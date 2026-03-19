Apakah Jurgen Klopp akan kembali ke Liverpool? Manajer legendaris itu tidak akan 'mengorbankan warisannya' demi menyelamatkan The Reds, kata mantan penyerang Anfield

Rekan sesama mantan striker Liverpool, Stan Collymore, juga meragukan bahwa kesepakatan untuk Klopp akan terwujud pada tahun 2026. Ia sebelumnya telah mengatakan kepada GOAL mengenai apa yang harus terjadi agar reuni tersebut bisa terwujud: “Kecuali jika pada musim panas nanti, Jurgen Klopp mengatakan ‘Saya akan kembali ke sepak bola dan Liverpool adalah satu-satunya klub bagi saya’ – yang tentunya akan menarik perhatian dewan direksi Liverpool. Jika ia mengatakan ‘Saya akan kembali tetapi saya ingin tantangan baru’, saya rasa petinggi Liverpool tidak akan mengejarnya. Saya rasa mereka akan memberi Arne Slot kesempatan untuk membuktikan kemampuannya, karena dia telah memenangkan liga di musim pertamanya.”

Sementara Heskey dan Collymore tidak yakin dengan pembicaraan tentang kembalinya Klopp yang penuh emosi, mantan pemain Liverpool lainnya—pahlawan legendaris Gary McAllister—telah mengatakan kepada GOAL: “Anda tidak pernah bisa mengatakan ‘tidak’ untuk hal-hal seperti itu. Ketika saya melihatnya saat dia melatih Dortmund, hubungan dengan Yellow Wall dan bagaimana Dortmund adalah kota industri besar, dia seolah-olah diciptakan khusus untuk pekerjaan itu—kota tempat dia berada, para penggemar yang dia layani, dan para penggemar yang dia coba puaskan. Kemudian waktu berlalu dan dia datang ke Liverpool, dan lagi, itu adalah kombinasi yang sempurna. Lagi, bagi saya, dia adalah pemimpin karismatik, seseorang dengan kepribadian yang sangat kuat, yang merasakan hal yang sama seperti The Kop. Lagi, sangat mirip dengan Yellow Wall di Dortmund.

“Bagi saya, selalu sangat sulit untuk kembali ke tempat di mana Anda pernah meraih kesuksesan luar biasa. Tapi Anda tidak pernah bisa mengatakan tidak mungkin. Ini permainan yang gila dan semakin gila seiring berjalannya waktu. Tapi bagi saya, saya pikir sepak bola secara umum merindukan Jurgen Klopp.

“Dia jelas memiliki kesempatan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga dan sebagainya, karena Anda tahu betapa menuntutnya pekerjaan manajerial. Jadi, pekerjaan yang dia jalani saat ini, saya kira memberinya lebih banyak waktu untuk bersama keluarga. Tapi orang-orang yang terlibat dalam sepak bola sangat menyukai berada di lapangan latihan. Saya ingin melihatnya kembali di mana pun itu, karena saya pikir dunia sepak bola secara umum merindukannya.”