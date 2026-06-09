Hal itu dilaporkan oleh Bild. Menurut laporan tersebut, sosok baru yang memegang kendali di bangku cadangan, Jose Mourinho, adalah "penggemar Schlotterbeck". Sebaliknya, pemain tim nasional Jerman itu "berkali-kali menekankan di lingkaran terdekatnya" bahwa pindah ke Real Madrid selalu menjadi impiannya.
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Apakah Jose Mourinho akan memboyongnya ke Real Madrid? Tampaknya BVB tetap menghadapi skenario terburuk terkait Nico Schlotterbeck
Bagi BVB, situasi ini bisa jadi sangat mengancam. Pemain berusia 26 tahun itu memang telah memperpanjang kontraknya hingga 2031 pada bulan April setelah negosiasi yang panjang dan alot, namun dalam proses tersebut ia juga menegosiasikan klausul pelepasan sebesar 50 hingga 60 juta euro, yang berlaku untuk tiga klub. Menurut laporan Bild, dua di antaranya adalah Real Madrid dan Liverpool, dua klub besar yang justru sangat membutuhkan bek tengah pada musim panas ini.
Bahwa, misalnya, The Reds kemungkinan besar harus aktif di pasar bek tengah, hal itu juga merupakan kesalahan Real dan diri mereka sendiri. Pasalnya, secara mengejutkan, Liverpool tidak berhasil mencapai kesepakatan kontrak baru dengan Ibrahima Konate; pemain berusia 27 tahun itu kini akan bergabung dengan Los Blancos tanpa biaya transfer. Hal ini telah diumumkan oleh Presiden Florentino Perez jika ia terpilih kembali, yang kini telah terwujud.
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Real Madrid terancam menghadapi masalah besar di lini pertahanan tengah
Namun, Real Madrid kemungkinan besar tidak akan berhenti sampai di situ. Bagaimanapun, lini pertahanan tengah tim "Los Blancos" memang menjadi sumber kekhawatiran. Dean Huijsen, yang baru bergabung dari AFC Bournemouth musim panas lalu dengan biaya transfer 63 juta euro, menjalani musim debut yang kurang memuaskan. Akibatnya: Pemain berusia 21 tahun itu tidak masuk dalam skuad Spanyol untuk Piala Dunia.
Sementara itu, David Alaba akan meninggalkan klub, dan menurut laporan Bild, talenta muda Raul Asencio juga akan hengkang. Eder Militao, yang sebenarnya menjadi andalan, mengalami cedera serius di paha tak lama sebelum Piala Dunia, setelah sebelumnya mengalami dua kali robekan ligamen dan robekan otot. Operasi pada akhir April membuatnya absen dari Piala Dunia. Militao diperkirakan akan absen hingga jauh ke musim gugur.
Meskipun Antonio Rüdiger tampaknya akan memperpanjang kontraknya hingga 2027, pemain timnas Jerman ini sudah berusia 33 tahun dan dalam beberapa waktu terakhir juga sering mengalami masalah otot dan lutut yang cukup serius.
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Real Madrid membuka dompetnya untuk Mourinho - Liverpool kekurangan bek tengah
Jadi, sangat jelas bahwa Real Madrid masih terus mencari pemain baru untuk posisi bek tengah, meskipun telah merekrut Konaté. Secara finansial, klausul Schlotterbeck seharusnya tidak menjadi masalah bagi Los Blancos, mengingat Perez telah mengumumkan saat terpilih kembali bahwa ia berencana menguras kas klub untuk menyediakan skuad yang lebih kompetitif bagi Mourinho yang kembali, dibandingkan musim lalu yang tanpa gelar.
Selain transfer bintang dengan nilai jauh di atas 100 juta euro, beberapa rekrutan baru lainnya juga direncanakan. Dan mungkin Schlotterbeck akan menjadi salah satunya. Oleh karena itu, Los Blancos berencana segera mengajukan tawaran kepada pihak pemain, demikian dilaporkan surat kabar tabloid tersebut. Lagipula, ada tekanan untuk bertindak. Klausul tersebut akan kedaluwarsa sekitar waktu final Piala Dunia pada 19 Juli.
Namun, di Liverpool pun ia kemungkinan masih akan berperan dalam rencana transfer, karena situasi di lini pertahanan tengah di Anfield Road sebenarnya semakin genting setelah kepergian Konate.
Meskipun Virgil van Dijk masih terikat kontrak hingga 2027, namun masih dipertanyakan apakah pemain berusia 34 tahun itu akan terus bermain setelah itu. Lagipula, negosiasi pada 2025 dengan pemain asal Belanda itu pun sudah berjalan sulit. Selain sang kapten, setelah kepergian Konate, hanya Joe Gomez dan Giovanni Leoni yang masih terikat kontrak sebagai bek tengah murni. Dan Leoni, yang baru didatangkan The Reds dari Parma pada musim panas 2025 seharga 30 juta, langsung mengalami cedera ligamen silang pada pertandingan pertamanya dan akibatnya hampir melewatkan seluruh musim debutnya.