Apakah Jude Bellingham sombong? Mantan rekan setimnya menanggapi kritik terhadap karakter bintang Real Madrid dan Timnas Inggris tersebut
Mitos tentang label 'sombong' dibantah
Sejak kepindahannya yang sensasional ke Real Madrid, Bellingham selalu menjadi sorotan, dengan beberapa kritikus berpendapat bahwa sikapnya di lapangan terkesan arogan. Namun, Davis, yang pernah berbagi ruang ganti dengan Bellingham saat masih remaja di Birmingham City, percaya bahwa media sering salah menafsirkan rasa percaya diri para atlet elit.
Berbicara kepada situs web resmi klub, Davis menjelaskan: "Dia adalah anak yang rendah hati. Orang-orang menganggapnya sombong, tetapi Anda harus percaya diri. Media di Inggris menganggap itu sebagai kesombongan. Namun, ketika Anda sehebat itu, Anda harus memiliki suara di kepala Anda yang terus mengatakan bahwa Anda cukup baik."
Tanda-tanda awal potensi kelas dunia
Davis, yang telah tampil dalam 182 pertandingan bersama The Blues, menyaksikan kemunculan pesat Bellingham di markas latihan klub di Wast Hills. Bahkan saat berusia 16 tahun, calon pemenang Liga Champions itu sudah membuat para pemain senior terlihat biasa-biasa saja dalam sesi latihan, sehingga Davis tak ragu sedikit pun mengenai masa depan sang pemuda.
Mengingat suasana saat itu, Davis mengakui: "Apakah saya terkejut dia naik daun begitu cepat? Tidak, karena beberapa hal yang dia lakukan. Anda hampir putus asa ingin berada di timnya untuk pertandingan lima lawan lima! Dia hanya perlu meningkatkan fisiknya, tetapi dia juga cukup cerdas untuk tidak terlibat dalam beberapa duel fisik. Itulah kecerdasan sepak bola di usia yang begitu muda."
Seorang pembimbing bagi generasi mendatang
Selama masa transisi di Birmingham City, Davis merasa memiliki tanggung jawab pribadi untuk membantu mengintegrasikan para lulusan akademi. Ia melihat kedewasaan yang unik dalam diri Bellingham, yang memungkinkan remaja itu menghadapi kerasnya kompetisi Championship tanpa kehilangan sifat rendah hati yang menjadi ciri khasnya di masa-masa awal.
Davis menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan yang ramah bagi sang jenius muda, dengan mengatakan: "Kamu datang dan melihat-lihat, dan kamu menyaksikan kemunculan awal Jude Bellingham yang masih muda. Aku merasa punya kewajiban untuk membuat para pemain muda merasa diterima. Dulu, saat aku masih berkembang, para pemain senior sering mengintimidasi aku, dan aku benci perasaan yang ditimbulkannya."
Dari St Andrew's ke Bernabeu
Saat Real Madrid bersiap menghadapi fase-fase pembangunan kembali di masa depan, Bellingham tetap menjadi pilar utama proyek mereka. Meskipun manajer baru Jose Mourinho mungkin berencana untuk merombak skuad dan menekan ego-ego pemain, para pihak yang paling mengenal Bellingham sepakat bahwa karakternya justru merupakan aset, bukan hambatan. Kemampuannya untuk menyeimbangkan kerendahan hati dengan semangat kompetitif—seperti yang disebutkan oleh Davis—adalah hal yang membedakannya dari talenta-talenta lainnya.
Perjalanan pemain berusia 22 tahun ini dari St Andrew's hingga ke jajaran elit sepak bola dunia menjadi bukti sifat percaya diri yang digambarkan Davis. Bagi Bellingham, keributan mengenai sikapnya mungkin hanyalah itu - keributan belaka. Dengan dukungan mantan rekan setim yang menyaksikan pertumbuhannya secara langsung, gelandang ini terus membungkam para pengkritik dengan membiarkan penampilannya di lapangan yang berbicara.