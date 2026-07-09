"Apakah ini solusi yang ideal, kita lihat saja nanti. Bagi saya, yang jauh lebih penting adalah melakukan analisis terlebih dahulu mengenai pertanyaan-pertanyaan berikut: Apa yang menjadi penyebab kegagalan kita selama beberapa turnamen terakhir? Di mana letak kendalanya?", tulis Lahm dalam kolomnya untuk majalah kicker.
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Apakah Jürgen Klopp merupakan "solusi ideal" sebagai pelatih baru tim nasional Jerman? Mantan pemain tim nasional itu mengungkapkan kekhawatirannya
Setelah pengunduran diri Julian Nagelsmann, yang mundur akibat kegagalan telak tim nasional Jerman di babak 16 besar Piala Dunia melawan Paraguay, DFB mengumumkan niatnya untuk melakukan negosiasi dengan Klopp terkait penunjukan pelatih baru untuk tim nasional.
Pria berusia 59 tahun itu telah beberapa kali mengisyaratkan dalam beberapa hari sebelumnya bahwa ia bersedia menggantikan Nagelsmann. Namun demikian, kontraknya yang masih berlaku hingga akhir 2029 sebagai Kepala Sepak Bola Global di Red Bull menjadi masalah, yang berpotensi memaksa DFB untuk pertama kalinya membayar biaya pelepasan bagi seorang pelatih tim nasional.
Sementara itu, Lahm memperingatkan agar tidak bertindak terburu-buru dan menyalahkan Nagelsmann serta timnya sendirian atas kegagalan dini tersebut. Timnas Jerman adalah “tim terpenting di negara kita, sehingga publik juga membutuhkan penjelasan mengenai ke mana dan bagaimana arah yang harus ditempuh. Kemudian, DFB harus memutuskan siapa orang yang tepat. Analisis ini tidak bisa dilakukan dalam tiga hari; kita harus melihat lebih dari sekadar empat pertandingan Piala Dunia 2026,” kata sang juara dunia 2014 itu.
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Klopp sebagai pelatih baru tim nasional Jerman? Lahm: Dapat "menciptakan suasana optimisme"
Meskipun demikian, Klopp mampu “menciptakan suasana optimisme” yang sangat dibutuhkan tim nasional Jerman setelah serangkaian kekecewaan belakangan ini. “Dia telah berhasil melakukannya di mana-mana. Tim-timnya merupakan satu kesatuan yang membuat penonton terpesona. Namun, perubahan tidak hanya harus terjadi pada posisi pelatih, melainkan juga pada seluruh filosofi sepak bola kita. Itulah yang paling penting,” jelas Lahm.
Sehubungan dengan hal itu, kepastian bahwa Rudi Völler akan tetap menjabat juga merupakan pertanda baik. Lahm menilai kelanjutan kerja sama dengan direktur olahraga DFB tersebut “pada dasarnya tidak salah. Kamu tidak harus mengubah sesuatu di setiap posisi. Dia memiliki banyak pengalaman. Pertanyaannya adalah: Bagaimana kerja samanya? Seorang pelatih pun membutuhkan mitra diskusi, dari siapa dia bisa mendapatkan sudut pandang yang berbeda.”
Pada hari Senin, Völler telah mengonfirmasi niatnya untuk memenuhi kontraknya yang berlaku hingga setelah Euro 2028. “Bagi saya, tidak akan menjadi masalah untuk mengakhiri kontrak ini. Namun, semua hal di sini terlalu berarti bagi saya. Saya senang melakukannya dan akan terus membantu, dengan cara saya sendiri,” kata Völler dalam wawancara bersama yang diselenggarakan oleh kicker, Funke Mediengruppe, Frankfurter Rundschau, Süddeutscher Zeitung, ARD, dan Bild.
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