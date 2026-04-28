Apakah Jose Mourinho akan kembali secara spektakuler? Tampaknya ada kejutan besar terkait pelatih di Real Madrid

Meskipun keinginan Perez tidak didukung oleh semua pihak di klub, pria asal Portugal berusia 63 tahun itu kini tampaknya menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan Alvaro Arbeloa yang kemungkinan besar akan hengkang. Beberapa hari yang lalu, Record telah melaporkan bahwa Perez berencana untuk bertemu dengan Mourinho.

Saat ini, ia masih terikat kontrak dengan Benfica hingga 2025, namun baru-baru ini ia membiarkan masa depannya setelah musim ini terbuka. Ketika ditanya apakah ia akan tetap menjadi pelatih juara Portugal tersebut pada musim 2026/27, ia menjawab: "Saya tidak bisa mengatakan itu. Bagaimana saya bisa memastikan hal seperti itu? Itu tidak hanya bergantung pada saya."

Dan lanjutnya: "Seorang pelatih terikat dalam struktur sebuah klub. Sama seperti semua karyawan lain atau seorang jurnalis di sebuah redaksi. Anda adalah jurnalis di A Bola. Dapatkah Anda menjamin bahwa Anda masih akan berada di sana dalam sepuluh tahun? Mungkin Anda menginginkannya. Tapi Anda tidak bisa." Kesimpulan Mourinho: "Tentu saja saya tidak bisa menjamin apa pun."

Menurut The Athletic, Mourinho dilaporkan memiliki klausul pelepasan sebesar tiga juta euro dalam kontraknya yang berlaku hingga 2027, yang dapat dengan mudah diaktifkan oleh Real mengingat jumlahnya.