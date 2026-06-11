Ketika ditanya apakah itu keputusan yang cerdas atau justru resep bencana, mantan striker Madrid Owen—yang menjadi duta Casino.org di Inggris, sebuah situs perbandingan terkemuka yang membantu warga Inggris menemukan kasino online sesuai preferensi mereka—mengatakan kepada GOAL: “Ini cukup mengejutkan bagi saya. Dia tidak tampil terlalu bagus dalam beberapa pekerjaan terakhirnya. Dia sudah pernah menangani Real Madrid sebelumnya. Saya terkejut mendengarnya. Sejujurnya, saya tidak terlalu antusias. Kita tunggu saja.

“Barcelona sedang dalam performa bagus saat ini. Dia akan punya banyak pekerjaan. Tapi pada akhirnya, ini Real Madrid. Mereka punya banyak uang. Mereka punya banyak pemain hebat. Mereka punya stadion hebat, skuad hebat. Ini pekerjaan yang luar biasa untuk diambil, jadi saya tidak menyalahkannya karena menerimanya. Tapi saya terkejut Madrid memberikannya kepadanya, saya akui.”

Dengan Real yang sudah dua musim tanpa meraih gelar domestik dan kontinental terbesar, apakah mereka kini siap mengorbankan gaya demi substansi? Menanggapi pertanyaan itu, Owen menambahkan: “Dalam arti tertentu. Tapi banyak manajer lain yang menang. Apa yang telah dimenangkan Jose Mourinho dalam lima tahun terakhir atau apa pun itu? Bahkan masa jabatannya di Real Madrid tidak begitu gemilang. Jadi, bukan berarti Anda menempatkan Jose dan itu jaminan kemenangan, dan Anda harus menerima semua hal negatif yang menyertainya—drama dan segala macam hal lainnya.

“Tidak ada jaminan menang dengannya. Mungkin 15 tahun lalu bisa dibilang ada. Tapi hanya menunjuknya dan berkata, ‘baiklah, oke, kita akan menerima drama-drama itu, tapi setidaknya kita akan menang’. Saya tidak berpikir itu sudah pasti sama sekali. Jika itu hanya jaminan kemenangan, maka saya akan mengerti. Tapi saya tidak berpikir ada jaminan seperti itu.”