Saat berbicara kepada media menjelang pertandingan tersebut, Arteta mengungkapkan bahwa sesi latihan terakhir pada Sabtu nanti akan menjadi faktor penentu utama bagi kedua pemain: "Kami masih punya satu sesi latihan lagi [pada Sabtu], jadi semoga para pemain yang masih dalam pertimbangan bisa memberikan kabar baik," jelas pelatih asal Spanyol itu. "Kami masih punya satu sesi lagi, jadi mari kita lihat apakah mereka bisa ikut bermain."



