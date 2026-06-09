Apakah Jose Mourinho akan memboyongnya ke Real Madrid? Tampaknya BVB tetap menghadapi skenario terburuk terkait Nico Schlotterbeck

Jadi, sangat jelas bahwa Real Madrid masih terus mencari pemain baru untuk posisi bek tengah, meskipun telah merekrut Konaté. Secara finansial, klausul Schlotterbeck seharusnya tidak menjadi masalah bagi Los Blancos, mengingat Perez telah mengumumkan saat terpilih kembali bahwa ia berencana menguras kas klub untuk menyediakan skuad yang lebih kompetitif bagi Mourinho yang kembali, dibandingkan musim lalu yang tanpa gelar.

Selain transfer bintang dengan nilai jauh di atas 100 juta euro, beberapa rekrutan baru lainnya juga direncanakan. Dan mungkin Schlotterbeck akan menjadi salah satunya. Oleh karena itu, Los Blancos berencana segera mengajukan tawaran kepada pihak pemain, demikian dilaporkan surat kabar tabloid tersebut. Lagipula, ada tekanan untuk bertindak. Klausul tersebut akan kedaluwarsa sekitar waktu final Piala Dunia pada 19 Juli.

Namun, di Liverpool pun ia kemungkinan masih akan berperan dalam rencana transfer, karena situasi di lini pertahanan tengah di Anfield Road sebenarnya semakin genting setelah kepergian Konate.

Meskipun Virgil van Dijk masih terikat kontrak hingga 2027, namun masih dipertanyakan apakah pemain berusia 34 tahun itu akan terus bermain setelah itu. Lagipula, negosiasi pada 2025 dengan pemain asal Belanda itu pun sudah berjalan sulit. Selain sang kapten, setelah kepergian Konate, hanya Joe Gomez dan Giovanni Leoni yang masih terikat kontrak sebagai bek tengah murni. Dan Leoni, yang baru didatangkan The Reds dari Parma pada musim panas 2025 seharga 30 juta, langsung mengalami cedera ligamen silang pada pertandingan pertamanya dan akibatnya hampir melewatkan seluruh musim debutnya.