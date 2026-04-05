Apakah juara Grand Slam Jannik Sinner akan menukar gelar juara demi tempat di Piala Dunia Italia? Bintang tenis peringkat 1 itu menjawab pertanyaan soal trofi setelah kegagalan memalukan Azzurri yang terbaru
Pengorbanan terbesar Sinner demi Azzurri
Dunia olahraga di Italia saat ini sedang berusaha bangkit kembali setelah pekan yang benar-benar bencana bagi tim nasional sepak bola. Di tengah suasana suram tersebut, bintang tenis Sinner telah mewakili perasaan seluruh bangsa, dengan menyatakan bahwa kebanggaan atas Azzurri lebih berharga daripada kesuksesan pribadinya di lapangan.
Ketika ditanya apakah ia bersedia menyerahkan salah satu trofi yang diraihnya dengan susah payah demi memastikan Italia mendapat tempat di panggung terbesar sepak bola, jawaban Sinner sangat jelas. “Begini, memang begitulah adanya. Ini sulit. Jika Anda bertanya kepada saya, saya ingin melakukan pertukaran ini karena ini hal yang sederhana. Banyak anak muda dan anak-anak belum pernah menyaksikan Piala Dunia, terutama karena Italia tidak ikut serta,” ungkap juara Grand Slam itu kepada Eurosport. “Bagi saya, hal ini sama saja — saya terlalu muda saat itu untuk benar-benar mengikuti turnamen tersebut dengan saksama.”
Kekalahan memalukan di Zenica memastikan nasib Italia
Impian Italia untuk mengakhiri masa puasa mereka di Piala Dunia pupus secara tragis di Zenica pada Selasa malam. Saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina dalam pertandingan play-off yang sangat menentukan, juara dunia empat kali itu harus puas bermain imbang sebelum akhirnya tersingkir dalam adu penalti yang memilukan, yang menggemparkan dunia sepak bola Eropa.
Kegagalan ini diperparah oleh eksekusi yang buruk dari jarak 12 yard, saat Pio Esposito dan Bryan Cristante sama-sama gagal mencetak gol dari tendangan penalti mereka. Sebaliknya, Bosnia tampil sangat klinis, mencetak keempat penalti mereka dan membuat Azzurri harus mengembara di padang gurun internasional selama empat tahun lagi. Ini adalah statistik yang mengejutkan bahwa Italia belum pernah memenangkan pertandingan sistem gugur Piala Dunia sejak mereka mengangkat trofi pada 2006.
Generasi penggemar sepak bola yang terabaikan
Turnamen 2026 akan menjadi edisi ketiga berturut-turut tanpa kehadiran tim berseragam biru yang terkenal, sebuah skenario yang tak terbayangkan bagi sebuah kekuatan tradisional.
Bintang tenis Sinner bahkan bercanda mengenai tekanan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam sebuah wawancara baru-baru ini. “Ini gila karena saya sudah menjalani seluruh wawancara dan sekarang orang Prancis datang dan menanyakan hal ini kepada saya. Tidak, bercanda. Saya ingin sekali melakukan pertukaran ini. Banyak anak muda dan anak-anak belum pernah menyaksikan Piala Dunia bersama Italia,” tambahnya, memperkuat pendiriannya bahwa kegembiraan bersama negara tetap menjadi prioritas di atas penghargaan pribadi.
Mengembalikan identitas Azzurri yang hilang
Meskipun harus menelan pil pahit akibat tersingkir di babak play-off, Sinner tetap optimis bahwa tim nasional pada akhirnya dapat menemukan kembali formula yang pernah membuat mereka menjadi idaman dunia. Namun, ia menyadari kenyataan bahwa tidak ada solusi instan bagi tim yang telah secara konsisten mengalami kesulitan di panggung besar selama hampir dua dekade.
“Sekarang kami punya waktu untuk mengubah beberapa hal dan semoga bisa kembali ke tempat yang pantas kami tempati, dan tempat yang kami inginkan. Jadi, kita lihat saja. Tapi ya, pada titik ini, kami tidak bisa mengubah apa pun lagi,” kata Sinner.