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Apakah Jose Mourinho masih punya sihir yang ‘spesial’? Real Madrid membutuhkan pelatih asal Portugal itu untuk menjadi ‘figur ayah’ saat menghadapi ego Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Co
Mourinho kembali ke Madrid 13 tahun setelah periode pertamanya
Mourinho telah kembali ke ibu kota Spanyol untuk periode keduanya di salah satu kursi pelatih terpanas. Ia pernah mempersembahkan gelar La Liga pada periode sebelumnya di klub itu, saat bersaing dengan tim Barcelona ikonik asuhan Pep Guardiola, dan kini diberi tugas untuk mengulang kesuksesan tersebut.
Sekitar 13 tahun telah berlalu sejak mantan bos Chelsea, Inter, dan Manchester United itu terakhir kali menghiasi area teknis di Madrid, dengan pria 63 tahun tersebut kini menjadi sosok pelatih yang benar-benar berbeda. Gairahnya terhadap sepakbola tidak akan pernah pudar dan keyakinan dirinya yang tak tergoyahkan membuatnya akan selalu mencari tantangan terbesar.
- Getty
Mbappe, Bellingham & Vini Jr termasuk di antara para 'Galacticos'
Saat ini itu menjadi kenyataan, dengan Real Madrid sudah melewati dua musim tanpa meraih trofi utama, meski penyerang depan Prancis pemecah rekor, Mbappe, memimpin lini serang mereka. Ia mendapat dukungan apik dari superstar Inggris Bellingham dan winger Brasil Vinicius Junior.
Tidak ada yang meragukan talenta yang dimiliki Mourinho, tetapi apakah mereka sekumpulan individu yang kurang memiliki semangat kolektif? Apakah sosok yang telah memenangkan trofi di Portugal, Inggris, Italia, dan Spanyol itu masih memiliki kapasitas taktis yang dibutuhkan untuk mengeluarkan kemampuan terbaik dari sekelompok ‘Galacticos’?
Apakah Mourinho masih manajer yang 'spesial'?
Cole menikmati pengalaman bersama Mourinho setelah lulus dari akademi di Stamford Bridge dan berada di posisi yang lebih tepat dibanding kebanyakan orang untuk menilai apakah sosok yang tepat untuk pekerjaan itu telah ditemukan di Madrid.
Saat ditanya apakah kualitas “spesial” itu masih ada, Cole, yang berbicara dalam kerja sama dengan LiveScore Bet, mengatakan kepada GOAL: “Saya tahu sejauh ini dia mengalami sedikit kesulitan. Tapi saya rasa memang selalu seperti itu ketika Anda pergi ke klub baru. Itu bukan kesuksesan instan, bukan? Kesuksesan dibangun seiring waktu. Jose tahu itu lebih dari siapa pun.
“Tapi dia dikenal bisa langsung masuk dalam satu musim, menyelesaikan tugasnya dan pergi. Tapi saya pikir dengan tim ini, ada begitu banyak tipe ego berbeda yang harus dia kelola karena itulah alasan mereka mendatangkannya.
“Dia seperti figur ayah bagi kebanyakan pesepakbola. Dan dia harus berusaha mencari tahu itu secepat mungkin. Ini klub yang sangat besar. Real Madrid bukan tim sembarangan. Dia tahu pekerjaannya. Dia pernah berada di sana sebelumnya.
“Tapi saya percaya kepada Jose Mourinho. Saya pikir dia manajer kelas atas. Tapi saya pikir dengan skuad pemain ini, dia perlu menemukan cara untuk menyatukan mereka. Karena saya rasa sudah beberapa tahun mereka tidak sukses. Mereka juga sempat memiliki beberapa manajer yang rencananya tidak benar-benar berjalan sesuai harapan. Jadi mereka jelas membutuhkan sosok seperti Jose Mourinho.
“Tapi mereka harus menerima apa yang dia lakukan. Sesederhana itu. Dan hanya dia yang bisa menyusun itu dengan cara yang menurutnya paling tepat dalam pekerjaannya. Dan saya percaya dia bisa mengembalikan masa-masa kejayaan ke Real Madrid. Lucu juga mengatakannya, bukan?!”
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Real diperkirakan akan bersaing untuk meraih trofi domestik dan Eropa
Ekspektasi di Bernabeu adalah untuk bersaing memperebutkan setiap trofi yang tersedia di setiap musim. Upaya lain untuk meraih supremasi Liga Champions telah dimulai, tetapi Real sudah tertinggal enam poin dari rival Clasico, Barcelona, di klasemen La Liga.
Mourinho, yang menandatangani kontrak tiga tahun saat kembali ke Madrid, tahu bahwa ia bekerja di bisnis hasil dan harus memenuhi tuntutan dewan klub serta basis suporter. Real akan kembali beraksi pada Sabtu saat menjamu Villarreal, sebelum kemudian bertolak ke Italia untuk bentrok di Eropa dengan mantan klub sang manajer, Roma.
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