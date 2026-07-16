Pemain asal Inggris itu melakukan tindakan yang sangat tidak pantas setelah Three Lions tersingkir oleh Albiceleste (1:2). Dalam tayangan televisi terlihat jelas bagaimana Bellingham, setelah peluit akhir dibunyikan, menampar bagian belakang kepala Barco yang sedang bersorak-sorai.
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Apakah Jude Bellingham bahkan akan dikenai sanksi skorsing? Inilah alasan mengapa bintang timnas Inggris itu memukul Valentin Barco dari Argentina di semifinal Piala Dunia
Setelah itu, gelandang Real Madrid tersebut melontarkan beberapa kata kepada pemain asal Argentina itu. Barco mendorong mantan pemain Dortmund itu, sebelum Nico Paz dan Nicolas Otamendi turun tangan dan memisahkan kedua pihak yang berselisih. Terutama Bellingham, yang masih terus memaki Barco, harus ditahan.
Awalnya tidak jelas mengapa pertengkaran antara keduanya terjadi, namun kini media Inggris melaporkan bahwa Barco sudah berperilaku tidak pantas saat gol penyama kedudukan dicetak oleh Enzo Fernandez. Dia dilaporkan bersorak dengan provokatif dan merendahkan di depan bangku cadangan Inggris yang dipimpin pelatih Thomas Tuchel.
Rekaman video juga menunjukkan bagaimana Barco berlari menghampiri Lautaro Martinez saat gol kemenangan yang sangat dirayakan itu tercipta, dan berteriak cukup keras ke arah Bellingham.
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Apakah Jude Bellingham akan dijatuhi sanksi skorsing atas pukulannya itu?
Terlepas dari itu, insiden tersebut bisa berdampak pada Bellingham. FIFA telah mengumumkan bahwa kejadian tersebut akan diselidiki — dalam skenario terburuk, pemain berusia 23 tahun itu terancam sanksi skorsing.
Pemain asal Inggris itu sendiri enggan berkomentar mengenai insiden tersebut dan, setelah peluit akhir dibunyikan, ia hanya mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam karena kembali gagal lolos ke final.
"Ini sungguh menghancurkan hati. Saya ingin menjadi bagian dari skuad Inggris yang akhirnya berhasil, yang akhirnya menembus garis finis. Saya minta maaf. Semakin indah perjalanannya, semakin memilukan akhirnya," kata Bellingham.
Setelah gol pembuka yang dicetak oleh Anthony Gordon pada menit ke-55, untuk waktu yang lama tampaknya ini akan menjadi penampilan pertama Three Lions di final sejak meraih gelar juara pada tahun 1966. Namun, dua gol di menit-menit akhir dari Fernandez (85) dan Martinez (90+2) mengakhiri harapan tersebut dengan tiba-tiba.
Terutama karena kebijakan pergantian pemainnya, Pelatih Thomas Tuchel menjadi sasaran kritik.
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