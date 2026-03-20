Apakah Jurrien Timber dan Martin Odegaard akan bermain untuk Arsenal di final Carabao Cup melawan Man City? Mikel Arteta memberikan kabar terbaru mengenai kondisi kebugaran mereka
Arteta menunggu hasil sesi latihan terakhir untuk mengetahui kabar terbaru mengenai cedera
Arsenal sedang bersiap menghadapi Manchester City di final Carabao Cup di Wembley pada Minggu ini, dengan target meraih trofi pertama mereka musim ini. Saat berbicara kepada media menjelang pertandingan tersebut, Arteta mengungkapkan bahwa sesi latihan terakhir pada Sabtu nanti akan menjadi faktor penentu utama bagi kedua pemain: "Kami masih punya satu sesi latihan lagi [pada Sabtu], jadi semoga para pemain yang masih dalam pertimbangan bisa memberikan kabar baik," jelas pelatih asal Spanyol itu. "Kami masih punya satu sesi lagi, jadi mari kita lihat apakah mereka bisa ikut bermain."
Memangkas jumlah pemain menjadi 20 orang
Arteta dihadapkan pada dilema sulit dalam menentukan susunan pemain saat ia menyaring skuadnya menjadi 20 pemain yang diwajibkan untuk pertandingan final. Ia menambahkan: "Semua pemain telah ikut serta dalam kompetisi ini, dan pada hari terakhir ketika ada kesempatan untuk bermain di Wembley, tidak memberikan kesempatan kepada seseorang untuk berada di sana, itu sungguh sulit. Jadi, ya, ini memang sesuatu yang perlu dipikirkan."
Tantangan melawan Man City menanti
City akan menjadi penghalang bagi Arsenal pada hari Minggu, dan Arteta memastikan timnya siap secara mental untuk menghadapi pertarungan taktis ini, dengan fokus pada kepercayaan diri dan persiapan yang matang. "Semua persiapan dan kesenangan dalam 48 jam ke depan akan kami gunakan untuk tiba di Wembley dalam kondisi terbaik, benar-benar siap dan yakin bahwa kami akan mewujudkan hal ini," ujarnya, sekaligus memperkuat suasana positif di London Colney meski di tengah tekanan besar menjelang pertandingan tersebut.
The Gunners memburu trofi
Perjalanan Arsenal menuju final telah diwarnai dengan berbagai rintangan yang berhasil mereka atasi, dan Arteta bertekad untuk membawa tim ini meraih gelar. Memang, The Gunners masih berada dalam posisi yang kuat untuk meraih empat gelar sekaligus—sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya—dengan tim asal London Utara ini saat ini memimpin klasemen Liga Premier dengan selisih sembilan poin, sekaligus bersiap menghadapi laga perempat final Liga Champions melawan Sporting CP dan pertandingan perempat final Piala FA melawan Southampton.
Iklan