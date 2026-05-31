Apakah Jude Bellingham sombong? Mantan rekan setimnya menanggapi kritik terhadap karakter bintang Real Madrid dan Timnas Inggris tersebut

Sejak kepindahannya yang sensasional ke Real Madrid, Bellingham selalu menjadi sorotan, dengan beberapa kritikus berpendapat bahwa sikapnya di lapangan terkesan arogan. Namun, Davis, yang pernah berbagi ruang ganti dengan Bellingham saat masih remaja di Birmingham City, percaya bahwa media sering salah menafsirkan rasa percaya diri para atlet elit.

Berbicara kepada situs web resmi klub, Davis menjelaskan: "Dia adalah anak yang rendah hati. Orang-orang menganggapnya sombong, tetapi Anda harus percaya diri. Media di Inggris menganggap itu sebagai kesombongan. Namun, ketika Anda sehebat itu, Anda harus memiliki suara di kepala Anda yang terus mengatakan bahwa Anda cukup baik."



