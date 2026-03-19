"Libur musim dingin sudah cukup lama," pikir Julian Nagelsmann dua setengah minggu lalu, dan tanpa ragu-ragu ia kembali menarik perhatian publik melalui sebuah wawancara yang menghebohkan. Dalam majalah Kicker, pelatih tim nasional sepak bola Jerman itu memanaskan suasana menjelang Piala Dunia dan pengumuman skuad final menjelang turnamen di Amerika Utara dengan pernyataan-pernyataan kontroversialnya.
Apakah Julian Nagelsmann melakukan perubahan haluan? Saat pengumuman skuad DFB, ada satu detail menarik yang mencolok terkait Felix Nmecha
"Akan ada keputusan-keputusan, itu sudah bisa saya sampaikan sekarang, yang kemungkinan besar tidak akan mendapat penerimaan yang luas. Bukan dari para pemain, tapi juga tidak dari masyarakat umum," kata Nagelsmann dengan nada penuh makna. Berbeda dengan skuadnya pada Maret sebelum Euro 2024 di kandang sendiri, ketika ia mencoret Mats Hummels, Niklas Süle, Leon Goretzka, dan Serge Gnabry serta memanggil kembali Toni Kroos, kejutan besar pada Maret 2026 itu tidak terjadi.
Tim DFB: Jamal Musiala kemungkinan besar masih akan masuk dalam skuad Piala Dunia
Meskipun ada beberapa nama besar yang absen, tidak ada satu pun pemain yang absen kali ini yang sebanding atau se mengejutkan seperti saat itu. Maximilian Mittelstädt, Karim Adeyemi, Niclas Füllkrug, dan Robert Andrich masih berusaha keras untuk kembali ke performa terbaik mereka. Angelo Stiller dan Maximilian Beier sudah absen dalam skuad terakhir. Situasi Said El Malas di 1. FC Köln tidak berubah. Mereka semua bukanlah pemain kunci. Jamal Musiala diharapkan pulih dari cedera pergelangan kakinya di Munich.
Pemanggilan pertama kali Lennart Karl dan Jonas Urbig dapat dibenarkan mengingat penampilan mereka di FC Bayern dan kemungkinan besar akan disambut baik oleh publik luas. Dengan tujuh pemain, tim Munich kini kembali membentuk blok besar; di Piala Dunia, jumlahnya bahkan bisa bertambah menjadi delapan pemain jika Musiala sudah pulih.
Musiala adalah satu-satunya pemain yang tidak dipanggil, yang - asalkan sudah fit saat itu - dapat mengandalkan nominasi Piala Dunia. Kevin Schade bersaing dengan Beier dan Adeyemi untuk posisi penyerang serangan balik dalam skuad, seperti yang dikonfirmasi Nagelsmann dalam konferensi persnya pada Kamis. Pelatih timnas mendukung Nick Woltemade meskipun ia sedang mengalami masa sulit di Newcastle United. Stiller tampaknya tidak memiliki peluang besar setelah penjelasan rinci Nagelsmann mengenai alasan tidak dipanggilnya ia.
Kejutan terbesar dalam pengumuman skuad ini terutama muncul karena pengumuman Nagelsmann sendiri: kembalinya Anton Stach ke timnas Jerman setelah empat tahun absen dan pengkategorian Felix Nmecha sebagai "pemain serang", disertai dengan pernyataan mengenai Leon Goretzka dalam konferensi pers tersebut.
Tim DFB: Felix Nmecha kali ini dikategorikan sebagai "penyerang"
Dalam wawancara dengan Kicker, Nagelsmann mengeluhkan kurangnya gelandang bertahan yang kuat dalam menyerang. Menurutnya, Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, Pascal Groß, Angelo Stiller, dan Robert Andrich adalah "tipe pemain yang sangat mirip". Oleh karena itu, ia tidak berencana untuk menurunkan duet gelandang bertahan yang terdiri dari Pavlovic dan Nmecha, yang sangat didesak oleh banyak penggemar dan pakar, dipimpin oleh kritikus utama Lothar Matthäus. "Salah satu dari mereka pasti punya peluang bagus untuk bermain," kata Nagelsmann. "Tapi kami butuh profil yang sedikit berbeda untuk bagian yang lebih ofensif."
Untuk bagian tersebut, Nagelsmann menjanjikan tempat starter di Piala Dunia kepada Goretzka, pemain cadangan Munich yang cukup kontroversial di kalangan publik sepak bola Jerman. Pertanyaan apakah ia mempertimbangkan Stach sebagai alternatif, ditanggapi dengan hati-hati oleh pelatih timnas. Pemain berusia 27 tahun itu memang tampil "baik" di Leeds United, "tapi juga tidak terlalu kuat dalam sundulan dan bukan pemain yang unggul dalam duel, melainkan juga tipe yang suka mengendalikan permainan di depannya".
Namun, Nagelsmann secara mengejutkan memanggil Stach ke skuad, sama seperti Pavlovic, Nmecha, dan Groß—dalam pandangannya, empat tipe pemain yang sangat mirip untuk satu posisi yang diduga. Namun, ada perubahan arah yang mulai terlihat pada Nmecha. Berbeda dengan musim gugur lalu dan bertentangan dengan pernyataan terbaru pelatih timnas, pemain Dortmund ini kali ini tidak terdaftar di bawah "Defensif", melainkan "Ofensif". Mungkin saja Nagelsmann kini mempertimbangkan formasi "double six" yang terdiri dari Pavlovic dan Nmecha - dengan mengorbankan Goretzka.
Julian Nagelsmann menarik kembali pernyataannya mengenai Leon Goretzka
Dalam konferensi pers tersebut, Nagelsmann terdengar sangat berbeda mengenai hal ini dibandingkan saat wawancara denganKicker. Pernyataannya tentang Goretzka telah disalahartikan. "Saya mengatakan: 'Dia memiliki peluang bagus untuk bermain'," kata Nagelsmann sambil mengutip perkataannya dengan tepat, lalu menambahkan: "Bermain juga bisa berarti hanya dua menit." Yang tidak diungkapkan Nagelsmann adalah bagian kedua dari pernyataannya saat itu. Secara harfiah: "Saat ini, meskipun waktu bermainnya di Bayern sedikit, Leon Goretzka memiliki peluang bagus untuk bermain dan memiliki peran yang serupa seperti di kualifikasi Piala Dunia." Di sana, Goretzka berada di starting eleven dalam lima dari enam pertandingan dan masuk sebagai pemain pengganti di pertandingan terakhir. Artinya: pemain inti.
Kini Nagelsmann juga menyinggung waktu bermain Goretzka yang minim belakangan ini di FC Bayern dan secara proaktif membahas Nmecha. "Kami memiliki Felix Nmecha di skuad, seorang pemain yang juga bisa mengisi posisi ini, tetapi menafsirkannya sedikit berbeda." Hingga saat ini, Pavlovic dan Nmecha belum pernah bermain bersama di starting eleven di bawah asuhan Nagelsmann; kemungkinan debut mereka akan terjadi dalam salah satu pertandingan persahabatan mendatang melawan Ghana dan Swiss.
Tim DFB: Skuad Tim Nasional Jerman
Posisi Pemain Klub Kiper Oliver Baumann TSG Hoffenheim Kiper Alexander Nübel VfB Stuttgart Gawang Jonas Urbig FC Bayern München Bek Waldemar Anton Borussia Dortmund Bek Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt Bek Pascal Groß Brighton & Hove Albion Bek Joshua Kimmich FC Bayern München Bek Aleksandar Pavlovic FC Bayern München Bek David Raum RB Leipzig Bek Antonio Rüdiger Real Madrid Bek Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund Bek Anton Stach Leeds United Bek Jonathan Tah FC Bayern München Bek Malick Thiaw Newcastle United Bek Josha Vagnoman VfB Stuttgart Penyerang Leon Goretzka FC Bayern München Penyerang Serge Gnabry FC Bayern München Penyerang Kai Havertz FC Arsenal Penyerang Lennart Karl FC Bayern München Penyerang Jamie Leweling VfB Stuttgart Penyerang Felix Nmecha Borussia Dortmund Serangan Leroy Sane Galatasaray Istanbul Penyerang Kevin Schade FC Brentford Penyerang Deniz Undav VfB Stuttgart Penyerang Florian Wirtz FC Liverpool Penyerang Nick Woltemade Newcastle United