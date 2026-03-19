Meskipun ada beberapa nama besar yang absen, tidak ada satu pun pemain yang absen kali ini yang sebanding atau se mengejutkan seperti saat itu. Maximilian Mittelstädt, Karim Adeyemi, Niclas Füllkrug, dan Robert Andrich masih berusaha keras untuk kembali ke performa terbaik mereka. Angelo Stiller dan Maximilian Beier sudah absen dalam skuad terakhir. Situasi Said El Malas di 1. FC Köln tidak berubah. Mereka semua bukanlah pemain kunci. Jamal Musiala diharapkan pulih dari cedera pergelangan kakinya di Munich.

Pemanggilan pertama kali Lennart Karl dan Jonas Urbig dapat dibenarkan mengingat penampilan mereka di FC Bayern dan kemungkinan besar akan disambut baik oleh publik luas. Dengan tujuh pemain, tim Munich kini kembali membentuk blok besar; di Piala Dunia, jumlahnya bahkan bisa bertambah menjadi delapan pemain jika Musiala sudah pulih.

Musiala adalah satu-satunya pemain yang tidak dipanggil, yang - asalkan sudah fit saat itu - dapat mengandalkan nominasi Piala Dunia. Kevin Schade bersaing dengan Beier dan Adeyemi untuk posisi penyerang serangan balik dalam skuad, seperti yang dikonfirmasi Nagelsmann dalam konferensi persnya pada Kamis. Pelatih timnas mendukung Nick Woltemade meskipun ia sedang mengalami masa sulit di Newcastle United. Stiller tampaknya tidak memiliki peluang besar setelah penjelasan rinci Nagelsmann mengenai alasan tidak dipanggilnya ia.

Kejutan terbesar dalam pengumuman skuad ini terutama muncul karena pengumuman Nagelsmann sendiri: kembalinya Anton Stach ke timnas Jerman setelah empat tahun absen dan pengkategorian Felix Nmecha sebagai "pemain serang", disertai dengan pernyataan mengenai Leon Goretzka dalam konferensi pers tersebut.