Apakah Jurgen Klopp akan kembali ke Liverpool? Manajer legendaris itu tidak akan 'mengorbankan warisannya' demi menyelamatkan The Reds, kata mantan penyerang Anfield
Apakah Klopp akan kembali menjadi manajer pada tahun 2026?
Klopp memutuskan hubungan dengan Liverpool pada tahun 2024, setelah ia memilih untuk mengakhiri kontraknya lebih awal dan menikmati jeda yang sangat dibutuhkan dari tekanan dunia kepelatihan. Selama ini, ia menghabiskan waktunya untuk melakukan hal tersebut sebagai Kepala Sepak Bola Global di Red Bull.
Pria berusia 58 tahun ini belum memberikan indikasi bahwa ia mempertimbangkan untuk kembali melatih, namun pihak lain dengan senang hati berbicara atas namanya. Dikabarkan bahwa Klopp dapat dipaksa untuk mengakhiri masa istirahat dua tahunnya jika tawaran yang tepat diajukan.
Real Madrid dikaitkan dengan pendekatan tersebut, karena mereka mencari pengganti permanen untuk Xabi Alonso, sementara pertanyaan muncul mengenai apakah Klopp dapat bertahan jika Liverpool gagal lolos ke Liga Champions - hanya 12 bulan setelah meraih gelar Liga Premier.
Apakah kembali ke Anfield akan menjadi risiko bagi Klopp?
Saat ditanya apakah Klopp akan tertarik atau justru was-was jika harus kembali ke Anfield, mantan striker The Reds, Heskey—dalam wawancara bersama Freespins.us—mengatakan kepada GOAL: “Saya rasa itu akan membahayakan warisannya. Menurut saya, jika dia benar-benar ingin kembali ke dunia sepak bola, dia mungkin akan mencari klub lain.
“Mengapa mengambil risiko itu? Itu akan selalu menjadi bayangan bagi setiap manajer. Kita telah melihatnya pada Sir Alex [Ferguson] di Manchester United. Sudah berapa lama itu? Lebih dari 10 tahun. Itu masih menjadi bayangan yang menggantung di atas mereka. Manajer harus mencari cara untuk memaksimalkan potensi para pemainnya dalam formasi yang diinginkannya dan yang sesuai dengan gaya Liverpool.”
Apa saja yang perlu dilakukan agar kesepakatan itu tercapai?
Rekan sesama mantan striker Liverpool, Stan Collymore, juga meragukan bahwa kesepakatan untuk Klopp akan terwujud pada tahun 2026. Ia sebelumnya telah mengatakan kepada GOAL mengenai apa yang harus terjadi agar reuni tersebut bisa terwujud: “Kecuali jika pada musim panas nanti, Jurgen Klopp mengatakan ‘Saya akan kembali ke sepak bola dan Liverpool adalah satu-satunya klub bagi saya’ – yang tentunya akan menarik perhatian dewan direksi Liverpool. Jika ia mengatakan ‘Saya akan kembali tetapi saya ingin tantangan baru’, saya rasa petinggi Liverpool tidak akan mengejarnya. Saya rasa mereka akan memberi Arne Slot kesempatan untuk membuktikan kemampuannya, karena dia telah memenangkan liga di musim pertamanya.”
Sementara Heskey dan Collymore tidak yakin dengan pembicaraan tentang kembalinya Klopp yang penuh emosi, mantan pemain Liverpool lainnya—pahlawan legendaris Gary McAllister—telah mengatakan kepada GOAL: “Anda tidak pernah bisa mengatakan ‘tidak’ untuk hal-hal seperti itu. Ketika saya melihatnya saat dia melatih Dortmund, hubungan dengan Yellow Wall dan bagaimana Dortmund adalah kota industri besar, dia seolah-olah diciptakan khusus untuk pekerjaan itu—kota tempat dia berada, para penggemar yang dia layani, dan para penggemar yang dia coba puaskan. Kemudian waktu berlalu dan dia datang ke Liverpool, dan lagi, itu adalah kombinasi yang sempurna. Lagi, bagi saya, dia adalah pemimpin karismatik, seseorang dengan kepribadian yang sangat kuat, yang merasakan hal yang sama seperti The Kop. Lagi, sangat mirip dengan Yellow Wall di Dortmund.
“Bagi saya, selalu sangat sulit untuk kembali ke tempat di mana Anda pernah meraih kesuksesan luar biasa. Tapi Anda tidak pernah bisa mengatakan tidak mungkin. Ini permainan yang gila dan semakin gila seiring berjalannya waktu. Tapi bagi saya, saya pikir sepak bola secara umum merindukan Jurgen Klopp.
“Dia jelas memiliki kesempatan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga dan sebagainya, karena Anda tahu betapa menuntutnya pekerjaan manajerial. Jadi, pekerjaan yang dia jalani saat ini, saya kira memberinya lebih banyak waktu untuk bersama keluarga. Tapi orang-orang yang terlibat dalam sepak bola sangat menyukai berada di lapangan latihan. Saya ingin melihatnya kembali di mana pun itu, karena saya pikir dunia sepak bola secara umum merindukannya.”
Slot bisa menyelamatkan posisinya dalam upaya merebut gelar domestik dan Eropa
Slot, yang terikat kontrak hingga 2027, berharap dapat mengakhiri spekulasi mengenai pergantian manajer. Ia memang memiliki catatan prestasi sebagai peraih gelar dan baru saja menyaksikan Liverpool membalikkan defisit pada leg pertama untuk lolos ke perempat final Liga Champions dengan menghancurkan Galatasaray 4-0 dalam laga terakhir mereka.
Kesempatan meraih kejayaan di Eropa masih terbuka lebar dan, meski saat ini berada di peringkat kelima klasemen Liga Premier, The Reds masih memiliki delapan pertandingan tersisa di kompetisi kasta tertinggi dan telah lolos ke perempat final Piala FA.
