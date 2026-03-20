Apakah juga karena kepergian Julian Brandt dan Niklas Süle? Nico Schlotterbeck tampaknya cenderung tetap bertahan di BVB

Jika Borussia Dortmund berhasil memperpanjang kontrak yang berlaku hingga 2027 ini, BVB akan tetap memiliki pemain kunci yang tak tergantikan, sosok panutan, dan mentor yang dapat menjadi teladan bagi para talenta muda seperti Luca Reggiani. Selain itu, pemain kidal berusia 26 tahun ini akan naik ke jajaran pemain dengan gaji tertinggi.

Pembicaraan mengarah pada setidaknya dua kali lipat gaji tahunannya saat ini yang dilaporkan sebesar lima hingga enam juta euro. Angka yang sering disebut-sebut adalah 14 juta euro. Selain itu, kapten pertahanan ini berpotensi mendapatkan klausul pelepasan yang memberinya kesempatan untuk meninggalkan klub dengan biaya 60 juta euro mulai musim panas 2027 - asalkan ia memperpanjang kontraknya terlebih dahulu.

Dalam beberapa bulan terakhir, Schlotterbeck dikaitkan dengan berbagai klub papan atas, namun belum ada kabar pasti mengenai negosiasi konkret. Di antara klub-klub yang dikabarkan tertarik adalah FC Bayern München, Barcelona, Real Madrid, dan Liverpool.