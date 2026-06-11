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Apakah Jose Mourinho sebanding dengan semua ‘omong kosong’ itu? Real Madrid tak dijamin menang bersama ‘The Special One’, sementara Michael Owen memprediksi apakah pelatih asal Portugal itu akan bertahan hingga akhir musim
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Kapan terakhir kali Mourinho memenangkan trofi besar?
Mourinho berhasil membawa timnya meraih gelar Liga dan Copa del Rey selama masa jabatannya sebelumnya di ibu kota Spanyol—yang berlangsung selama 178 pertandingan antara tahun 2010 dan 2013. Saat itu, ia bersaing dengan tim Barcelona asuhan Pep Guardiola yang dipenuhi bintang-bintang—dengan Lionel Messi dan kawan-kawan menjadi lawan terberat.
Sejak itu, ia telah mengamankan lebih banyak trofi - termasuk gelar Liga Premier bersama Chelsea dan gelar Liga Europa bersama Manchester United - namun pria berusia 63 tahun yang blak-blakan ini terakhir kali menikmati kemenangan trofi besar saat mengangkat trofi Liga Konferensi bersama Roma pada 2022.
Masa jabatannya yang relatif singkat di Fenerbahce dan Benfica telah dilalui, dengan munculnya pertanyaan mengenai kekuatan yang dianggap melemah, namun Real siap mengambil risiko lagi dengan wajah yang sudah dikenal saat Florentino Perez mengambil taruhan yang diperhitungkan pada seorang pria dengan riwayat karier yang gemilang.
Apakah Real Madrid lebih mengutamakan substansi daripada gaya dengan Mourinho?
Ketika ditanya apakah itu keputusan yang cerdas atau justru resep bencana, mantan striker Madrid Owen—yang menjadi duta Casino.org di Inggris, sebuah situs perbandingan terkemuka yang membantu warga Inggris menemukan kasino online sesuai preferensi mereka—mengatakan kepada GOAL: “Ini cukup mengejutkan bagi saya. Dia tidak tampil terlalu bagus dalam beberapa pekerjaan terakhirnya. Dia sudah pernah menangani Real Madrid sebelumnya. Saya terkejut mendengarnya. Sejujurnya, saya tidak terlalu antusias. Kita tunggu saja.
“Barcelona sedang dalam performa bagus saat ini. Dia akan punya banyak pekerjaan. Tapi pada akhirnya, ini Real Madrid. Mereka punya banyak uang. Mereka punya banyak pemain hebat. Mereka punya stadion hebat, skuad hebat. Ini pekerjaan yang luar biasa untuk diambil, jadi saya tidak menyalahkannya karena menerimanya. Tapi saya terkejut Madrid memberikannya kepadanya, saya akui.”
Dengan Real yang sudah dua musim tanpa meraih gelar domestik dan kontinental terbesar, apakah mereka kini siap mengorbankan gaya demi substansi? Menanggapi pertanyaan itu, Owen menambahkan: “Dalam arti tertentu. Tapi banyak manajer lain yang menang. Apa yang telah dimenangkan Jose Mourinho dalam lima tahun terakhir atau apa pun itu? Bahkan masa jabatannya di Real Madrid tidak begitu gemilang. Jadi, bukan berarti Anda menempatkan Jose dan itu jaminan kemenangan, dan Anda harus menerima semua hal negatif yang menyertainya—drama dan segala macam hal lainnya.
“Tidak ada jaminan menang dengannya. Mungkin 15 tahun lalu bisa dibilang ada. Tapi hanya menunjuknya dan berkata, ‘baiklah, oke, kita akan menerima drama-drama itu, tapi setidaknya kita akan menang’. Saya tidak berpikir itu sudah pasti sama sekali. Jika itu hanya jaminan kemenangan, maka saya akan mengerti. Tapi saya tidak berpikir ada jaminan seperti itu.”
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Apakah Mourinho akan bertahan sebagai pelatih di Santiago Bernabéu selama satu musim penuh?
Mourinho hanya bertahan selama 62 pertandingan di Fenerbahce, dan 45 pertandingan setelah kembali ke klub asalnya, Benfica. Jadi, apakah dia orang yang tepat untuk membangun masa depan jangka panjang yang lebih cerah di Bernabeu? Ketika ditanya apakah dia masih akan berada di Madrid saat musim 2026-27 berakhir, Owen menjawab: “Soal Madrid, ini seperti lemparan koin, bukan? Kamu menang, semuanya indah. Dan jika tidak, maka kamu dipecat. Mungkin memang seperti lemparan koin. Liga itu seperti lemparan koin.
“Siapa yang akan menang, Barcelona atau Real Madrid? Dan siapa pun yang tidak menang, entah Hansi Flick yang akan dipecat atau Jose Mourinho yang akan dipecat tiga perempat jalan musim depan, saya kira. Itu seperti lempar koin, pilih saja.
“Saya kira Real Madrid seharusnya melihat ke masa depan, membangun sesuatu. Saya pikir ini adalah penunjukan yang sangat jangka pendek dan tidak kreatif. Dia punya kualifikasi, tapi saya hanya mengharapkan orang lain.”
Bisakah Mourinho mengendalikan ego Mbappé dan Vinícius Jr.?
Mourinho akan bekerja sama dengan beberapa pemain yang memiliki karakter dan kepribadian kuat—seperti Vinicius Junior dan Kylian Mbappe. Ketika ditanya apakah keributan di ruang ganti bisa dihindari, Owen menjawab: “Satu hal yang pasti tentang Jose, semua pemain yang pernah bermain di bawah asuhannya sangat menyukainya.
“Setiap orang yang saya ajak bicara yang pernah dilatihnya, atau sebagian besar dari mereka, menganggapnya sebagai manajer yang luar biasa dalam menangani pemain secara personal. Saya pikir jika ada orang yang berpotensi menyelesaikan semua itu, maka itu bisa menjadi penunjukan yang bagus. Namun, hal itu juga masih harus dilihat.”
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Mourinho akan memiliki jendela transfer musim panas untuk membentuk skuadnya
Real Madrid belum secara resmi mengonfirmasi kembalinya Mourinho, dengan Benfica berhak atas paket kompensasi yang cukup besar, namun Alvaro Arbeloa telah dibebaskan dari jabatannya sebagai pelatih interim.
Mourinho seharusnya memiliki waktu penuh selama musim panas—termasuk masa pra-musim dan jendela transfer berikutnya—untuk menyesuaikan diri kembali dan menanamkan gaya kepelatihannya pada skuad yang performanya kurang memuaskan. Masih harus dilihat seberapa lama eksperimen tersebut akan berlangsung.