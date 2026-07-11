Bagi Brozovic, kepindahan ke Madrid akan berarti kembalinya ia ke panggung sepak bola Eropa yang paling bergengsi. Gelandang ini menghabiskan tiga tahun terakhir di Saudi Pro League. Selama periode tersebut, ia telah tampil dalam total 124 pertandingan resmi bersama Al-Nassr, di mana ia selalu menjadi pemain inti.

Sebelumnya, gelandang bertahan yang tangguh ini telah memengaruhi permainan Inter Milan di liga utama Italia selama bertahun-tahun dan, antara lain, memimpin tim tersebut sebagai kapten hingga mencapai final Liga Champions.

Di tim nasional pun, Brozovic menjadi sosok andalan selama lebih dari satu dekade. Karier suksesnya bersama tim nasional Kroasia—di mana ia mencapai final Piala Dunia 2018 dan semifinal Piala Dunia 2022—ia akhiri setelah Kejuaraan Eropa 2024 di Jerman.