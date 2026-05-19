Apakah Jurrien Timber akan absen di final Liga Champions DAN Piala Dunia? Ronald Koeman mengungkapkan bahwa prospek pemulihan cedera bintang Arsenal dan Timnas Belanda itu 'tidak terlihat cerah'

Timber menghadapi akhir musim yang tak pasti setelah pelatih Belanda, Koeman, memberikan kabar yang mengkhawatirkan mengenai kondisi sang bek. Pemain berusia 24 tahun itu telah mengalami cedera pangkal paha yang membuatnya absen dari skuad Arsenal pada fase krusial musim ini.

Timber belum tampil sejak tertatih-tatih keluar dari lapangan saat Arsenal menang 2-0 atas Everton pada 14 Maret. Ketidakhadirannya memaksa manajer Mikel Arteta untuk menyesuaikan opsi pertahanannya saat klub ini berjuang meraih gelar-gelar besar. The Gunners masih memiliki dua pertandingan penting yang tersisa: laga Liga Premier melawan Crystal Palace dan Final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain.