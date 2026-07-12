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Apakah Jude Bellingham mendapat bantuan dari spidercam? FIFA menanggapi insiden kontroversial dalam laga Piala Dunia Inggris melawan Norwegia - yang membuat Norwegia geram atas keputusan yang ‘konyol’ tersebut
Norwegia mengecam kontroversi 'konyol' seputar spidercam
Kegagalan Norwegia ini disertai rasa frustrasi karena mereka merasa gol penyama kedudukan Bellingham seharusnya dianulir karena alasan yang tidak biasa. Tim Norwegia mengklaim bola menyentuh salah satu kabel spidercam saat proses terciptanya gol krusial di Miami. Seandainya diputuskan bahwa bola memang menyentuh kabel, gol tersebut akan dianulir dan permainan dilanjutkan dengan tendangan bola jatuh.
"Ini konyol, soal kabel ini," kata gelandang Norwegia dan Fulham, Sander Berge, setelah pertandingan. “[Hasil] 2-1 sudah berbicara sendiri – selisihnya tipis dan kami tahu ke mana arahnya.” Kapten Norwegia, Martin Odegaard, juga mempertanyakan keputusan wasit dalam laga perempat final tersebut. “Saya sendiri tidak melihatnya [insiden itu], tetapi selisihnya tidak menguntungkan kami hari ini dengan beberapa keputusan,” katanya. “Mungkin hal seperti itu memang diperlukan dalam pertandingan seperti ini.”
- Getty Images Sport
'Bola itu jatuh langsung dari langit'
Tayangan ulang memperlihatkan tendangan gawang kiper Norwegia, Orjan Nyland, melintas dekat kabel spidercam yang tergantung di atas lapangan. Bola kemudian jatuh ke arah Elliot Anderson, yang kemudian mengoper ke Anthony Gordon sebelum pemain sayap Inggris itu mengoper ke Bellingham, yang langsung berlari mengejar bola dan dengan tenang mencetak gol.
Beberapa pemain Norwegia langsung mengelilingi wasit Clement Turpin, berargumen bahwa gol tersebut seharusnya tidak disahkan. Pelatih kepala Stale Solbakken terlihat berbicara dengan wasit pada jeda babak pertama. Mengenai keputusan tersebut, Solbakken mengatakan: "Dia [wasit] mengatakan bahwa dia sendiri tidak melihatnya dan tidak menerima pemberitahuan bahwa hal itu benar-benar terjadi. Itu penjelasan yang masuk akal dan karena FIFA menyatakan tidak ada sentuhan serta tidak ada sinyal dari chip di dalam bola, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bola jatuh lurus ke bawah, tepat di depan bangku cadangan, jadi memang menyentuhnya. Banyak orang di bangku cadangan bereaksi seketika. Saya bukan salah satunya, tapi banyak dari mereka yang melihatnya."
Solbakken menambahkan: “Saya tidak bisa berkomentar apa-apa mengenai hal itu karena jika tidak ada suara dari chip, apa yang bisa saya katakan? Bola itu jatuh langsung dari langit, kata semua orang – termasuk kiper, termasuk pemain yang akan menerima bola. Menurut saya, sudah cukup jelas bahwa bola itu memang menyentuh bangku cadangan. Itu adalah kejadian yang aneh.”
FIFA membantah adanya kontak melalui saluran rahasia
FIFA kemudian menyatakan bahwa tidak ada "bukti" bahwa bola tersebut menyentuh kabel. FIFA Media memposting di X: "Sebelum gol Inggris pada menit ke-45+2 melawan Norwegia, sensor pada bola yang terhubung tidak menunjukkan lonjakan pada 'detak jantung bola' saat berada di udara, dan oleh karena itu tidak ada bukti bahwa bola menyentuh kabel di atas lapangan dan mengubah pergerakan bola."
Berbicara kepada BBC Sport, mantan penyerang Inggris Wayne Rooney menambahkan: "Bola tampak menyimpang dan jatuh dengan cepat. Seolah-olah bola itu menyimpang."
- Getty Images Sport
Tuchel mengakui 'keberuntungan' Inggris di Miami
Teknologi bergaya Snickometer, yang biasanya dikaitkan dengan kriket, telah menjadi pusat kontroversi di turnamen ini saat Portugal meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kroasia di babak 32 besar. Pelatih kepala Inggris, Thomas Tuchel, mengatakan: "Ada chip di dalam bola yang bisa mendeteksi jika ada sehelai rambut pun yang menyentuhnya—seperti yang kita ketahui sejak pertandingan Kroasia melawan Portugal—jadi mereka seharusnya bisa memastikan apakah [sentuhan] itu terjadi [di sini]. Saya tidak melihat [insiden itu].“ Namun, Tuchel mengakui bahwa timnya secara keseluruhan memang beruntung pada saat-saat krusial, dengan menyatakan: “Saya tidak mengatakan kami beruntung bisa menang, tetapi kami beruntung pada momen-momen penentu.”
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