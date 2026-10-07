Cole menikmati pengalaman bersama Mourinho setelah lulus dari akademi di Stamford Bridge dan berada di posisi yang lebih tepat dibanding kebanyakan orang untuk menilai apakah sosok yang tepat untuk pekerjaan itu telah ditemukan di Madrid.

Saat ditanya apakah kualitas “spesial” itu masih ada, Cole, yang berbicara dalam kerja sama dengan LiveScore Bet, mengatakan kepada GOAL: “Saya tahu sejauh ini dia mengalami sedikit kesulitan. Tapi saya rasa memang selalu seperti itu ketika Anda pergi ke klub baru. Itu bukan kesuksesan instan, bukan? Kesuksesan dibangun seiring waktu. Jose tahu itu lebih dari siapa pun.

“Tapi dia dikenal bisa langsung masuk dalam satu musim, menyelesaikan tugasnya dan pergi. Tapi saya pikir dengan tim ini, ada begitu banyak tipe ego berbeda yang harus dia kelola karena itulah alasan mereka mendatangkannya.

“Dia seperti figur ayah bagi kebanyakan pesepakbola. Dan dia harus berusaha mencari tahu itu secepat mungkin. Ini klub yang sangat besar. Real Madrid bukan tim sembarangan. Dia tahu pekerjaannya. Dia pernah berada di sana sebelumnya.

“Tapi saya percaya kepada Jose Mourinho. Saya pikir dia manajer kelas atas. Tapi saya pikir dengan skuad pemain ini, dia perlu menemukan cara untuk menyatukan mereka. Karena saya rasa sudah beberapa tahun mereka tidak sukses. Mereka juga sempat memiliki beberapa manajer yang rencananya tidak benar-benar berjalan sesuai harapan. Jadi mereka jelas membutuhkan sosok seperti Jose Mourinho.

“Tapi mereka harus menerima apa yang dia lakukan. Sesederhana itu. Dan hanya dia yang bisa menyusun itu dengan cara yang menurutnya paling tepat dalam pekerjaannya. Dan saya percaya dia bisa mengembalikan masa-masa kejayaan ke Real Madrid. Lucu juga mengatakannya, bukan?!”