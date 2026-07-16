Setelah itu, gelandang Real Madrid tersebut melontarkan beberapa kata kepada pemain asal Argentina itu. Barco mendorong mantan pemain Dortmund itu, sebelum Nico Paz dan Nicolas Otamendi turun tangan dan memisahkan kedua pihak yang berselisih. Terutama Bellingham, yang masih terus memaki Barco, harus ditahan.

Awalnya tidak jelas mengapa pertengkaran antara keduanya terjadi, namun kini media Inggris melaporkan bahwa Barco sudah berperilaku tidak pantas saat gol penyama kedudukan dicetak oleh Enzo Fernandez. Dia dilaporkan bersorak dengan provokatif dan merendahkan di depan bangku cadangan Inggris yang dipimpin pelatih Thomas Tuchel.

Rekaman video juga menunjukkan bagaimana Barco berlari menghampiri Lautaro Martinez saat gol kemenangan yang sangat dirayakan itu tercipta, dan berteriak cukup keras ke arah Bellingham.