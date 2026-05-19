Apakah Jurrien Timber akan absen di final Liga Champions DAN Piala Dunia? Ronald Koeman mengungkapkan bahwa prospek pemulihan cedera bintang Arsenal dan Timnas Belanda itu 'tidak terlihat cerah'
Koeman memberikan kabar buruk mengenai kondisi kebugaran Timber
Timber menghadapi akhir musim yang tak pasti setelah pelatih Belanda, Koeman, memberikan kabar yang mengkhawatirkan mengenai kondisi sang bek. Pemain berusia 24 tahun itu telah mengalami cedera pangkal paha yang membuatnya absen dari skuad Arsenal pada fase krusial musim ini.
Timber belum tampil sejak tertatih-tatih keluar dari lapangan saat Arsenal menang 2-0 atas Everton pada 14 Maret. Ketidakhadirannya memaksa manajer Mikel Arteta untuk menyesuaikan opsi pertahanannya saat klub ini berjuang meraih gelar-gelar besar. The Gunners masih memiliki dua pertandingan penting yang tersisa: laga Liga Premier melawan Crystal Palace dan Final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain.
Koeman meragukan kembalinya sang bek
Koeman mengakui bahwa proses pemulihan Timber masih belum pasti seiring mendekatnya puncak musim dan semakin dekatnya turnamen-turnamen internasional.
"Jurrien sudah menghadapi masalah ini cukup lama," kata Koeman kepada program Ziggo, Rondo. "Dia kini kembali berlatih untuk melihat apakah dia bisa tampil di final Liga Champions dan apakah dia bisa bermain di Piala Dunia. Saat ini situasinya tidak terlihat cerah."
Cedera ini terjadi pada tahap krusial musim ini
Timber telah menjadi bagian penting dari sistem pertahanan Arsenal musim ini, dengan tampil dalam 43 pertandingan di semua kompetisi. Namun, cedera pangkal paha yang dialaminya datang pada saat yang paling tidak tepat. Arsenal semakin mendekati gelar liga pertama mereka dalam 22 tahun, sekaligus bersiap untuk pertandingan Eropa terbesar dalam sejarah klub belakangan ini.
Bagi Timber secara pribadi, taruhannya sama tingginya. Absen di final Liga Champions akan menjadi kekecewaan besar, namun komentar Koeman menunjukkan bahwa partisipasinya di Piala Dunia mendatang juga bisa terancam.
Perjuangan melawan waktu bagi bek Arsenal
Arsenal akan terlebih dahulu fokus pada laga terakhir mereka di liga melawan Palace sebelum mengalihkan perhatian ke final Liga Champions melawan PSG. Sementara itu, Timber terus menjalani pemulihan dan latihan dalam upaya untuk kembali bermain sebelum Piala Dunia.