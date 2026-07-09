Setelah pengunduran diri Julian Nagelsmann, yang mundur akibat kegagalan telak tim nasional Jerman di babak 16 besar Piala Dunia melawan Paraguay, DFB mengumumkan niatnya untuk melakukan negosiasi dengan Klopp terkait penunjukan pelatih baru untuk tim nasional.

Pria berusia 59 tahun itu telah beberapa kali mengisyaratkan dalam beberapa hari sebelumnya bahwa ia bersedia menggantikan Nagelsmann. Namun demikian, kontraknya yang masih berlaku hingga akhir 2029 sebagai Kepala Sepak Bola Global di Red Bull menjadi masalah, yang berpotensi memaksa DFB untuk pertama kalinya membayar biaya pelepasan bagi seorang pelatih tim nasional.

Sementara itu, Lahm memperingatkan agar tidak bertindak terburu-buru dan menyalahkan Nagelsmann serta timnya sendirian atas kegagalan dini tersebut. Timnas Jerman adalah “tim terpenting di negara kita, sehingga publik juga membutuhkan penjelasan mengenai ke mana dan bagaimana arah yang harus ditempuh. Kemudian, DFB harus memutuskan siapa orang yang tepat. Analisis ini tidak bisa dilakukan dalam tiga hari; kita harus melihat lebih dari sekadar empat pertandingan Piala Dunia 2026,” kata sang juara dunia 2014 itu.