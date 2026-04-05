Apakah juara Grand Slam Jannik Sinner akan menukar gelar juara demi tempat di Piala Dunia Italia? Bintang tenis peringkat 1 itu menjawab pertanyaan soal trofi setelah kegagalan memalukan Azzurri yang terbaru

Dunia olahraga di Italia saat ini sedang berusaha bangkit kembali setelah pekan yang benar-benar bencana bagi tim nasional sepak bola. Di tengah suasana suram tersebut, bintang tenis Sinner telah mewakili perasaan seluruh bangsa, dengan menyatakan bahwa kebanggaan atas Azzurri lebih berharga daripada kesuksesan pribadinya di lapangan.

Ketika ditanya apakah ia bersedia menyerahkan salah satu trofi yang diraihnya dengan susah payah demi memastikan Italia mendapat tempat di panggung terbesar sepak bola, jawaban Sinner sangat jelas. “Begini, memang begitulah adanya. Ini sulit. Jika Anda bertanya kepada saya, saya ingin melakukan pertukaran ini karena ini hal yang sederhana. Banyak anak muda dan anak-anak belum pernah menyaksikan Piala Dunia, terutama karena Italia tidak ikut serta,” ungkap juara Grand Slam itu kepada Eurosport. “Bagi saya, hal ini sama saja — saya terlalu muda saat itu untuk benar-benar mengikuti turnamen tersebut dengan saksama.”