Negosiasi antara klub papan atas Spanyol tersebut dan gelandang bertahan itu tampaknya masih berada pada tahap awal pendekatan. Dengan menjalin kontak ini, Los Blancos ingin menguji kesediaan umum sang runner-up Piala Dunia 2018 untuk bergabung. Karena kontrak pemain asal Kroasia tersebut dengan klub divisi utama Arab Saudi, Al-Nassr, telah resmi berakhir pada musim panas ini, pemain berpengalaman tersebut dapat direkrut oleh klub Madrid tanpa biaya transfer.
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Apakah Jose Mourinho akan kembali melakukan langkah transfer yang mengejutkan? Real Madrid kabarnya sedang mendekati bintang asal Arab Saudi yang saat ini tidak terikat kontrak dengan klub mana pun
Terutama pelatih baru Jose Mourinho yang tampaknya secara signifikan mendorong proses perekrutan ini dari dalam klub. Pelatih asal Portugal itu dikenal sebagai pendukung setia gelandang strategis tersebut, yang ia yakini mampu berperan sebagai penyeimbang dalam skuad bintang Madrid.
Menurut laporan tersebut, Real Madrid memandang perekrutan ini sebagai solusi jangka pendek untuk segera menambah kedalaman skuad dan pengalaman internasional di lini tengah klub. Kabarnya, pemain berkaki kanan ini akan ditawari kontrak berdurasi satu tahun.
- Getty Images Sport
Minat dari Real Madrid: Di mana Brozovic terakhir kali bermain?
Bagi Brozovic, kepindahan ke Madrid akan berarti kembalinya ia ke panggung sepak bola Eropa yang paling bergengsi. Gelandang ini menghabiskan tiga tahun terakhir di Saudi Pro League. Selama periode tersebut, ia telah tampil dalam total 124 pertandingan resmi bersama Al-Nassr, di mana ia selalu menjadi pemain inti.
Sebelumnya, gelandang bertahan yang tangguh ini telah memengaruhi permainan Inter Milan di liga utama Italia selama bertahun-tahun dan, antara lain, memimpin tim tersebut sebagai kapten hingga mencapai final Liga Champions.
Di tim nasional pun, Brozovic menjadi sosok andalan selama lebih dari satu dekade. Karier suksesnya bersama tim nasional Kroasia—di mana ia mencapai final Piala Dunia 2018 dan semifinal Piala Dunia 2022—ia akhiri setelah Kejuaraan Eropa 2024 di Jerman.
Brozovic akan bergabung dengan Real Madrid tanpa biaya transfer
Setelah mengundurkan diri dari tim nasional dan berakhirnya kontraknya di negara gurun tersebut, pemain berusia 33 tahun ini kini berada di persimpangan jalan baru. Pindah ke Real Madrid di bawah asuhan Mourinho akan memberi pemain berpengalaman yang bebas transfer ini kesempatan sekali lagi untuk bersaing memperebutkan gelar-gelar terbesar dalam sepak bola klub.
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