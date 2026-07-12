Apakah Jude Bellingham mendapat bantuan dari spidercam? FIFA menanggapi insiden kontroversial dalam laga Piala Dunia Inggris melawan Norwegia - yang membuat Norwegia geram atas keputusan yang ‘konyol’ tersebut

Tayangan ulang memperlihatkan tendangan gawang kiper Norwegia, Orjan Nyland, melintas dekat kabel spidercam yang tergantung di atas lapangan. Bola kemudian jatuh ke arah Elliot Anderson, yang kemudian mengoper ke Anthony Gordon sebelum pemain sayap Inggris itu mengoper ke Bellingham, yang langsung berlari mengejar bola dan dengan tenang mencetak gol.

Beberapa pemain Norwegia langsung mengelilingi wasit Clement Turpin, berargumen bahwa gol tersebut seharusnya tidak disahkan. Pelatih kepala Stale Solbakken terlihat berbicara dengan wasit pada jeda babak pertama. Mengenai keputusan tersebut, Solbakken mengatakan: "Dia [wasit] mengatakan bahwa dia sendiri tidak melihatnya dan tidak menerima pemberitahuan bahwa hal itu benar-benar terjadi. Itu penjelasan yang masuk akal dan karena FIFA menyatakan tidak ada sentuhan serta tidak ada sinyal dari chip di dalam bola, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bola jatuh lurus ke bawah, tepat di depan bangku cadangan, jadi memang menyentuhnya. Banyak orang di bangku cadangan bereaksi seketika. Saya bukan salah satunya, tapi banyak dari mereka yang melihatnya."

Solbakken menambahkan: “Saya tidak bisa berkomentar apa-apa mengenai hal itu karena jika tidak ada suara dari chip, apa yang bisa saya katakan? Bola itu jatuh langsung dari langit, kata semua orang – termasuk kiper, termasuk pemain yang akan menerima bola. Menurut saya, sudah cukup jelas bahwa bola itu memang menyentuh bangku cadangan. Itu adalah kejadian yang aneh.”