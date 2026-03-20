Seperti dilaporkan Sky, putaran negosiasi terbaru pada Senin lalu antara penasihat Schlotterbeck, Björn Etzel, dan pihak BVB yang dipimpin oleh Sebastian Kehl dan Lars Ricken telah membawa dinamika baru dalam negosiasi tersebut.
Diterjemahkan oleh
Apakah juga karena kepergian Julian Brandt dan Niklas Süle? Nico Schlotterbeck tampaknya cenderung tetap bertahan di BVB
Meskipun belum ada terobosan yang tercapai, pemain yang telah 23 kali membela tim nasional Jerman ini kini cenderung lebih memilih untuk memperpanjang kontraknya.
Alasan di balik hal ini adalah, pertama, bahwa BVB telah berhasil mengirimkan sinyal penting dengan perpanjangan kontrak Felix Nmecha. Selain itu, Schlotterbeck tampaknya menyambut baik fakta bahwa dengan hengkangnya Julian Brandt, Niklas Süle, atau Salih Özcan, perubahan besar akhirnya dipaksakan dan permainan sayap diharapkan kembali memainkan peran yang lebih besar di masa depan.
BVB: Schlotterbeck jadi pemain dengan gaji tertinggi baru — dengan klausul pelepasan?
Jika Borussia Dortmund berhasil memperpanjang kontrak yang berlaku hingga 2027 ini, BVB akan tetap memiliki pemain kunci yang tak tergantikan, sosok panutan, dan mentor yang dapat menjadi teladan bagi para talenta muda seperti Luca Reggiani. Selain itu, pemain kidal berusia 26 tahun ini akan naik ke jajaran pemain dengan gaji tertinggi.
Pembicaraan mengarah pada setidaknya dua kali lipat gaji tahunannya saat ini yang dilaporkan sebesar lima hingga enam juta euro. Angka yang sering disebut-sebut adalah 14 juta euro. Selain itu, kapten pertahanan ini berpotensi mendapatkan klausul pelepasan yang memberinya kesempatan untuk meninggalkan klub dengan biaya 60 juta euro mulai musim panas 2027 - asalkan ia memperpanjang kontraknya terlebih dahulu.
Dalam beberapa bulan terakhir, Schlotterbeck dikaitkan dengan berbagai klub papan atas, namun belum ada kabar pasti mengenai negosiasi konkret. Di antara klub-klub yang dikabarkan tertarik adalah FC Bayern München, Barcelona, Real Madrid, dan Liverpool.
BVB, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan Borussia Dortmund berikutnya
Tanggal Pertandingan 21 Maret, pukul 18.30 BVB - Hamburger SV (Bundesliga) 4 April, pukul 18.30 VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga) 11 April, pukul 15.30 BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga) 18 April, pukul 15.30 TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)